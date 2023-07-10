Analisis getaran (atau pemantauan getaran) adalah alat diagnostik yang ampuh untuk mengidentifikasi, memantau, dan mencegah kerusakan mekanis pada mesin yang berputar dan melakukan gerakan bolak-balik. Ini adalah komponen penting dari program pemeliharaan prediktif, memungkinkan teknisi mendeteksi masalah yang berkembang pada peralatan sebelum menyebabkan waktu henti tidak terencana yang mahal atau kegagalan katastropik.
Analisis getaran — komponen dari sistem pemantauan kondisi — menggunakan sensor getaran untuk mengukur frekuensi dalam aset dan mendeteksi kelainan yang mungkin mengindikasikan masalah. Pada intinya, analisis getaran adalah studi tentang gerakan osilasi mesin dan komponennya di sekitar titik keseimbangan yang ditetapkan. Osilasi ini dapat diakibatkan oleh sejumlah masalah, termasuk antara lain ketidakseimbangan, ketidaksejajaran, kelonggaran, poros bengkok, dan cacat bantalan.
Dengan mengukur dan menganalisis getaran mesin, teknisi dapat menilai kesehatan dan kinerja peralatan dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk menentukan masalah dan menerapkan tindakan korektif. Dan karena komponen yang berputar dan bolak-balik (misalnya, motor, kompresor, pompa, dll.) cenderung bergetar lebih intens dan lebih keras seiring bertambahnya usia, menganalisis perubahan getaran dapat membantu manajer pemeliharaan memantau kondisi alat berat secara real-time dan secara proaktif mengidentifikasi keausan dan kerusakan aset.
Getaran bersifat multidimensi, sehingga pengujian getaran membutuhkan pemahaman tentang berbagai parameter. Parameter utama adalah amplitudo, frekuensi, dan fase:
Penganalisis getaran dapat menggunakan semua faktor ini—beserta faktor lain seperti bentuk gelombang dan kandungan harmonik—untuk mengidentifikasi kesalahan mesin tertentu dan tingkat keparahannya.
Ada juga dua jenis getaran utama:
Dalam lingkungan industri yang kompetitif saat ini, memastikan kelancaran operasi dan umur mesin Anda adalah yang terpenting. Mengikuti proses analisis getaran langkah demi langkah dapat membantu Anda memanfaatkan getaran alat berat untuk lebih memahami peralatan dan kesehatan sistem.
Untuk melakukan analisis getaran, mulailah dengan mengumpulkan data tentang peralatan dan/atau struktur yang akan Anda analisis. Pastikan untuk mengidentifikasi lokasi dan jenis sensor yang Anda perlukan untuk pengukuran getaran, termasuk rentang amplitudo dan frekuensi, karena sensor akan berfungsi sebagai pengumpul data selama proses berlangsung. Penting juga untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi pengoperasian peralatan, seperti kecepatan, beban, dan suhu.
Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah mengukur getaran dari mesin yang dipilih. Analisis getaran biasanya melibatkan pengukuran amplitudo getaran suatu aset atau sistem.
Dalam hal ini, Anda akan mengandalkan akselerometer yang terpasang pada situs getaran utama untuk melakukan pengukuran. Akselerometer (misalnya, akselerometer piezoelektrik, sensor kedekatan, pengukur getaran Laser Doppler, dll.) menggunakan respons frekuensi tinggi untuk mengukur akselerasi objek yang bergetar dalam tiga arah: atas ke bawah, sisi ke sisi, dan depan ke belakang.
Anda juga dapat mengukur getaran menggunakan sensor kecepatan dan sensor perpindahan. Sensor kecepatan mengukur kecepatan objek yang bergetar, menawarkan respons frekuensi menengah yang ideal untuk memantau kesehatan alat berat secara keseluruhan. Sebaliknya, sensor perpindahan, mengukur perpindahan objek yang bergetar, memberikan respons frekuensi rendah yang cocok untuk mendeteksi masalah struktural dan ketidakseimbangan.
