Pemantauan sintetis, atau pengujian sintetis, meniru perilaku pengguna potensial saat mereka berinteraksi dengan aplikasi Anda untuk menentukan cara kerjanya. Menciptakan simulasi perilaku pelanggan membekali pengembang dengan informasi terkait cara kinerja aplikasi mereka dan dampaknya pada pengalaman pengguna.
Pada tingkat yang paling dasar, pemantauan sintetis adalah metode yang digunakan pengembang untuk menyimulasikan tindakan pengguna melalui aplikasi untuk menguji fungsionalitasnya.
Jika program mendeteksi kesalahan, ini dapat membantu Anda menemukan dan memperbaiki masalah apa pun sebelum memengaruhi pelanggan Anda. Pendekatan aktif untuk pemantauan ini merupakan komponen penting dalam menjaga kinerja situs web selama tahap pengembangan.
Pemantauan sintetis menggunakan skrip untuk interaksi pengguna berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi geografis, jenis jaringan, perangkat yang berbeda, dan lainnya. Taktik ini memberi Anda insight tentang waktu aktif aplikasi, masalah yang mungkin dihadapi pengguna saat menggunakan antarmuka Anda, pemadaman sistem, dan seberapa baik aplikasi Anda berjalan secara umum.
Setelah Anda mengumpulkan dan menganalisis data ini, Anda bisa menggunakan alat bantu observabilitas untuk menjembatani kesenjangan dan menciptakan pengalaman positif bagi pengguna aplikasi.
Panduan ini dirancang untuk membantu para CIO dan profesional TI mengubah tugas tim TI dari "pusat biaya" menjadi "kolaborator", mempelajari empat langkah untuk menambahkan otomatisasi AI dan TI ke dalam organisasi, menghilangkan pemblokir kesuksesan, dan masih banyak lagi.
Jika Anda bertanya-tanya apakah alat pemantauan sintetis akan membantu Anda mencapai tujuan bisnis, Anda datang ke tempat yang tepat. Pada tingkat yang paling dasar, pemantauan sintetis adalah metode yang digunakan pengembang untuk mensimulasikan tindakan pengguna melalui aplikasi untuk menguji fungsionalitasnya.
Jika program mendeteksi kesalahan, ini dapat membantu Anda menemukan dan memperbaiki masalah apa pun sebelum memengaruhi pelanggan Anda. Pendekatan aktif untuk pemantauan ini merupakan komponen penting dalam menjaga kinerja situs web selama tahap pengembangan. Sekarang, mari kita selami lebih dalam segala hal yang perlu Anda ketahui untuk meningkatkan pengalaman digital Anda dengan pemantauan sintetis.
Pemantauan sintetis bekerja dengan meniru pengalaman pelanggan di berbagai lokasi untuk menemukan potensi masalah kinerja dalam aplikasi Anda. Untuk memulai pemantauan sintetis, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan beberapa langkah untuk membuat sistem Anda aktif dan berjalan secara akurat.
Berikut adalah empat langkah untuk mengumpulkan data berharga dengan pemantauan sintetis:
Skrip pengaturan: Untuk memulai pemantauan sintetis, Anda harus memulai dengan meminta teknisi Anda menulis skrip untuk aplikasi Anda. Skrip ini diatur untuk berjalan pada interval waktu tertentu (biasanya setiap lima belas menit) dari berbagai geografi untuk memantau aktivitas pengguna dalam skenario yang berbeda. Skrip tersebut kemudian akan menyimulasikan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi Anda di setiap langkah.
Menyesuaikan pemantauan sintetis: Anda dapat mengonfigurasi uji coba pemantauan sintetis untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda yang unik. Alat ini dapat ditempatkan di komputer tertentu untuk menguji kinerja aplikasi atau di dalam firewall untuk memantau fungsi sistem internal.
Pengumpulan data: Selanjutnya, perangkat lunak pemantauan Anda mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari klien robot Anda. Jika kesalahan terjadi selama pengujian, itu akan dijalankan untuk kedua kalinya untuk mengonfirmasi keandalan tes.
