Keamanan siber adalah perlombaan ketahanan. Penyerang terus-menerus mencari celah, sementara para pembela terus merespons, dan serangan pada akhirnya akan kembali muncul—sering kali dengan kecepatan serta tingkat kecanggihan yang lebih tinggi berkat dukungan teknologi canggih.

Pada akhir tahun lalu, para pakar keamanan IBM® membagikan prediksi mereka kepada IBM® Think, dengan memperkirakan berbagai ancaman dan solusi keamanan siber yang akan menjadi tren pada tahun 2026, termasuk munculnya risiko baru dari kecerdasan buatan (AI), tantangan baru dalam manajemen identitas, dan berbagai perkembangan lainnya.

Kini, dalam X-Force Threat Intelligence Index 2026 yang baru dirilis, tim IBM® X-Force mengidentifikasi lebih banyak pola mengenai cara penyerang beradaptasi dan melancarkan serangan mereka di era yang berfokus pada AI dan data. Kami berbincang dengan para pakar dari IBM dan industri untuk membahas temuan-temuan dalam laporan tersebut.