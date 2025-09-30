Apa itu pemeliharaan yang berpusat pada keandalan?

Sebelum spesialisasi dan rantai pasokan global memisahkan pembangun peralatan dari pengguna akhir mereka, mereka yang sebelumnya membangun aset fisik sering kali adalah orang-orang yang menggunakannya, sehingga memiliki pemahaman bawaan tentang bagian-bagian yang melekat pada mereka. Seiring dengan meningkatnya spesialisasi dan pembuat produk yang tidak lagi menjadi pengguna akhir, pelanggan aset fisik membutuhkan metodologi yang lebih komprehensif dan strategis untuk memahami dan menangani bagian-bagian mesin mereka.

Hal ini terutama berlaku dan sangat penting untuk industri penerbangan, yang umumnya dikaitkan sebagai tempat kelahiran RCM. Seiring dengan meningkatnya tingkat kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1960-an, industri ini harus mengubah cara mereka menangani pemeliharaan, yang tidak cukup sering terjadi untuk mencegah kecelakaan besar tersebut. Industri ini membutuhkan bantuan untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan dan harus mengubah pendekatannya. Pemeliharaan berbasis waktu, ketika intervensi dilakukan pada jadwal tertentu, tidak lagi berfungsi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa menghabiskan lebih sedikit waktu dan biaya untuk pemeliharaan tetapi menanganinya secara lebih strategis memberikan hasil yang lebih baik, menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih efisien mungkin dilakukan.

Faktanya, nama pemeliharaan yang berpusat pada keandalan berasal dari laporan Nolan dan Heap pada tahun 1978 untuk United Airlines, yang berusaha mengkodifikasi proses baru untuk memastikan keselamatan pesawat yang lebih baik melalui pendekatan baru untuk pemeliharaan peralatan. Dampak dari laporan ini begitu besar sehingga hampir semua pendekatan RCM membangkitkan standar Society of Automotive Engineers JA1011, yang dibuat oleh laporan Nolan dan Heap.

Sekarang, RCM telah menyebar ke hampir setiap industri sebagai cara yang cerdas dan hemat biaya untuk menjalankan pemeliharaan selama proses manufaktur.