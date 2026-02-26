Pemandangan udara kendaraan yang bergerak melalui persimpangan kota yang luas
Infrastruktur TI Otomatisasi IT Jaringan Middleware

API gateway vs. penyeimbang beban: Perbedaan utama dan contoh penggunaan

By Judith Aquino , Michael Goodwin
diterbitkan 26 Februari 2026

Apa perbedaan antara API gateway dan penyeimbang beban?

API Gateway berfungsi sebagai titik masuk yang mengelola dan mengarahkan permintaan API yang masuk, sementara penyeimbang beban mendistribusikan permintaan tersebut ke beberapa server atau instance, dua fungsi berbeda yang bekerja bersama untuk menjaga arsitektur sistem tetap efisien dan tangguh.

Ilustrasinya adalah terminal bandara dan pengontrol lalu lintas udara. API gateway bertindak seperti terminal, di mana penumpang (permintaan klien) tiba, check-in, melewati keamanan, dan diarahkan ke gerbang yang benar berdasarkan tujuan mereka. Sebagai titik masuk frontend, API gateway menangani autentikasi, perutean permintaan, terjemahan protokol, dan aturan apa pun yang menentukan ke mana permintaan harus diteruskan. Gateway ini memutuskan cara merutekan lalu lintas dan permintaan rute ke layanan backend yang sesuai.

Di sisi lain, penyeimbang beban adalah pengontrol lalu lintas udara yang memastikan bahwa begitu pesawat siap lepas landas, ia diberi landasan pacu dengan cara yang menjaga lalu lintas mengalir dengan aman dan efisien. Penyeimbang beban mendistribusikan beban kerja masuk ke beberapa server backend atau instance dari layanan yang sama (dalam banyak kasus).

Bekerja bersama, API gateway menentukan apa yang dibutuhkan setiap permintaan dan layanan mana yang harus menanganinya, sementara penyeimbang beban memastikan bahwa instance layanan yang dipilih tidak kelebihan beban. Memahami peran yang berbeda ini dan bagaimana mereka saling melengkapi membantu tim merancang arsitektur yang lebih jelas, lebih tangguh, lebih dapat diskalakan, dan lebih selaras dengan kebutuhan spesifik sistem mereka.

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Bagaimana cara kerja penyeimbang beban dan API gateway?

Untuk memahami bagaimana API Gateway dan penyeimbang beban beroperasi dalam sistem terdistribusi, ada baiknya memulai dengan model Interkoneksi Sistem Terbuka (OSI). Model OSI adalah kerangka kerja konseptual tujuh lapis yang menstandarkan bagaimana komunikasi jaringan diatur, dari transmisi fisik bit hingga interaksi aplikasi yang menghasilkan respons yang dapat dibaca pengguna.

Dalam model ini, API Gateway terutama beroperasi di Lapisan 7 (aplikasi), di mana mereka menafsirkan permintaan dan menerapkan kebijakan yang sesuai aplikasi seperti autentikasi, aturan perutean, dan terjemahan protokol. Penyeimbang beban dapat berfungsi di Lapisan 4 (transpor), membuat keputusan berdasarkan IP dan port, atau di Lapisan 7 untuk membuat pilihan perutean berbasis konten.

Dengan mempertimbangkan peran ini, API Gateway dan penyeimbang beban bertanggung jawab atas berbagai tahapan mengarahkan dan memproses lalu lintas masuk saat lalu lintas berpindah dari klien ke layanan backend. Mengingat bahwa peran ini dapat tumpang tindih dalam beberapa cara, terutama karena gateway yang lebih baru menambahkan fitur perutean atau distribusi ringan, komponen-komponen ini muncul dalam pengaturan arsitektur yang berbeda tergantung pada bagaimana sistem terstruktur. Beberapa pola umum meliputi:

Bersama-sama: Dalam arsitektur layanan mikro, API gateway dapat mengautentikasi permintaan, menerapkan batas kecepatan dan menormalkan protokol, kemudian meneruskan ke titik akhir layanan yang dilapisi oleh penyeimbang beban—sering kali penyeimbang beban aplikasi (ALB)—yang memilih server yang tersedia. Dalam pengaturan ini, gateway menyediakan kontrol yang sesuai aplikasi dan penyeimbang mengoptimalkan distribusi dan ketahanan. Layanan mikro hanyalah salah satu contoh; API gateway juga digunakan dalam lingkungan monolitik, multi-aplikasi, dan hybrid untuk mengoordinasikan lalu lintas API masuk di berbagai sistem. 

