IBM® IMS Database Utility Solution for z/OS® memungkinkan Anda untuk mengatur ulang fungsi penuh IMS dan High Availability Large Database (HALDB). Sistem ini mengintegrasikan berbagai utilitas IMS dan menawarkan fitur-fitur untuk membantu menjaga basis data tetap sesuai dan operasional. Paket solusi ini membantu mengurangi kompleksitas operasional dan dampak reorganisasi database pada sumber daya sistem. Integrasi dengan IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS menyediakan antarmuka web untuk tugas-tugas administrator database.