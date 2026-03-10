Keamanan siber adalah perlombaan ketahanan. Penyerang terus-menerus mencari celah, sementara para pembela terus merespons, dan serangan pada akhirnya akan kembali muncul—sering kali dengan kecepatan serta tingkat kecanggihan yang lebih tinggi berkat dukungan teknologi canggih.
Pada akhir tahun lalu, para pakar keamanan IBM® membagikan prediksi mereka kepada IBM® Think, dengan memperkirakan berbagai ancaman dan solusi keamanan siber yang akan menjadi tren pada tahun 2026, termasuk munculnya risiko baru dari kecerdasan buatan (AI), tantangan baru dalam manajemen identitas, dan berbagai perkembangan lainnya.
Kini, dalam X-Force Threat Intelligence Index 2026 yang baru dirilis, tim IBM® X-Force mengidentifikasi lebih banyak pola mengenai cara penyerang beradaptasi dan melancarkan serangan mereka di era yang berfokus pada AI dan data. Kami berbincang dengan para pakar dari IBM dan industri untuk membahas temuan-temuan dalam laporan tersebut.
Selama lima tahun terakhir, pelanggaran terhadap rantai pasokan dan pihak ketiga utama meningkat tajam, dengan jumlah insiden yang meningkat hingga empat kali lipat, menurut laporan tersebut. Hal ini mencerminkan perubahan perilaku penyerang: alih-alih menembus pertahanan satu organisasi secara langsung, mereka semakin menargetkan sistem yang saling terhubung serta integrasi tepercaya, seperti vendor, dependensi sumber terbuka, integrasi identitas, alur kerja CI/CD, dan antarmuka cloud.
Pola ini juga sejalan dengan temuan para peneliti lainnya, termasuk laporan “Breaking Trust” dari Dewan Atlantik, yang mendokumentasikan kelemahan sistemik di seluruh rantai pasokan perangkat lunak global serta risiko berlapis yang ditimbulkan oleh komponen yang tidak aman dan hubungan kepercayaan.
Dalam wawancara dengan IBM Think, Nick Bradley, Manajer Tim X-Force Threat Intelligence Malware di IBM, menjelaskan mengapa serangan rantai pasokan begitu efektif bagi para penyerang.
"Penyerang telah menyadari bahwa mereka tidak perlu menerobos pintu depan yang dijaga dengan ketat ketika mereka dapat masuk melalui pintu belakang milik pemasok Anda menggunakan kredensial yang sah," kata Bradley.
Perangkat lunak modern, lanjutnya, "dibangun di atas jaringan dependensi, layanan cloud, dan API yang luas [dan] kenyataan yang sulit adalah bahwa kita telah membangun sistem yang sangat saling terhubung tanpa sepenuhnya memperhitungkan bagaimana konektivitas ini menciptakan kerentanan keamanan."
“Penyerang telah menyadari bahwa mereka tidak perlu menerobos pintu depan yang dijaga dengan ketat ketika mereka dapat masuk melalui pintu belakang milik pemasok Anda menggunakan kredensial yang sah.”
Nick Bradley, Direktur, Tim IBM® X-Force Threat Intelligence Malware
Dr. Gregory Falco, peneliti Cornell University yang berfokus pada keamanan rantai pasokan di sektor kedirgantaraan dan semikonduktor, mencatat bahwa secara umum organisasi memiliki dua pilihan. Beberapa organisasi merespons dengan “mengintegrasikan semuanya secara vertikal” dan mengendalikan setiap komponen secara menyeluruh. Sementara itu, organisasi lainnya menerima bahwa “ekosistem akan tetap kompleks dan berantakan, lalu berfokus pada kesiapan untuk mendeteksi serta bertahan ketika masalah muncul,” katanya.
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Selain meningkatnya serangan rantai pasokan, IBM® X-Force juga mengamati peningkatan eksploitasi aplikasi yang dapat diakses publik sebesar 44% dari tahun ke tahun. Menurut laporan tersebut, aplikasi yang dapat diakses publik umumnya dieksploitasi karena adanya kerentanan serta kesalahan penerapan atau konfigurasi. Risiko ini semakin diperparah oleh serangan rantai pasokan yang menargetkan ekosistem pengembangan dan infrastruktur tepercaya.
