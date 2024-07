Menyediakan metode modern untuk bekerja dengan dan mengelola Db2 for z/OS dan datanya. IBM Unified Management Server for z/OS menyediakan semua layanan penting yang dibutuhkan oleh IBM® Db2 DevOps Experience, termasuk penemuan, konfigurasi, dan operasi. Pengguna dapat mengakses semua fitur ini melalui IBM Unified Experience for z/OS, antarmuka pengguna grafis berbasis browser yang dibangun menggunakan Zowe Application Framework yang bersifat sumber terbuka. Mereka juga dapat mengaksesnya melalui RESTful API untuk integrasi ke dalam pipeline yang ada.