Secara independen (hanya penyeimbang beban): Untuk tingkatan web stateless yang seragam, tim dapat menempatkan penyeimbang beban langsung di depan server yang identik untuk mengurangi lonjakan dan mempertahankan waktu aktif tanpa orkestrasi tingkat API. Selain itu, penyeimbang beban dapat beroperasi secara independen dalam skenario seperti mengarahkan lalu lintas di antara replika database read-only, memindahkan beban di seluruh titik akhir yang terdistribusi secara geografis, menangani failover dalam penerapan multi-wilayah, atau menyeimbangkan permintaan ke sistem lama yang tidak memerlukan logika tingkat gateway. 

Secara independen (hanya gateway): Di beberapa platform terkelola, gateway dapat menghentikan lalu lintas klien, menerapkan kebijakan, dan mengarahkan langsung ke layanan yang sudah memiliki distribusi bawaan, sehingga mempertahankan kebijakan dan manfaat pengalaman pengembang tanpa lapisan penyeimbang terpisah.

Banyak gateway modern juga dapat melakukan fungsi penyeimbangan beban tertentu, seperti perutean tertimbang, round-robin, atau berbasis jalur, tetapi tim mungkin masih menempatkan penyeimbang beban khusus Lapisan 4 di depan untuk penanganan koneksi atau untuk menghilangkan masalah lapisan transportasi throughput tinggi.

Kategori

API Gateway

Penyeimbang beban

Fungsi utama

Berfungsi sebagai titik masuk tunggal untuk klien; mengelola, mengamankan, dan mengatur permintaan masuk di beberapa layanan backend

Mendistribusikan lalu lintas jaringan masuk ke beberapa instance backend yang biasanya identik untuk meningkatkan ketersediaan dan kinerja serta mengurangi hambatan

Lapisan OSI

Terutama Lapisan 7 (aplikasi)

 

Lapisan 4 (transportasi) dan/atau Lapisan 7 (aplikasi), tergantung pada jenis (penyeimbang beban L4 vs. L7)

Fitur utama

Autentikasi/otorisasi, kontrol akses, pembatasan kecepatan, transformasi permintaan/respons, versi API, caching, analitik

Pemeriksaan kesehatan, persistensi sesi, penghentian SSL, pengumpulan koneksi, dan redundansi bawaan

Manajemen lalu lintas

Pembatasan tingkat, pelambatan permintaan, pemutusan sirkuit, percobaan ulang, batas waktu, kualitas layanan per API/konsumen, pembentukan permintaan/respons

Manajemen koneksi dan sesi, perlindungan lonjakan arus, penyalaan lambat, deteksi outlier (di beberapa penyeimbang L7)

Mekanisme perutean

Perutean berbasis konten (jalur/host/header/kueri), penerapan versi, canary/biru-hijau menurut aturan, integrasi penemuan layanan

Perutean algoritmik (round‑robin, koneksi terkecil, tertimbang, hash IP), pemilihan instance berbasis pemeriksaan kesehatan

Fitur keamanan

Autentikasi/otorisasi (OAuth 2.0, OIDC, JWT), kunci API, penghentian MTL ke hulu, integrasi WAF, validasi skema

Terminasi/offload TLS, ACL dasar, integrasi WAF (dalam produk L7), ingress DDoS (sering melalui hulu Edge/CDN)

Contoh penggunaan

Pintu depan API layanan mikro, ingress nol kepercayaan, mediasi API mobile/web, jembatan protokol, API yang dimonetisasi dengan rencana/kuota dan mendukung pola konsumsi API dunia nyata

Penskalaan horizontal terutama terhadap layanan stateless (juga dapat mendukung skenario stateful seperti afinitas sesi), ketersediaan tinggi dan toleransi kesalahan, failover zonal/wilayah, memperlancar lalu lintas yang fluktuatif, dan meminimalkan waktu henti layanan

WebMethods Hybrid Integration

Transformasikan integrasi untuk era AI

IBM WebMethods Hybrid Integration menampilkan bagaimana bisnis dapat menghubungkan aplikasi cloud dan aplikasi on premises dengan lancar, memungkinkan transformasi digital yang tangkas dan dapat diskalakan. 
Jelajahi WebMethods IBM

API Gateway, penyeimbang beban, dan observabilitas

Observabilitas pada lapisan API gateway biasanya mencakup metrik seperti volume permintaan, distribusi latensi, evaluasi kebijakan, hasil autentikasi, dan tingkat kesalahan yang terkait dengan rute atau konsumen tertentu. Gateway juga menghasilkan log terperinci yang menangkap karakteristik payload permintaan dan respons, transformasi header, dan peristiwa keamanan seperti validasi token yang gagal atau pemicu batas laju. Pelacakan pada lapisan ini sering menyoroti bagaimana permintaan bergerak melalui aturan perutean, transformasi, agregasi respons, dan panggilan backend, sehingga lebih mudah untuk mendiagnosis masalah dalam perilaku API atau penegakan kontrak.

