Untuk memahami bagaimana API Gateway dan penyeimbang beban beroperasi dalam sistem terdistribusi, ada baiknya memulai dengan model Interkoneksi Sistem Terbuka (OSI). Model OSI adalah kerangka kerja konseptual tujuh lapis yang menstandarkan bagaimana komunikasi jaringan diatur, dari transmisi fisik bit hingga interaksi aplikasi yang menghasilkan respons yang dapat dibaca pengguna.



Dalam model ini, API Gateway terutama beroperasi di Lapisan 7 (aplikasi), di mana mereka menafsirkan permintaan dan menerapkan kebijakan yang sesuai aplikasi seperti autentikasi, aturan perutean, dan terjemahan protokol. Penyeimbang beban dapat berfungsi di Lapisan 4 (transpor), membuat keputusan berdasarkan IP dan port, atau di Lapisan 7 untuk membuat pilihan perutean berbasis konten.

Dengan mempertimbangkan peran ini, API Gateway dan penyeimbang beban bertanggung jawab atas berbagai tahapan mengarahkan dan memproses lalu lintas masuk saat lalu lintas berpindah dari klien ke layanan backend. Mengingat bahwa peran ini dapat tumpang tindih dalam beberapa cara, terutama karena gateway yang lebih baru menambahkan fitur perutean atau distribusi ringan, komponen-komponen ini muncul dalam pengaturan arsitektur yang berbeda tergantung pada bagaimana sistem terstruktur. Beberapa pola umum meliputi:

Bersama-sama: Dalam arsitektur layanan mikro, API gateway dapat mengautentikasi permintaan, menerapkan batas kecepatan dan menormalkan protokol, kemudian meneruskan ke titik akhir layanan yang dilapisi oleh penyeimbang beban—sering kali penyeimbang beban aplikasi (ALB)—yang memilih server yang tersedia. Dalam pengaturan ini, gateway menyediakan kontrol yang sesuai aplikasi dan penyeimbang mengoptimalkan distribusi dan ketahanan. Layanan mikro hanyalah salah satu contoh; API gateway juga digunakan dalam lingkungan monolitik, multi-aplikasi, dan hybrid untuk mengoordinasikan lalu lintas API masuk di berbagai sistem.



Secara independen (hanya penyeimbang beban): Untuk tingkatan web stateless yang seragam, tim dapat menempatkan penyeimbang beban langsung di depan server yang identik untuk mengurangi lonjakan dan mempertahankan waktu aktif tanpa orkestrasi tingkat API. Selain itu, penyeimbang beban dapat beroperasi secara independen dalam skenario seperti mengarahkan lalu lintas di antara replika database read-only, memindahkan beban di seluruh titik akhir yang terdistribusi secara geografis, menangani failover dalam penerapan multi-wilayah, atau menyeimbangkan permintaan ke sistem lama yang tidak memerlukan logika tingkat gateway.

Secara independen (hanya gateway): Di beberapa platform terkelola, gateway dapat menghentikan lalu lintas klien, menerapkan kebijakan, dan mengarahkan langsung ke layanan yang sudah memiliki distribusi bawaan, sehingga mempertahankan kebijakan dan manfaat pengalaman pengembang tanpa lapisan penyeimbang terpisah.

Banyak gateway modern juga dapat melakukan fungsi penyeimbangan beban tertentu, seperti perutean tertimbang, round-robin, atau berbasis jalur, tetapi tim mungkin masih menempatkan penyeimbang beban khusus Lapisan 4 di depan untuk penanganan koneksi atau untuk menghilangkan masalah lapisan transportasi throughput tinggi.