Apa itu keandalan aset?

Baik MTBF dan MTBR dapat dihitung menggunakan rumus matematika sederhana. Berikut adalah rumus yang digunakan teknisi untuk menghitung MTBF:

MTBF = Total waktu operasi / Jumlah kegagalan dalam periode waktu tertentu

Sebagai contoh, jika sebuah peralatan digunakan selama 20.000 jam dan mengalami kegagalan sebanyak 5 kali selama periode tersebut, MTBF-nya adalah 20.000 jam / 5 kegagalan = 4.000 jam. Dengan kata lain, peralatan ini diperkirakan akan gagal setiap 4.000 jam. Berbekal informasi ini, operator dapat merencanakan kegiatan pemeliharaan untuk memastikan peralatan tidak rusak secara tak terduga yang mengakibatkan waktu henti yang mahal.

Meskipun mengetahui MTBF aset sangat penting untuk menjaganya tetap berkinerja pada tingkat puncak, perhitungan ini tidak membantu operator menentukan berapa banyak waktu yang mereka perlukan untuk memperbaikinya. Di sinilah MTTR berperan. Untuk menghitung MTTR, operator pertama-tama perlu mengetahui berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas berikut pada aset:

Memberi tahu tim pemeliharaan aset

Mendinginkan peralatan yang rusak sebelum perbaikan dapat dilakukan

Melakukan perbaikan dan memasang kembali barang yang diperlukan

Menguji peralatan secara menyeluruh sebelum memulai kembali produksi

Berikut adalah rumus matematika yang digunakan operator untuk menghitung MTTR:

MTTR = Total waktu henti / Total jumlah kegagalan selama waktu tertentu

Misalnya, jika selama setahun sebuah sistem mengalami kegagalan sebanyak 10 kali yang mengakibatkan 20 jam total waktu henti, MTTR-nya adalah: 20 jam / 10 kali perbaikan = 2 jam. Dengan kata lain, dibutuhkan rata-rata 2 jam untuk memperbaiki peralatan ini setiap kali rusak.

Seperti MTBF, MTTR digunakan untuk menentukan keandalan aset dan khususnya untuk memungkinkan operator mengukur efisiensi program pemeliharaan mereka dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.