Penyeimbang beban menampilkan metrik operasional yang berfokus pada jumlah koneksi, pemeriksaan kesehatan target, waktu respons dari instance backend, dan perilaku algoritma perutean, bersama dengan log yang menunjukkan keputusan distribusi lalu lintas dan peristiwa failover. Ketika dianalisis bersama, insight tingkat gateway dan penyeimbang beban mengungkapkan pandangan yang lebih lengkap tentang bagaimana lalu lintas mengalir melalui sistem dan di mana masalah mungkin muncul.

Sebagai contoh, latensi gateway yang tinggi dapat berkorelasi dengan ketidakseimbangan hilir atau target yang gagal pada lapisan penyeimbang beban, sementara lonjakan kegagalan penyeimbang beban dapat ditelusuri kembali ke permintaan yang tidak normal atau sangat berat yang hanya terlihat di gateway.

Organisasi dengan praktik pengamatan yang matang sering menggabungkan sudut pandang ini ke dalam dasbor terpadu atau pelacakan yang memungkinkan tim mengikuti permintaan dari boundary klien melalui logika perutean dan ke dalam perilaku instance backend. Tim yang kurang matang mungkin memeriksa setiap lapisan secara terpisah, tetapi bahkan korelasi log dan metrik yang sederhana dapat membantu membedakan antara masalah terkait kebijakan di gateway dan masalah kinerja atau ketersediaan di balik penyeimbang beban. Seiring waktu, mengintegrasikan insight di kedua lapisan dapat menghasilkan pemecahan masalah yang lebih cepat, batas kepemilikan yang lebih jelas, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan sistem secara keseluruhan.

Konteks penerapan dan kesesuaian ekosistem

Dari posisi mereka di dalam platform, tanggung jawab API gateway dan penyeimbang beban bergeser di Kubernetes, antara pengontrol API Ingress atau Gateway dan penyeimbangan beban layanan, berdasarkan cara lalu lintas diterima, diamankan, dan didistribusikan.

Dalam Kubernetes

  • Cara objek Ingress, API Gateway, atau Service memetakan ke peran tipe gateway dan penyeimbang beban

    Di Kubernetes, Ingress dan API Gateway yang lebih baru menyediakan bidang kontrol seperti gateway untuk perutean host atau path, konfigurasi transport layer security (TLS), dan lampiran kebijakan di lapisan aplikasi. Banyak pengontrol yang mengimplementasikan spesifikasi ini (Envoy/nginx/Traefik) adalah proyek sumber terbuka yang banyak digunakan yang juga beroperasi sebagai proxy terbalik, menangani pembentukan lalu lintas dan transformasi sebelum merutekan ke klaster.

    Komponen-komponen ini sering berfungsi sebagai hop berdasarkan aplikasi pertama untuk aplikasi web, yang melakukan tugas-tugas seperti validasi JSON Web Token (JWT) atau penulisan ulang header sebelum meneruskan permintaan ke layanan backend.

    Sebaliknya, Kubernetes Service tipe LoadBalancer (atau NodePort yang dipasangkan dengan penyeimbang beban eksternal) mengekspos beban kerja dan mendistribusikan lalu lintas di seluruh pod yang mendasarinya (melalui node). Lapisan ini berperilaku mirip dengan penyeimbang beban tradisional yang digunakan di depan armada server web, memilih instance yang sehat untuk memastikan pengiriman yang lancar. Dalam praktiknya, gateway memutuskan bagaimana permintaan harus ditangani dan backend mana yang akan ditargetkan, sementara Layanan dan mesin penyeimbang beban memutuskan instance mana yang benar-benar menerima permintaan.
  • Variasi pengontrol dan platform

    Pembagian tanggung jawab yang tepat tergantung pada pengontrol dan platform.     Pengontrol dari satu vendor mungkin menggabungkan lebih banyak fitur gateway (autentikasi, integrasi Firewall Aplikasi Web (WAF)), sementara yang lain mendelegasikannya ke sidecar atau layanan eksternal. Beberapa lingkungan sangat bergantung pada API gateway untuk pernyataan kebijakan, sementara yang lain masih menggunakan Ingress klasik plus definisi sumber daya khusus untuk perutean lanjutan.

