Melampaui otomatisasi: Bagaimana AI SDR mendefinisikan ulang penjualan

AI SDR, atau perwakilan pengembangan penjualan kecerdasan buatan, adalah sistem perangkat lunak yang menggunakan AI untuk menangani tahap awal (atas corong) dari proses penjualan. Sistem ini mengidentifikasi prospek, melibatkan prospek dan memenuhi syarat peluang sebelum meneruskannya ke tim penjualan manusia.
Perusahaan menerapkan AI SDR untuk:
Tidak seperti SDR manusia, AI SDR tidak bergantung pada upaya manual untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Mereka beroperasi secara mandiri untuk mengelola volume interaksi tahap awal yang tinggi. Mereka menggunakan data, otomatisasi, dan AI agen untuk memutuskan siapa yang harus dihubungi, kapan harus menghubungi, dan bagaimana cara melibatkan setiap prospek. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk terus melakukan penjangkauan dan kualifikasi dalam skala besar, menciptakan pendekatan yang lebih konsisten dan efisien untuk perolehan prospek dan manajemen saluran penjualan dalam lingkungan penjualan B2B.
AI SDR dirancang untuk mereplikasi dan memperluas peran SDR manusia dengan menangani tugas-tugas yang padat waktu dan berulang. Mereka dapat melibatkan sejumlah besar prospek masuk dan keluar secara real time dan beroperasi terus menerus. Dengan menganalisis data dari berbagai sumber seperti sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan perilaku pelanggan, mereka memprioritaskan prospek yang berniat tinggi dan menyesuaikan interaksi berdasarkan konteks. Banyak AI SDR juga dapat mengelola tindak lanjut, menjawab pertanyaan umum, dan menjadwalkan rapat, membantu tim menyederhanakan eksekusi tahap awal dan membantu menangkap setiap prospek.
AI SDR menjadi lebih umum dalam operasi penjualan. Solusi ini sering diposisikan sebagai agen otonom yang dapat mengelola bagian signifikan dari penghasilan pipeline penjualan. Kemampuan mereka untuk beroperasi terus menerus dan dalam skala besar memungkinkan perusahaan untuk menangkap lebih banyak peluang sambil mempertahankan interaksi yang konsisten.
AI SDR mewakili pergeseran dalam cara tugas penjualan tahap awal diselesaikan. Pengembangan penjualan secara tradisional bergantung pada SDR manusia untuk riset prospek, melakukan penjangkauan, dan menindaklanjuti dari waktu ke waktu. AI SDR memperkenalkan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas ini secara terus menerus dan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Kapasitas ini meningkatkan harapan pelanggan seputar seberapa cepat dan konsisten perusahaan berinteraksi.
Pembeli mengharapkan interaksi yang cepat, relevan, dan dipersonalisasi dari titik kontak pertama. AI SDR memungkinkan perusahaan untuk segera menanggapi minat masuk dan mempertahankan interaksi berkelanjutan. Ini mengurangi risiko peluang yang terlewatkan dan menyelaraskan penjangkauan penjualan dengan cara yang disukai pembeli untuk berinteraksi online, dengan fokus pada hiper-personalisasi.
AI SDR juga mempengaruhi peran SDR manusia dan para eksekutif akun. Tim mulai mengandalkan AI untuk menangani interaksi awal sambil mengalihkan upaya manusia ke percakapan bernilai lebih tinggi. Ini mengubah cara prospek dihasilkan dan dikelola dan mengharuskan perusahaan untuk menjelajahi ulang alat, proses, dan metrik kinerja.
Pada tingkat yang lebih luas, perusahaan semakin menggunakan data dan otomatisasi untuk memandu pengambilan keputusan di seluruh siklus penjualan. Dalam survei IBM baru-baru ini terhadap pelanggan Salesforce, 63% mengatakan bahwa investasi dalam pengaktifan penjualan sedikit atau secara signifikan meningkat karena AI.1
AI SDR sering menjadi salah satu aplikasi pertama dan paling terlihat dari pergeseran ini. Adopsi mereka menandakan peralihan menuju sistem yang lebih otonom yang beroperasi bersama tim manusia, membentuk bagaimana pemimpin penjualan mengatur organisasi mereka dan bagaimana tenaga penjualan memprioritaskan waktu mereka.
