Melampaui otomatisasi: Bagaimana AI SDR mendefinisikan ulang penjualan

AI SDR melakukan tugas penjualan tahap awal dengan menggabungkan berbagai bentuk kecerdasan buatan dengan data penjualan dan sistem otomatisasi. Mereka terhubung ke alat seperti platform CRM, sistem pemasaran, dan sumber data. Koneksi ini sering menjadi bagian dari tumpukan teknologi yang lebih luas yang mencakup platform seperti Salesforce dan HubSpot bersama dengan alat penjualan lainnya. Sistem ini menyediakan akses ke data perusahaan, perilaku pembeli, dan interaksi sebelumnya, yang digunakan AI untuk memutuskan siapa yang akan dihubungi, kapan harus terlibat, dan cara menyesuaikan setiap interaksi.

Konsep kunci di balik AI SDR modern adalah AI agen. Alih-alih mengikuti aturan atau alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya, AI SDR beroperasi sebagai agen AI otonom, sering disebut sebagai agen penjualan AI atau agen AI SDR. Agen-agen ini dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan menuju tujuan, yang dalam penjualan adalah untuk menghasilkan dan memenuhi syarat pipeline. Agen AI dapat memulai penjangkauan, menyesuaikan pesan berdasarkan respons, dan menentukan langkah selanjutnya tanpa memerlukan input manusia yang konstan. Pelanggan Salesforce melaporkan bahwa agen AI dan asisten mulai memberikan ROI terkuat di TI, penjualan, dan layanan pelanggan.1

Model bahasa besar (LLM), yang mendukung kemampuan AI generatif, dan bersama dengan pemrosesan bahasa alami (NLP) memungkinkan AI SDR untuk berkomunikasi dengan cara seperti manusia. Mereka dapat menanggapi pesan masuk dan melakukan percakapan dasar di seluruh saluran seperti email, obrolan, dan SMS. AI SDR menyesuaikan nada dan konten berdasarkan konteks. Ini dapat menghasilkan pesan dan email yang dipersonalisasi termasuk bentuk email dingin dan jangkauan dingin yang lebih luas. Ini juga dapat menjawab pertanyaan umum tentang produk, contoh penggunaan, atau harga. Misalnya, jika prospek menunjukkan minat atau mengajukan pertanyaan, AI SDR dapat menafsirkan maksud dan merespons dengan tepat atau memandu percakapan menuju penjadwalan rapat.

Model machine learning mendukung pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi pola dalam data historis. Mereka membantu AI SDR memprioritaskan prospek dengan menggunakan penilaian prospek dan menerapkan analitik prediktif untuk mengoptimalkan jangkauan dan meningkatkan keterlibatan dari waktu ke waktu. Dikombinasikan dengan otomatisasi, kemampuan ini memungkinkan AI SDR untuk terus menjalankan urutan, mengelola tindak lanjut, dan memperbarui sistem. Hasilnya adalah sistem yang secara aktif mengelola tugas pengembangan penjualan dan beroperasi dengan lebih banyak otonomi.