    Penyedia cloud juga dapat menanamkan kemampuan penyeimbangan beban eksklusif seperti VIP anycast global (IP tunggal yang diiklankan secara global yang mengarahkan pengguna ke titik akhir sehat terdekat) dan failover lintas zona (secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke zona ketersediaan lain ketika salah satu titik akhir menjadi terganggu) yang bergeser di tempat tugas tertentu berada. Akibatnya, tim harus mengantisipasi perbedaan dalam platform konfigurasi, fitur yang didukung, dan observabilitas di seluruh distribusi.

Bersama dengan jaringan layanan

  • Di mana mesh berakhir dan edge dimulai

    Mesh layanan membantu mengelola bagaimana layanan berkomunikasi satu sama lain di dalam suatu sistem. Mesh memastikan koneksi tersebut aman, andal, dan disesuaikan secara otomatis ketika masalah terjadi. Gateway ingress atau edge sering berada di boundary mesh, bertindak seperti proxy terbalik yang sesuai kebijakan, menghentikan koneksi eksternal dan menerapkan aturan tingkat API sebelum menyerahkan lalu lintas ke layanan internal. Di hulu proses itu, penyeimbang beban atau pengelola lalu lintas global dapat mendistribusikan koneksi masuk ke seluruh instance gateway atau wilayah geografis.

  • Bagaimana organisasi mengatur gateway dan penyeimbang beban

    Beberapa organisasi menyimpan API Gateway di luar mesh untuk meminimalkan ketergantungan, sementara yang lain menjalankan API Gateway sesuai jaringan sehingga kebijakan dan telemetri menjadi seragam. Tim tertentu menempatkan penyeimbang beban global di depan beberapa gateway regional untuk perutean geografis; tim lainnya mengandalkan pengarahan berbasis DNS atau logika edge CDN. Komposisi yang benar sering mencerminkan kendala seperti anggaran latensi, zona kepatuhan, dan keahlian operasional daripada praktik terbaik universal. Yang penting adalah bahwa setiap lapisan memiliki tujuan yang jelas dan tidak menduplikasi tanggung jawab di seluruh tumpukan.

Perilaku spesifik per protokol

  • Pertimbangan untuk gRPC, WebSockets, aliran peristiwa, atau koneksi berumur panjang

    gRPC (HTTP/2) cenderung bekerja lebih efektif ketika komponen sistem yang menanganinya dapat sepenuhnya mendukung gaya komunikasi berbasis streaming, yang berarti mereka mempertahankan manfaat HTTP/2, menafsirkan metadata dengan benar dan menghindari peralihan kembali ke protokol yang lebih lama. Oleh karena itu, gateway atau penyeimbang beban L7 harus dapat mengelola lalu lintas streaming dengan lancar, termasuk menangani batas waktu dan tekanan ketika data mengalir dengan cepat di kedua arah.

    WebSockets dan peristiwa yang dikirim server sering melibatkan koneksi berumur panjang, yang dapat sensitif terhadap faktor-faktor seperti batas waktu idle, perilaku tetap hidup, dan batas koneksi, terutama ketika banyak klien tetap terhubung untuk waktu yang lama. Dalam kasus aliran peristiwa, seperti API streaming gaya Kafka atau kustom, sistem dapat mengalami muatan besar, kegagalan intermiten, atau kebutuhan untuk menguras dan merehidrasi koneksi selama penerapan.

    Di seluruh jenis protokol yang sudah berjalan lama ini, pilihan arsitektur seputar autentikasi, pengamatan, dan bagaimana koneksi tetap melekat pada backend tertentu dapat memengaruhi keandalan secara keseluruhan dan membantu menghindari masalah seperti pemblokiran head of line atau gangguan sesi yang tidak terduga.

Apakah saya memerlukan penyeimbang beban jika saya memiliki API Gateway?

Tim sering menemukan API gateway dan penyeimbang beban pada berbagai tahap perjalanan arsitektur mereka, tetapi urutannya tidak tetap. Komponen mana yang muncul pertama kali (dan apakah keduanya diperlukan) tergantung pada apa yang dibutuhkan aplikasi atau lingkungan TI yang lebih luas, serta prinsip-prinsip desain sistem yang memandu lingkungan itu.

Penyeimbang beban mungkin digunakan lebih awal untuk meningkatkan ketersediaan dan mendistribusikan lalu lintas di beberapa instance server, tetapi tidak menyediakan otorisasi, penegakan kebijakan, atau kontrol tingkat API yang diperlukan beberapa sistem sejak awal. Kebutuhan ini biasanya termasuk dalam cakupan manajemen API yang lebih luas .

