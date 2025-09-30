Apa itu pemeliharaan yang berpusat pada keandalan?

Pemeliharaan berpusat pada keandalan (RCM) adalah proses ketika organisasi mengidentifikasi aset fisik (misalnya, mesin atau peralatan) yang diperlukan untuk menghasilkan produk mereka dan membuat strategi komprehensif untuk menjaganya agar tetap online dan beroperasi pada tingkat yang optimal.
RCM adalah proses yang sangat disesuaikan dengan pendekatan unik untuk setiap aset yang disesuaikan dengan penggunaannya, komponen utama, dan ancaman unik terhadap kegunaan. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan ketersediaan peralatan sekaligus mengurangi kebutuhan untuk mengganti aset, sehingga mengurangi biaya. Prosedur ini berbeda dari prosedur pemeliharaan lainnya karena memperlakukan setiap aset secara berbeda tergantung pada kebutuhan spesifiknya, kepentingannya terhadap keseluruhan proses, dan bagaimana aset tersebut perlu dipantau dan dipelihara.
Sebelum spesialisasi dan rantai pasokan global memisahkan pembangun peralatan dari pengguna akhir mereka, mereka yang sebelumnya membangun aset fisik sering kali adalah orang-orang yang menggunakannya, sehingga memiliki pemahaman bawaan tentang bagian-bagian yang melekat pada mereka. Seiring dengan meningkatnya spesialisasi dan pembuat produk yang tidak lagi menjadi pengguna akhir, pelanggan aset fisik membutuhkan metodologi yang lebih komprehensif dan strategis untuk memahami dan menangani bagian-bagian mesin mereka.
Hal ini terutama berlaku dan sangat penting untuk industri penerbangan, yang umumnya dikaitkan sebagai tempat kelahiran RCM. Seiring dengan meningkatnya tingkat kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1960-an, industri ini harus mengubah cara mereka menangani pemeliharaan, yang tidak cukup sering terjadi untuk mencegah kecelakaan besar tersebut. Industri ini membutuhkan bantuan untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan dan harus mengubah pendekatannya. Pemeliharaan berbasis waktu, ketika intervensi dilakukan pada jadwal tertentu, tidak lagi berfungsi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa menghabiskan lebih sedikit waktu dan biaya untuk pemeliharaan tetapi menanganinya secara lebih strategis memberikan hasil yang lebih baik, menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih efisien mungkin dilakukan.
Faktanya, nama pemeliharaan yang berpusat pada keandalan berasal dari laporan Nolan dan Heap pada tahun 1978 untuk United Airlines, yang berusaha mengkodifikasi proses baru untuk memastikan keselamatan pesawat yang lebih baik melalui pendekatan baru untuk pemeliharaan peralatan. Dampak dari laporan ini begitu besar sehingga hampir semua pendekatan RCM membangkitkan standar Society of Automotive Engineers JA1011, yang dibuat oleh laporan Nolan dan Heap.
Sekarang, RCM telah menyebar ke hampir setiap industri sebagai cara yang cerdas dan hemat biaya untuk menjalankan pemeliharaan selama proses manufaktur.
Analisis pemeliharaan yang berpusat pada keandalan membutuhkan beberapa komponen untuk bekerja dalam koordinasi satu sama lain. Yang terpenting, pabrik yang berfungsi dengan baik memerlukan sistem dengan semua pekerja masuk dan mengidentifikasi alat dan peralatan yang mereka gunakan sehingga organisasi memahami jumlah keausan dan kerusakan pada alat berat mereka sebagai titik data penting untuk dimasukkan ke dalam program pemeliharaan yang berpusat pada keandalan.
Ada empat jenis program pemeliharaan utama yang dapat dilakukan perusahaan.
Juga dikenal sebagai pemeliharaan korektif, jenis pemeliharaan yang mahal ini menangani kegagalan aset setelah kejadian. Bereaksi terhadap aset setelah mengalami kegagalan adalah hal yang mahal, membebani proses produksi, dan, dengan RCM, hal ini dapat dihindari sepenuhnya dengan lebih berfokus pada jenis pemeliharaan lainnya.
Pemeliharaan preventif melibatkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terjadwal secara teratur untuk membantu mencegah kegagalan di masa mendatang. Hal ini melibatkan penanganan tindakan spesifik sebelum terjadinya potensi kerusakan aset, seperti membersihkan, mengencangkan atau meminyaki komponen, atau mengganti komponen. Pemeliharaan preventif atau terjadwal menggunakan pembelajaran mesin, analisis data operasional, dan pemantauan kesehatan aset prediktif untuk mengoptimalkan pemeliharaan dan mengurangi risiko keandalan, berkat pekerja pemeliharaan yang menangani potensi masalah melalui tugas pencegahan.
Pendekatan pemeliharaan proaktif ini menggunakan sensor, data, Internet of Things, dan pemantauan otomatis lainnya untuk membantu teknisi membuat keputusan yang lebih tepat tentang kapan harus melakukan pemeliharaan. Ciri khas RCM hanya untuk campur tangan dan menyediakan pemeliharaan bila diperlukan, itulah sebabnya pemeliharaan prediktif, juga dikenal sebagai pemeliharaan berbasis kondisi, sangat disukai.
Strategi pemeliharaan ketika perusahaan menoleransi kegagalan peralatan untuk menghindari biaya pemeliharaan. Dengan membiarkan kegagalan fungsional, proses pemeliharaan ini biasanya hanya masuk akal jika biaya penggantian produk lebih murah daripada biaya pemeliharaan preventif atau pemeliharaan prediktif.
