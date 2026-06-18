Mungkin sudah tak terhindarkan bahwa pengodean vibe akan menyebabkan serangkaian perubahan kompleks pada praktik pengodean dan pengembangan perangkat lunak. Karena kode yang dihasilkan AI terus terdiri atas pangsa basis kode dunia nyata yang lebih besar, salah satu perubahan yang paling penting adalah perubahan besar dalam jumlah risiko keamanan siber—dan sifat risiko keamanan tersebut.

Singkatnya, pengodean vibe adalah konsep membangun produk hanya dengan menggunakan alat AI dan prompt bahasa alami. Ini harus dipahami sebagai berbeda dari pengodean berbasis agen atau rekayasa berbasis agen, yang memerlukan penggunaan alat AI coding yang lebih disengaja oleh programmer berpengalaman. Istilah ini diciptakan dalam tweet dari Andrej Karpathy—seorang pengembang dan veteran AI terhormat—di mana ia menggambarkan gaya bebas AI coding yang sepenuhnya bergantung pada dorongan model bahasa besar (LLM), membiarkan pengguna “sepenuhnya menyerah pada getaran” dan “lupa bahwa kode itu bahkan ada.”

Dia menggambarkannya sebagai pendekatan yang menyenangkan untuk “proyek akhir pekan yang dibuang,” tetapi proliferasi AI Coding yang kuat telah membuka pintu untuk pengodean vibe di tempat kerja—bahkan dalam perangkat lunak produksi yang menangani data sensitif. Pada akhir 2025, riset industri menunjukkan bahwa kode yang dihasilkan AI sekarang mewakili 22% dari semua kode gabungan.1 Di GitHub, laporan memperkirakan bahwa 46% dari semua kode tertulis dihasilkan oleh Copilot.2

Ini telah menciptakan ekspansi besar dalam kerentanan dan masalah keamanan di luar apa yang dapat dijelaskan oleh peningkatan alami dalam volume dan kecepatan kode baru yang diaktifkan oleh asisten pengodean. Satu analisis basis kode dunia nyata menemukan bahwa sementara tim yang dibantu AI mengirimkan kode 4 kali lebih cepat, mereka mengirimkan 10 kali lebih banyak kelemahan keamanan.3

Meninggalkan sama sekali metode pengodean berbasis intuisi akan mengorbankan peningkatan produktivitas yang signifikan dari otomatisasi dan peningkatan partisipasi, tetapi jelas bahwa praktik pengodean yang aman harus berkembang sebagai respons terhadap hal tersebut. Pemeriksaan keamanan tradisional dirancang untuk alamat bagaimana pengembang—lebih khusus lagi, pengembang manusia terlatih—biasanya membuat kesalahan. Organisasi sekarang membutuhkan postur keamanan yang diperbarui dan alat keamanan yang diperbarui, disesuaikan dengan realitas baru yang didorong oleh agen AI dan pembuat kode vibe pemula.