Dalam lingkungan industri yang kompetitif saat ini, memastikan kelancaran operasi dan umur mesin Anda adalah yang terpenting. Mengikuti proses analisis getaran langkah demi langkah dapat membantu Anda memanfaatkan getaran alat berat untuk lebih memahami peralatan dan kesehatan sistem.

Langkah 1. Kumpulkan data awal

Untuk melakukan analisis getaran, mulailah dengan mengumpulkan data tentang peralatan dan/atau struktur yang akan Anda analisis. Pastikan untuk mengidentifikasi lokasi dan jenis sensor yang Anda perlukan untuk pengukuran getaran, termasuk rentang amplitudo dan frekuensi, karena sensor akan berfungsi sebagai pengumpul data selama proses berlangsung. Penting juga untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi pengoperasian peralatan, seperti kecepatan, beban, dan suhu.

Langkah 2. Ukur getaran

Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah mengukur getaran dari mesin yang dipilih. Analisis getaran biasanya melibatkan pengukuran amplitudo getaran suatu aset atau sistem.

Dalam hal ini, Anda akan mengandalkan akselerometer yang terpasang pada situs getaran utama untuk melakukan pengukuran. Akselerometer (misalnya, akselerometer piezoelektrik, sensor kedekatan, pengukur getaran Laser Doppler, dll.) menggunakan respons frekuensi tinggi untuk mengukur akselerasi objek yang bergetar dalam tiga arah: atas ke bawah, sisi ke sisi, dan depan ke belakang.

Anda juga dapat mengukur getaran menggunakan sensor kecepatan dan sensor perpindahan. Sensor kecepatan mengukur kecepatan objek yang bergetar, menawarkan respons frekuensi menengah yang ideal untuk memantau kesehatan alat berat secara keseluruhan. Sebaliknya, sensor perpindahan, mengukur perpindahan objek yang bergetar, memberikan respons frekuensi rendah yang cocok untuk mendeteksi masalah struktural dan ketidakseimbangan.

Langkah 3. Analisis data

Setelah Anda mengumpulkan semua data yang relevan, saatnya untuk menganalisisnya. Tahap analisis akan mengharuskan Anda menggunakan algoritma dan perangkat lunak komputer untuk mengidentifikasi pola getaran dan tren data, dan Anda harus membandingkan data dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.

Tim pemeliharaan dapat memanfaatkan berbagai teknik untuk menganalisis data getaran, termasuk yang berikut:

Analisis domain waktu : Untuk melakukan analisis domain waktu, Anda akan menganalisis sinyal getaran mentah dari waktu ke waktu. Teknisi dapat mengekstrak dan menilai data (misalnya, amplitudo puncak, faktor puncak, kemiringan, akar rata-rata kuadrat (RMS), dll.) dari sinyal secara langsung dari bentuk gelombang waktu. Teknik ini berguna untuk mendeteksi fenomena sangat cepat seperti benturan atau guncangan.

Langkah 4. Interpretasikan hasil

Analisis yang berhasil akan membutuhkan analis getaran untuk memahami frekuensi spesifik yang terkait dengan berbagai masalah mekanis. Beberapa frekuensi kesalahan umum termasuk yang berikut:

Frekuensi dasar : Frekuensi di mana komponen yang berputar menyelesaikan satu putaran penuh. Penyimpangan dari frekuensi fundamental dasar dapat membantu Anda mengidentifikasi kesalahan spesifik, seperti ketidakseimbangan, ketidaksejajaran, dan kelonggaran.

Langkah 5. Ambil tindakan korektif

Setelah Anda mengidentifikasi potensi masalah pada tahap interpretasi, tetapkan ambang batas alarm yang memicu respons ketika getaran melebihi ambang batas tersebut. Ambang batas ini dapat didasarkan pada standar industri, data historis, atau rekomendasi produsen. Jenis ambang batas alarm yang paling umum digunakan adalah ambang batas absolut, ambang batas tren, dan ambang batas statistik.

Ambang batas absolut adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan tingkat getaran yang dapat diterima untuk jenis peralatan tertentu.

Ketika sebuah sistem atau aset melebihi ambang batas alarm, manajer pemeliharaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini dapat melibatkan penjadwalan pemeliharaan, penyesuaian parameter operasi, atau melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan penyebab masalah.