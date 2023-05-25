Pada tingkat yang paling dasar, pemantauan sintetis adalah metode yang digunakan pengembang untuk menyimulasikan tindakan pengguna melalui aplikasi untuk menguji fungsionalitasnya.

Jika program mendeteksi kesalahan, ini dapat membantu Anda menemukan dan memperbaiki masalah apa pun sebelum memengaruhi pelanggan Anda. Pendekatan aktif untuk pemantauan ini merupakan komponen penting dalam menjaga kinerja situs web selama tahap pengembangan.

Pemantauan sintetis menggunakan skrip untuk interaksi pengguna berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi geografis, jenis jaringan, perangkat yang berbeda, dan lainnya. Taktik ini memberi Anda insight tentang waktu aktif aplikasi, masalah yang mungkin dihadapi pengguna saat menggunakan antarmuka Anda, pemadaman sistem, dan seberapa baik aplikasi Anda berjalan secara umum.

Setelah Anda mengumpulkan dan menganalisis data ini, Anda bisa menggunakan alat bantu observabilitas untuk menjembatani kesenjangan dan menciptakan pengalaman positif bagi pengguna aplikasi.