Menganalisis informasi yang dikumpulkan: Pemantauan sintetis mengirimkan peringatan yang memberitahukan Anda tentang kesalahan apa pun yang terjadi selama pengujian. Para pengembang menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengubah sistem observabilitas atau pemantauan mereka untuk meningkatkan pengalaman digital dan kinerja web.
Anda dapat menjalankan kembali pengujian pemantauan sintetis kapan saja pembaruan diterapkan ke aplikasi Anda. Fitur ini dapat memberi Anda rasa percaya diri lebih dalam setiap pembaruan karena Anda memiliki sistem yang tepat untuk menemukan akar penyebab setiap masalah.
Hingga 88% konsumen online cenderung tidak akan kembali ke sebuah situs setelah mendapatkan pengalaman buruk (Northern Arizona University (tautan berada di luar ibm.com). Anda harus menggunakan pemantauan sintetis, khususnya karena Anda dapat meningkatkan pengalaman pelanggan Anda secara real-time.
Berikut ini beberapa alasan utama untuk menggunakan pemantauan sintetis:
Memperbaiki masalah: Pemantauan sintetis memberi tahu tim TI Anda ketika terjadi kesalahan, seperti periode lalu lintas yang rendah atau kurangnya ketersediaan transaksi. Pemantauan real-time ini memungkinkan pengembang untuk menemukan dan memperbaiki masalah sebelum memengaruhi pengguna Anda.
Meningkatkan tolok ukur: Anda dapat menggunakan data historis untuk meningkatkan aplikasi Anda setelah menggunakan pemantauan sintetis untuk waktu yang lama. Data ini memberi Anda pengetahuan dasar tentang kinerja keseluruhan dan insight tentang kesuksesan Anda dibandingkan dengan pesaing.
Memantau transaksi yang kompleks: Anda dapat dengan mudah menentukan apakah transaksi Anda berfungsi dengan benar. Pemantauan sintetis dapat meniru proses seperti mengisi formulir, melakukan pembelian, dan menambahkan item ke keranjang.
Mempersiapkan diri untuk musim lalu lintas puncak: Pemantauan sintetis dapat meniru pelanggan dari berbagai lokasi untuk memantau API, aplikasi seluler dan web, produk SaaS, dan lainnya. Kemampuan ini memungkinkan Anda mengidentifikasi pasar puncak potensial dan wilayah geografis.
Memantau faktor-faktor ini memungkinkan organisasi Anda untuk membuat organisasi pihak ketiga bertindak akuntabel, berkembang dalam situasi yang beragam, dan menyelesaikan integrasi yang sukses. Terakhir, ini memastikan bahwa Anda mematuhi perjanjian tingkat layanan (SLA) untuk penyedia dan pengguna Anda.
Tiga jenis utama pemantauan sintetis membantu dalam memecahkan masalah potensi kesalahan di jaringan Anda.
Availability monitoring atau pemantauan ketersediaan: Jenis pemantauan ini adalah salah satu jenis pemantauan sintetis yang paling standar dan dasar. Availability monitoring pada dasarnya berarti memeriksa apakah berbagai fitur dan fungsi situs web tersedia bagi pengguna aplikasi. Beberapa contohnya adalah memverifikasi entri sertifikat SSL atau DNS, memeriksa waktu respons atau melakukan panggilan API.
Pemantauan kinerja web: Pemantauan situs web memeriksa waktu muat halaman, metrik kinerja situs web, dan waktu respons. Ini termasuk menemukan kesalahan untuk pemantauan seluler dan pemantauan di banyak browser.
Pemantauan transaksi: Bentuk pemantauan sintetis yang lebih kompleks adalah pemantauan transaksi bisnis. Ini adalah komputer yang dapat menjalankan skrip yang melakukan transaksi. Skrip ini memastikan bahwa pengguna dapat menyelesaikan pengiriman dengan menyimulasikan pengalaman melakukan pembayaran dan mengisi formulir.