Setiap gangguan terhadap operasi pabrik memiliki konsekuensi yang parah, termasuk kerusakan reputasi, biaya yang sulit, dan pertumbuhan yang melambat. Keberhasilan implementasi program pemeliharaan yang berpusat pada keandalan mencegah gangguan yang mahal untuk produksi secara keseluruhan, menghasilkan beberapa manfaat penting, termasuk:
Asset RCM jauh lebih murah daripada mengganti produk karena memprioritaskan dan mengoptimalkan aset yang paling penting, menggunakan otomatisasi dan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas pemeliharaan yang mahal, dan melakukan intervensi hanya jika diperlukan. Hal ini berlaku ketika pemeliharaan preventif berada di garis depan strategi RCM untuk menghindari tindakan yang tidak perlu.
Ketika perusahaan meluncurkan inisiatif keberlanjutan, mempertahankan fungsionalitas produk dan menghindari kebutuhan untuk penggantian aset sebelum waktunya adalah hal yang positif bagi bisnis dan lingkungan. RCM memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) mereka.
Mengatasi potensi kegagalan sebelum menjadi tidak dapat dipecahkan memastikan bahwa aset tersebut tetap beroperasi, tetapi juga memperpanjang masa pakai aset secara keseluruhan.
Karena keandalan peralatan, pabrik yang berfungsi penuh beroperasi sebagaimana dimaksud akan menjaga rantai pasokan perusahaan berjalan sebagaimana dimaksud, memastikan pelanggan menerima pengiriman tepat waktu.
Namun, menerapkan RCM bukannya tanpa pengorbanan. Perusahaan yang memiliki proses yang jauh lebih manual mungkin mengalami kesulitan pada saat membuat proses RCM, jadi ada baiknya untuk mengetahui apa saja yang harus mereka tangani.
Untuk perusahaan yang memulai dari nol, RCM dapat membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal waktu, uang, dan sumber daya. Dalam beberapa skenario, perusahaan mungkin perlu mengubah peralatan yang ada atau menggantinya dengan versi yang lebih baru yang menggabungkan sensor atau teknologi otomatis lainnya. Hal ini dapat berarti biaya CAPEX di muka, tetapi perusahaan harus berharap untuk menutup biaya tersebut pada waktunya berkat peningkatan efisiensi dan lebih sedikit kerusakan yang merugikan.
Berpindah dari model pemeliharaan reaktif atau preventif ke RCM adalah lompatan beberapa derajat dalam kompleksitas. Hal ini membutuhkan penggantian teknologi, membangun proses yang komprehensif, dan melatih tenaga kerja Anda untuk menggunakan sistem yang baru.
Pengkodifikasian RCM ke dalam organisasi akan membutuhkan strategi operasional dan transformasi budaya, yang mungkin perlu dibantu oleh beberapa eksekutif dan karyawan untuk beradaptasi. Mungkin diperlukan pelatihan ekstensif dan ajakan dari C-suite untuk bertindak agar semua orang dapat menerima pendekatan baru ini.
Meskipun RCM melibatkan otomatisasi dan teknologi yang signifikan, banyak komponen yang masih membutuhkan pengambilan keputusan oleh manusia, seperti penilaian risiko dan kapan harus melakukan intervensi. Seperti halnya keputusan manusia lainnya, kesalahan dan kekeliruan bisa saja terjadi.
RCM memerlukan beberapa langkah khusus, yang semuanya bekerja dalam penahbisan satu sama lain.
Organisasi wajib mendokumentasikan (atau meninjau) proses yang ada, sesederhana apa pun, untuk memahami bagaimana mereka sebelumnya melakukan pendekatan pemeliharaan. Hal ini akan menunjukkan kepada pimpinan berapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai RCM.
Setiap peralatan harus dianalisis untuk memahami bagian-bagiannya dan bagaimana masing-masing peralatan cocok dengan pabrik yang lebih besar. Sebagai bagian dari hal ini, identifikasi aset mana yang penting. Untungnya, perangkat lunak pintarseperti CMMS, telah lama menggantikan masa-masa spreadsheet dan dokumentasi manual.
Memahami cara menjaga peralatan tetap berjalan membutuhkan tim lintas disiplin, termasuk insinyur, mekanik, pembuat kode, pekerja pemeliharaan, dan personel dari departemen lain, untuk membantu menciptakan dan mendokumentasikan proses RCM dan tetap terlibat dalam implementasinya.
Mengikuti panduan SAE JA1011, ciptakan proses yang menggabungkan praktik terbaik namun disesuaikan dengan kebutuhan unik Anda. Cara kerja proses akan bergantung pada aset Anda, yang membutuhkan peningkatan segera, jadwal produksi Anda, dan ratusan langkah lain yang akan menentukan keausan dan bagaimana Anda dapat menjaga proses produksi tetap berjalan.
Manajemen aset cerdas, pemantauan, pemeliharaan prediktif, dan keandalan dalam satu platform
Tingkatkan keandalan aset dengan pemeliharaan prediktif berbasis kondisi. Menyatukan data operasional yang berbeda-beda ke dalam model pemeliharaan prediktif berbasis analitik yang membantu Anda mengoptimalkan perencanaan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan aset.
Optimalkan aset perusahaan Anda dengan Maximo Application Suite. Ini adalah platform tunggal berbasis cloud terintegrasi yang menggunakan AI, IoT, dan analitik untuk mengoptimalkan kinerja, memperpanjang siklus hidup aset, serta mengurangi waktu henti dan biaya operasional.