Setelah Anda mengumpulkan semua data yang relevan, saatnya untuk menganalisisnya. Tahap analisis akan mengharuskan Anda menggunakan algoritma dan perangkat lunak komputer untuk mengidentifikasi pola getaran dan tren data, dan Anda harus membandingkan data dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.
Tim pemeliharaan dapat memanfaatkan berbagai teknik untuk menganalisis data getaran, termasuk yang berikut:
Analisis yang berhasil akan membutuhkan analis getaran untuk memahami frekuensi spesifik yang terkait dengan berbagai masalah mekanis. Beberapa frekuensi kesalahan umum termasuk yang berikut:
Setelah Anda mengidentifikasi potensi masalah pada tahap interpretasi, tetapkan ambang batas alarm yang memicu respons ketika getaran melebihi ambang batas tersebut. Ambang batas ini dapat didasarkan pada standar industri, data historis, atau rekomendasi produsen. Jenis ambang batas alarm yang paling umum digunakan adalah ambang batas absolut, ambang batas tren, dan ambang batas statistik.
Ketika sebuah sistem atau aset melebihi ambang batas alarm, manajer pemeliharaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dapat melibatkan penjadwalan pemeliharaan, penyesuaian parameter operasi, atau melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan penyebab masalah.
Menerapkan analisis getaran sebagai bagian dari program pemeliharaan prediktif menawarkan banyak manfaat:
Keserbagunaan analisis getaran menjadikannya metodologi yang berguna di berbagai jenis industri dan peralatan.
Pabrik manufaktur menggunakan analisis getaran untuk memantau kondisi motor (termasuk motor listrik), kotak roda gigi, konveyor, dan peralatan mesin. Data getaran dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, mengurangi risiko kegagalan peralatan, dan meningkatkan efisiensi pabrik secara keseluruhan.
Dalam industri otomotif, analisis getaran memainkan peran penting dalam mendesain, mengembangkan, dan menguji komponen. Menganalisis karakteristik getaran mesin, transmisi, dan sistem suspensi dapat membantu para insinyur mengoptimalkan desain mereka untuk meningkatkan kinerja dan keandalan di dunia nyata serta meningkatkan kenyamanan penumpang.
Dalam industri, analisis getaran memungkinkan para insinyur untuk mengidentifikasi dan alamat masalah seperti getaran berlebihan, resonansi atau kelelahan material untuk meningkatkan keandalan dan umur panjang sistem pesawat terbang. Dan di sektor tenaga angin, analisis getaran membantu operator turbin memantau kesehatan turbin untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan bilah, kegagalan gearbox dan/atau cacat bantalan.
Analisis getaran adalah alat yang tak ternilai dalam dunia pemeliharaan prediktif, memberikan organisasi kemampuan untuk mendeteksi kerusakan mesin lebih awal. Memahami prinsip-prinsip analisis getaran dan menggunakan perangkat lunak canggih seperti IBM Maximo Application Suite dapat membantu tim pemeliharaan secara signifikan meningkatkan keandalan, efisiensi, dan keamanan peralatan mereka.
IBM Maximo adalah platform terintegrasi yang membantu perusahaan manufaktur mengoptimalkan kinerja aset dan merampingkan operasi sehari-hari. Dengan Maximo, tim dapat mengatur meter untuk mengamati dan mengukur kesehatan aset dan menghubungkan meteran tersebut ke sensor getaran yang dipasang pada aset utama, membantu mereka menyimpan dan mengakses data mesin dengan lebih mudah.
Menggunakan platform terintegrasi berbasis cloud yang didukung AI, Maximo menawarkan kemampuan CMMS, EAM, dan APM yang menghasilkan analitik data getaran tingkat lanjut dan membantu manajer membuat keputusan pemeliharaan yang lebih cerdas dan berbasis data.
Ketika industri terus berkembang dan mengadopsi teknologi baru, analisis getaran akan tetap berada di garis depan dalam menjaga kesehatan mesin dan memastikan kinerja yang optimal. Dengan memanfaatkan fitur dan kemampuan canggih IBM Maximo, perusahaan dapat mengubah operasi pemeliharaan menjadi operasi yang mengimbangi lanskap manufaktur yang terus berubah.