AI SDR melakukan tugas penjualan tahap awal dengan menggabungkan berbagai bentuk kecerdasan buatan dengan data penjualan dan sistem otomatisasi. Mereka terhubung ke alat seperti platform CRM, sistem pemasaran, dan sumber data. Koneksi ini sering menjadi bagian dari tumpukan teknologi yang lebih luas yang mencakup platform seperti Salesforce dan HubSpot bersama dengan alat penjualan lainnya. Sistem ini menyediakan akses ke data perusahaan, perilaku pembeli, dan interaksi sebelumnya, yang digunakan AI untuk memutuskan siapa yang akan dihubungi, kapan harus terlibat, dan cara menyesuaikan setiap interaksi.
Konsep kunci di balik AI SDR modern adalah AI agen. Alih-alih mengikuti aturan atau alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya, AI SDR beroperasi sebagai agen AI otonom, sering disebut sebagai agen penjualan AI atau agen AI SDR. Agen-agen ini dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan menuju tujuan, yang dalam penjualan adalah untuk menghasilkan dan memenuhi syarat pipeline. Agen AI dapat memulai penjangkauan, menyesuaikan pesan berdasarkan respons, dan menentukan langkah selanjutnya tanpa memerlukan input manusia yang konstan. Pelanggan Salesforce melaporkan bahwa agen AI dan asisten mulai memberikan ROI terkuat di TI, penjualan, dan layanan pelanggan.1
Model bahasa besar (LLM), yang mendukung kemampuan AI generatif, dan bersama dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) memungkinkan AI SDR untuk berkomunikasi dengan cara seperti manusia. Mereka dapat menanggapi pesan masuk dan melakukan percakapan dasar di seluruh saluran seperti email, obrolan, dan SMS. AI SDR menyesuaikan nada dan konten berdasarkan konteks. Ini dapat menghasilkan pesan dan email yang dipersonalisasi termasuk bentuk email dingin dan jangkauan dingin yang lebih luas. Ini juga dapat menjawab pertanyaan umum tentang produk, contoh penggunaan, atau harga. Misalnya, jika prospek menunjukkan minat atau mengajukan pertanyaan, AI SDR dapat menafsirkan maksud dan merespons dengan tepat atau memandu percakapan menuju penjadwalan rapat.
Model machine learning mendukung pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi pola dalam data historis. Mereka membantu AI SDR memprioritaskan prospek dengan menggunakan penilaian prospek dan menerapkan analitik prediktif untuk mengoptimalkan jangkauan dan meningkatkan keterlibatan dari waktu ke waktu. Dikombinasikan dengan otomatisasi, kemampuan ini memungkinkan AI SDR untuk terus menjalankan urutan, mengelola tindak lanjut, dan memperbarui sistem. Hasilnya adalah sistem yang secara aktif mengelola tugas pengembangan penjualan dan beroperasi dengan lebih banyak otonomi.
AI SDR dapat diterapkan di berbagai aktivitas penjualan tahap awal, yang mencerminkan peran mereka sebagai agen otonom dalam proses penjualan. Kasus penggunaan ini menyoroti bagaimana AI SDR beroperasi dalam praktik dan menggunakan teknologi AI untuk mengelola interaksi dan mendorong pengembangan pipeline dalam skala besar.
AI SDR menggunakan pemrosesan bahasa alami dan model bahasa besar untuk melibatkan prospek masuk secara real time. Ketika prospek mengisi formulir atau memulai obrolan, AI dapat mengajukan pertanyaan yang memenuhi syarat, menafsirkan tanggapan, dan menentukan kecocokan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Misalnya, ketika pengunjung meminta demo di situs web, AI SDR dapat segera memulai percakapan, menanyakan tentang ukuran perusahaan dan contoh penggunaan, kemudian memenuhi syarat prospek dan menjadwalkan pertemuan dengan staf penjualan dalam beberapa menit.
Menggunakan machine learning dan analisis data, AI SDRs mengidentifikasi dan memprioritaskan akun target berdasarkan sinyal seperti firmografi, data niat, dan pola interaksi masa lalu. Ini mendukung upaya penjualan outbound yang dapat diskalakan dan sering kali mencakup penyelarasan penjangkauan dengan profil pelanggan yang ideal (ICP). LLM menghasilkan penjangkauan yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan setiap prospek.
Misalnya, jika AI SDR mengidentifikasi sekelompok perusahaan yang menunjukkan sinyal pembelian, ia dapat mengirim email khusus yang mereferensikan tantangan khusus industri dan secara otomatis menindaklanjuti berdasarkan interaksi.
