Di dunia keamanan siber, cara kita mengatakan sesuatu sama pentingnya dengan, atau bahkan lebih penting dari, apa yang kita katakan.

Eksperimen pikiran untuk mengilustrasikan pandangan ini:

Anda adalah CEO dari salah satu jaringan pipa bahan bakar terbesar di negara ini. Anda diminta untuk menghadiri pengarahan singkat tentang intelijen ancaman karena analis Anda menemukan beberapa ancaman siber signifikan yang mungkin berdampak pada organisasi Anda.

Manakah dari dua ancaman ini yang tanggapannya Anda prioritaskan?

Ancaman 1: "Geng ransomware telah menargetkan perusahaan energi lain, mengunci data penting sampai perusahaan membayar tebusan. Jika ransomware ini membahayakan jaringan kita, kami memperkirakan tindakan ini mungkin mengenkripsi sebanyak 100 gigabyte data kita.”

Ancaman 2: "Malware yang sangat mengganggu telah menyerang beberapa sistem infrastruktur penting dalam beberapa bulan terakhir, menyebabkan layanan inti menjadi offline. Jika menembus jaringan kita, kami memperkirakan malware ini akan mematikan seluruh pipa selama seminggu."

Ini pertanyaan yang menjebak. Kedua ancaman tersebut menggambarkan serangan yang sama: serangan ransomware Colonial Pipeline 2021, serangan siber terbesar terhadap infrastruktur minyak dalam sejarah AS. Peretas jahat menutup jaringan yang membawa 45% bahan bakar Pantai Timur dan menekan para korban untuk membayar uang tebusan sebesar USD 4,4 juta. (Departemen Kehakiman akhirnya memulihkan sebagian dari tebusan itu.)

Meskipun menggambarkan serangan yang sama, perhatikan bagaimana urgensi laporan ancaman ini terasa berbeda. Ancaman 1 tampaknya buruk, tetapi ancaman 2 membutuhkan respons segera dari semua pihak.

Ancaman 2 terasa jauh lebih mendesak karena menekankan pada dampak bisnis dari serangan tersebut, bukan detail teknis serangan. Sayangnya, analis ancaman sering memahaminya dengan salah, yang berkontribusi pada kesenjangan komunikasi yang dalam antara keamanan siber dan bisnis.

Kesenjangan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan. Organisasi bisa terpapar pada semua jenis serangan.