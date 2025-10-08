Apa itu pemantauan jaringan AI?

Ini menggunakan sistem AI untuk memproses aliran data jaringan secara real time, mempelajari apa yang merupakan perilaku jaringan normal, dan menggunakan garis dasar yang ditetapkan untuk mendeteksi penyimpangan dalam aktivitas jaringan. Strategi pemantauan berbasis AI dapat membantu operator jaringan mengatasi keterbatasan metode tradisional berbasis aturan dan manual, yang seringkali tidak cukup untuk skala, kompleksitas, dan kecanggihan jaringan saat ini.

Alat pemantauan jaringan tradisional mengandalkan pemungutan suara berkala, aturan statis, dan metrik yang berpusat pada perangkat, membuatnya cocok untuk jaringan yang lebih sederhana dan lebih kecil. Tetapi jaringan komputasi modern tidaklah sederhana atau kecil. Mereka menjangkau lingkungan global yang beragam dan dinamis serta infrastruktur hybrid cloud dengan ribuan perangkat yang saling terhubung. Misalnya, lingkungan multicloud rata-rata mencakup 12 layanan dan platform yang berbeda.

Jaringan lanjutan juga menghasilkan data dalam jumlah besar, dibandingkan dengan jaringan tradisional. Mayoritas (86%) pemimpin teknologi mendapati bahwa metode pemantauan tradisional tidak dapat mengimbangi volume dan kecepatan jaringan modern menghasilkan data. Oleh karena itu, mereka membutuhkan alat pemantauan dan praktik yang lebih canggih.

Alat pemantauan jaringan AI memungkinkan analisis berkelanjutan dari kumpulan data telemetri besar-besaran (termasuk arus lalu lintas, log, data pelacakan, dan interaksi pengguna) dari pusat data lokal dan lingkungan cloud, memberikan visibilitas yang lebih luas ke dalam aktivitas jaringan. Menggunakan algoritma cerdas, alat AI dapat mendeteksi anomali, memprediksi kegagalan komponen dan memberikan panduan remediasi, memungkinkan insinyur dan administrator jaringan untuk memprediksi potensi masalah jaringan sebelum menyebabkan gangguan operasional (atau memengaruhi pengalaman).

Dengan demikian, pemantauan jaringan yang didukung AI membantu bisnis menerapkan praktik manajemen jaringan yang lebih efektif untuk komputasi perusahaan jaringan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tangguh.