Db2 Data Gate menyinkronkan data Db2 for z/OS untuk cloud hybrid, analitik, dan inisiatif AI dengan biaya serta upaya yang lebih rendah. Aplikasi dapat mengakses salinan data Db2 for z/OS yang tersinkronisasi dan konsisten secara transaksional yang dihosting di sistem terpisah, yang mendukung berbagai platform, termasuk cloud publik, on premises, dan penerapan cloud pribadi.

Dengan Data Gate on Cloud, data Db2 for z/OS milik perusahaan yang berharga dapat dibawa ke lingkungan Db2 Warehouse SaaS untuk akses langsung atau diakses di watsonx.data lakehouse melalui konektor Db2 untuk Presto.