Machine learning dan AI agen memungkinkan AI SDR untuk mengelola keterlibatan berkelanjutan dengan prospek yang belum siap untuk membeli. Mereka melacak perilaku dari waktu ke waktu dan mengirim konten atau pesan yang relevan untuk menjaga prospek tetap hangat.
Misalnya, jika prospek mengunduh white paper tetapi belum siap untuk panggilan, AI SDR dapat mengirim tindak lanjut dengan sumber daya terkait dan memeriksa nanti saat interaksi meningkat.
AI SDR menggunakan otomatisasi yang dikombinasikan dengan LLM untuk mengelola percakapan di seluruh platform email, obrolan, dan layanan pesan. Solusi ini mempertahankan konteks di seluruh saluran dan menyesuaikan respons berdasarkan interaksi sebelumnya, termasuk saluran seperti media sosial, SMS, dan platform layanan pesan profesional seperti LinkedIn.
Misalnya, jika prospek membuka email tetapi tidak merespons, AI SDR mungkin menindaklanjuti dengan pesan atau teks LinkedIn. Jika prospek membalas, AI SDR dapat kemudian melanjutkan percakapan melalui email.
AI SDR mengoordinasikan kalender dan menjadwalkan pertemuan tanpa keterlibatan manusia. Mereka dapat menafsirkan ketersediaan dan mengonfirmasi detail melalui percakapan. Setelah memenuhi syarat prospek, AI SDR mungkin menyarankan slot waktu yang tersedia, menangani penjadwalan, dan mengonfirmasi pertemuan langsung di kalender staf penjualan.
AI agen memungkinkan AI SDR untuk secara otomatis mengelola tindak lanjut berdasarkan waktu, keterlibatan, dan konteks. Berdasarkan hal tersebut, AI SDR memutuskan kapan harus menindaklanjuti dan menyesuaikan pesan.
Misalnya, jika prospek tidak menanggapi email awal, AI SDR dapat mengirim tindak lanjut dengan sudut yang berbeda dan melanjutkan urutan sampai respons diterima atau mengubah prioritas prospek.
AI agen mengalihkan prospek dengan niat tinggi ke staf penjualan dengan konteks penuh. Setelah prospek memenuhi kriteria kualifikasi dan menunjukkan minat, AI SDR dapat menetapkan peluang kepada eksekutif akun dan memberikan ringkasan dari semua interaksi dan detail penting.
AI SDR menggunakan integrasi data dan machine learning untuk meningkatkan catatan prospek dengan informasi tambahan dari sumber eksternal. Kemampuan ini meningkatkan penargetan dan personalisasi. Ketika prospek baru memasuki sistem, AI SDR dapat memperkaya profil dengan informasi perusahaan dan aktivitas terbaru, kemudian menggunakan data itu untuk menyesuaikan jangkauan.
AI SDR dan SDR manusia melayani fungsi inti yang sama tetapi berbeda dalam cara mereka melakukan tugas pengembangan penjualan. Bersama-sama, perbedaan ini mengarah ke model hybrid, di mana AI menangani tugas volume tinggi dan manusia fokus pada interaksi bernilai lebih tinggi. Perbedaan ini dapat dipahami di beberapa bidang utama:
Sebagai bagian dari kategori alat otomatisasi yang lebih luas, AI SDR membantu tim mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan konsistensi. Manfaat berikut menampilkan pengaruh paling penting dari AI SDR bagi tim penjualan saat ini:
Pelajari strategi yang telah terbukti untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong transformasi dengan AI dan inovasi pada intinya.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Masuk ke dalam panduan komprehensif ini yang membahas contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Pelajari cara organisasi beroperasi, memungkinkan pemimpin penjualan untuk menyatukan alur kerja, mengotomatiskan keputusan, dan menghasilkan wawasan real-time tentang produktivitas dan pertumbuhan pendapatan.
IBM watsonx Orchestrate mengotomatiskan tugas-tugas penjualan yang berulang dengan AI percakapan, sehingga meluangkan waktu bagi tim penjualan untuk membangun hubungan dengan pelanggan.
IBM iX membantu perusahaan mengubah metodologi penjualan dan operasi pendapatan dengan inisiatif berbasis data.
Meningkatkan pendapatan dan produktivitas dengan tampilan 360 derajat untuk aktivitas penjualan.
1. The State of Salesforce 2025-2026, IBM Institute for Business Value (IBV), 2025