Insiden terbaru yang melibatkan platform seperti Salesloft dan Drift—di mana penyerang memanfaatkan token Drift OAuth yang dikompromikan untuk memperoleh akses ke lingkungan Salesforce—menggambarkan bagaimana “kompromi terhadap pihak ketiga yang tepercaya dapat memungkinkan akses tidak langsung ke lingkungan pelanggan dengan cara yang belum sepenuhnya dipersiapkan oleh organisasi,” kata Christopher Caridi, Analis Ancaman Siber di X-Force Strategic Threat Analysis, kepada IBM Think.
“Kami sedang bergerak menuju dunia dengan sistem yang tidak tepercaya,” kata Bruce Schneier, spesialis keamanan siber dan kebijakan publik di Harvard Kennedy School. (Schneier juga merupakan CTO Resilient Systems, yang diakuisisi oleh IBM® pada tahun 2016, serta pencetus IBM® X-Force—ed.) Menurutnya, solusi yang tersedia masih terbatas, dan bahkan solusi yang umum disarankan, seperti transparansi yang lebih besar, hanya efektif dalam kondisi yang ideal. Transparansi “membantu, dengan asumsi Anda memiliki basis pelanggan yang cukup canggih untuk memahami apa yang mereka lihat,” katanya. Namun, ia mencatat bahwa banyak organisasi masih kekurangan visibilitas dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengubah insight menjadi pertahanan yang benar-benar bermakna.
Aktor ancaman sering dipandang menggunakan teknik dan taktik yang sangat canggih untuk menembus pertahanan organisasi. Namun, dari hampir 40.000 kerentanan yang dilacak oleh tim X-Force pada tahun 2025, sebanyak 56% dapat dieksploitasi tanpa memerlukan bentuk autentikasi apa pun.
“Hal ini menunjukkan bahwa musuh sering kali menemukan kelemahan yang tidak bergantung pada kredensial pengguna, bypass MFA, atau interaksi pengguna apa pun,” kata Austin Zeizel, Konsultan Intelijen Ancaman X-Force Threat Intelligence, kepada IBM® Think. Austin menambahkan bahwa banyak organisasi gagal memprioritaskan kerentanan yang paling mudah dieksploitasi dalam kondisi nyata. Implikasinya sulit untuk diabaikan; ancaman yang canggih memang ada, tetapi banyak organisasi justru kalah dari musuh yang hanya memanfaatkan celah sederhana yang sebenarnya dapat dicegah.
Tren ini juga memperkuat perdebatan mengenai identitas versus patching—apakah organisasi sebaiknya memprioritaskan penguatan kontrol identitas atau terlebih dahulu memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi.
“CISO harus memperlakukan patching kerentanan dan pengerasan identitas sebagai prioritas yang berjalan secara paralel,” kata Caridi. Menurutnya, kelemahan yang tidak memerlukan autentikasi menuntut remediasi segera untuk “mengurangi risiko akses awal,” sementara kontrol identitas membantu “membatasi dampak ketika eksploitasi memang terjadi.”
Meningkatnya penggunaan chatbot dan agen AI dalam operasi bisnis menciptakan permukaan serangan baru bagi malware. Seiring alat-alat ini semakin terintegrasi ke dalam alur kerja organisasi, sistem yang rentan, seperti agen AI yang menyimpan kredensial chatbot, menjadi risiko keamanan yang semakin nyata.
Pada tahun 2025, para peneliti X-Force menemukan lebih dari 300.000 kredensial ChatGPT yang ditawarkan untuk dijual di dark web. Belakangan ini, OpenClaw—platform agen AI sumber terbuka yang dapat dijalankan secara lokal—menjadi sorotan karena potensi risiko keamanannya. “Apakah agen AI merupakan ancaman orang dalam yang paling membantu? Tentu saja,” ujar Dave McGinnis, VP dan Senior Partner untuk manajemen ancaman siber global di IBM®, dalam episode terbaru Security Intelligence yang membahas OpenClaw.