Ada dua jenis pengujian sintetis: pengujian browser dan pengujian API. Uji browser menyimulasikan transaksi pengguna dengan pelanggan robot. Pengujian API menggunakan titik akhir yang berbeda di berbagai lapisan infrastruktur aplikasi. SSL, HTTP, dan DNS adalah contoh pengujian API.
Aplikasi cloud native modern terus menjadi lebih kompleks saat mereka berpindah ke lingkungan terdistribusi. Mungkin sulit bagi tim DevOps untuk menyimulasikan setiap skenario transaksi yang mungkin terjadi dalam suatu sistem. Kesalahan dapat dengan mudah terlewatkan jika situasi atau lokasi tertentu tidak diuji. Peta jalan pelanggan yang tidak diketahui mengakibatkan kurangnya konteks umum mengapa ada kesalahan dalam aplikasi Anda.
Pemantauan sintetis mungkin mahal dan sulit disiapkan. Biasanya, organisasi Anda memerlukan sumber daya dengan keterampilan teknis tingkat lanjut untuk mengelola bahasa pengkodean dan skrip yang terkait dengan jenis pemantauan ini. Menyiapkan alat ini memakan banyak waktu, bahkan untuk pengembang yang sangat terspesialisasi.
Terakhir, perubahan UI kecil sekalipun dapat menyebabkan skrip gagal, yang memaksa munculnya peringatan dan notifikasi palsu. Mengganti nama tombol saja berarti Anda perlu mengubah kode terkait untuk pemantauan. Pemantauan sintetis berupaya meningkatkan ketahanan dan otomatisasinya untuk mengatasi kendala ini.
Dua cara utama pengembang memeriksa fungsi aplikasi mereka adalah pemantauan pengguna sintetis dan nyata. Kami menyebut pemantauan pengguna nyata sebagai RUM karena sering kali disingkat demikian dalam komunitas DevOps.
RUM merupakan bentuk pemantauan pasif yang melacak tugas spesifik dari pengguna sesungguhnya, bukan menyimulasikannya. Organisasi dapat menerapkan RUM dengan menerapkan JavaScript ke dalam kode halaman web mereka dan melacak pelanggan nyata di backend saat mereka berinteraksi dengan halaman tersebut. Ini adalah sumber daya yang sangat baik bagi perusahaan untuk memahami dampak jangka panjang dari berbagai kesalahan dalam sistem mereka. Salah satu masalah utama dengan RUM adalah jika pelanggan tidak menggunakan jaringan Anda, sistem Anda tidak dapat memantau aktivitas.
Pemantauan sintetis adalah jenis pemantauan aktif yang menggunakan skrip untuk membuat pengguna buatan untuk mendeteksi masalah dalam sistem Anda. Jenis pemantauan ini merupakan pilihan yang bagus untuk tahap awal proyek ketika aplikasi masih dalam tahap pengembangan. Deteksi dini masalah dalam kode membantu Anda menyelesaikan masalah lebih cepat sehingga tidak menjadi masalah yang lebih signifikan dalam infrastruktur Anda nantinya.
Instana dengan gembira mengumumkan bahwa kami menambahkan pemantauan sintetis ke pemantauan kinerja aplikasi (APM) dan kemampuan pemantauan API kami. Fitur baru ini memberikan perspektif luar-dalam baru tentang pemantauan pengalaman digital. Sekarang, Anda akan dapat mengevaluasi cakupan pengujian dengan rekomendasi untuk lebih banyak pengujian dengan menggunakan sintetis dan topologi. Cobalah Full Stack Observability kami hari ini di Instana Sandbox.
IBM Instana menyediakan observabilitas real-time yang dapat digunakan oleh semua orang dan siapa saja. Ini memberikan time to value yang cepat sambil memverifikasi bahwa strategi observabilitas Anda dapat mengikuti kompleksitas dinamis lingkungan saat ini dan masa depan. Dari seluler hingga mainframe, Instana mendukung lebih dari 250 teknologi dan terus berkembang.