Demikian juga, beberapa lingkungan menggunakan API gateway terlebih dahulu karena kebutuhan awal berpusat pada autentikasi, perutean permintaan, batas tarif, atau mengelola katalog API yang berkembang. Ketika lalu lintas tumbuh dan sistem berkembang, baik ekspansi itu terjadi dalam satu aplikasi atau di banyak aplikasi di perusahaan, API gateway sering menjadi lebih penting.

Gateway menyediakan lapisan terstruktur untuk mengelola bagaimana API diakses, diamankan, dan diatur. Di beberapa organisasi, gateway berfungsi sebagai “pintu depan” terpadu untuk berbagai aplikasi internal dan eksternal, sementara di organisasi yang lain gateway mungkin berfungsi sebagai lapisan perutean dan kebijakan untuk layanan mikro dalam satu produk.

Singkatnya, ketika lalu lintas API meningkat dan lingkungan TI menjadi lebih kompleks, API gateway dan penyeimbang beban memainkan peran yang lebih penting. Fungsi penting mereka meningkat karena keduanya mengatasi dimensi skala, keandalan, keamanan, dan kejelasan operasional yang berbeda.

Penulis

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Michael Goodwin

Staff Editor, Automation & ITOps

IBM Think

IBM® Dinobatkan sebagai Pemimpin dalam The Forrester Wave: iPaaS, Q3 2025

Baca laporan untuk mengetahui mengapa Forrester menempatkan IBM® sebagai Pemimpin dengan skor tertinggi dalam Penawaran Saat Ini, dan apa artinya bagi Anda dalam lingkungan iPaaS yang berubah.

Sumber daya

Ambil langkah selanjutnya dengan IBM webMethods Hybrid Integration​

Lihat apa yang dapat dilakukan oleh iPaaS yang dirancang ulang untuk era AI. Dengan solusi hybrid terpadu untuk semua skenario integrasi dan AI agen untuk mendorong produktivitas, IBM menjadi pemimpin di sektor integrasi.
Jelajahi tren yang membentuk iPaaS masa sekarang​

Lingkungan iPaaS sedang bergeser. Cari tahu tren pasar terbaru di The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025​
Mendorong integrasi hybrid dengan iPaaS yang tepat​

Pelajari bagaimana Bonfiglioli menerapkan satu platform untuk menghadapi tantangan integrasi apa pun. "Solusi ini memenuhi kebutuhan bisnis akan otomatisasi low-code sekaligus memastikan TI memiliki transparansi dan kontrol penuh—di mana pun data kita berada atau harus menuju. ”​ Fabio Zoboli, Arsitek Integrasi, Bonfiglioli​
Demo Integrasi Hybrid Interaktif

Temukan bagaimana Integrasi Hybrid WebMethods menyatukan AI, API, aplikasi, dan data dengan tur langsung yang dipandu sendiri dari tiga contoh penggunaan utama iPaaS.
Dorong transformasi melalui iPaaS​

Navigasi kompleksitas penerapan iPaaS dengan panduan pakar IBM®. Atasi tantangan integrasi dan memberdayakan tim Anda dengan strategi yang dapat ditindaklanjuti.
176% ROI dengan IBM® webMethods

Lihat bagaimana menerapkan IBM WebMethods dapat memberikan ROI yang terukur untuk bisnis Anda, menurut Forrester TEI study.
Integrasi Berbasis AI: Membentuk Masa Depan Otomatisasi

Dengarkan dari Pakar IBM tentang bagaimana integrasi yang didukung AI agen di seluruh siklus hidup mendorong produktivitas di seluruh perusahaan.​
Solusi terkait
IBM API Connect

Mengembangkan, mengelola, mengamankan, dan mensosialisasikan semua jenis antarmuka pemrograman aplikasi (API) Anda dengan lancar, di mana pun mereka berada.

 Jelajahi API Connect
Solusi integrasi IBM

Berdayakan bisnis Anda melalui konektivitas dan otomatisasi yang mulus dengan perangkat lunak platform integrasi.

 Jelajahi solusi integrasi IBM
Layanan konsultasi cloud

Buka potensi penuh hybrid cloud di era AI agen.

 Jelajahi konsultasi cloud
Ambil langkah selanjutnya

IBM API Connect mendukung semua jenis antarmuka pemrograman aplikasi (API) modern sekaligus meningkatkan keamanan dan tata kelola. Kemampuan AI Generatif (Gen AI) mengotomatiskan tugas manual, menghemat waktu, dan membantu memastikan kualitas. 

  1. Jelajahi IBM API Connect
  2. Jelajahi solusi integrasi IBM®