Mengingat bahwa agen AI memerlukan akses ke data agar dapat berfungsi secara efektif, organisasi menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan tersebut, ujar McGinnis. Tim keamanan dituntut untuk memungkinkan karyawan memanfaatkan manfaat dari alat AI, sekaligus memastikan bahwa kemampuan tersebut diterapkan secara aman. Menurutnya, mencapai keseimbangan tersebut merupakan salah satu tantangan paling berat yang dihadapi para pemimpin keamanan saat ini.
“CISO harus memperlakukan tambalan kerentanan dan pengerasan identitas sebagai prioritas paralel.”
Christopher Caridi, Analis Ancaman Cyber, IBM® X-Force
Caridi sependapat dengan McGinnis dan menambahkan bahwa “meskipun platform AI itu sendiri dapat menjadi target serangan langsung, risiko yang lebih besar berasal dari meningkatnya volume dan kecanggihan pengumpulan kredensial yang dimungkinkan oleh phishing berbantuan AI serta malware infostealer.”
Menurutnya, organisasi yang “mengalami lebih sedikit insiden berbasis kredensial” adalah organisasi yang “secara konsisten menerapkan MFA yang tahan terhadap phishing serta menjalankan praktik manajemen identitas yang kuat, seperti akses bersyarat, prinsip hak akses minimum, dan pemantauan berkelanjutan terhadap perilaku autentikasi.”
Untuk pertama kalinya dalam enam tahun, Amerika Utara menjadi wilayah yang paling banyak menjadi sasaran serangan, menyumbang 29% dari seluruh kasus respons insiden yang ditangani X-Force pada tahun 2025, meningkat dari 24% pada tahun 2024. Asia Pasifik, yang memimpin pada tahun-tahun sebelumnya, turun dari 34% menjadi 27%, menandai pergeseran fokus penyerang yang signifikan di tingkat regional.
Tiga faktor dapat membantu menjelaskan mengapa penyerang memprioritaskan organisasi di Amerika Utara, menurut Ryan Anschutz, North America Leader untuk X‑Force Incident Response, dalam wawancaranya dengan IBM® Think:
“...penyerang tidak butuh kerentanan zero-day, mereka hanya perlu kredensial yang valid dan sedikit kesabaran.”
Ryan Anschutz, Pemimpin Amerika Utara untuk Respons Insiden X-Force
“Saya selalu mengatakan bahwa penyerang cenderung memilih jalur dengan hambatan paling kecil,” tambah Anschutz, “selama jalur tersebut tetap memberikan imbal hasil yang tinggi atas upaya mereka. Amerika Utara memenuhi kedua kriteria tersebut, menawarkan skala sekaligus imbalan yang menarik bagi para penyerang.”
Di berbagai wilayah dan jenis serangan, satu tema tetap konsisten: banyak insiden keamanan berawal dari kelemahan dalam praktik dasar kebersihan keamanan siber. Bahkan ketika tim keamanan mulai mengadopsi alat yang lebih otomatis dan berbasis AI, celah mendasar ini tetap memberikan peluang bagi penyerang. Mengapa kegagalan tersebut terus terjadi? Menurut Zeizel, penyebab utamanya adalah kegagalan untuk “menerapkan kontrol dasar secara konsisten dalam skala besar.”
Ia mencatat bahwa lingkungan TI modern sering kali “terlalu kompleks untuk diawasi secara manual, penyebaran identitas memperbesar dampak dari kesalahan sederhana, dan alat keamanan kerap digunakan tanpa manajemen yang memadai maupun tata kelola yang berkelanjutan.”
Zeizel menekankan bahwa menjaga kebersihan keamanan siber yang kuat bergantung pada beberapa praktik utama, di antaranya sebagai berikut:
Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan mengapa kebersihan keamanan siber tetap menjadi garis pertahanan pertama. Seperti yang dikatakan Falco, bahkan perlindungan berbasis AI yang paling canggih pun hanya akan memberikan sedikit manfaat "jika kita membiarkan pintu depan tetap terbuka."
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