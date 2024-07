IBM Db2 Administration Tool membantu Anda mengelola kompleksitas, pertumbuhan, dan perubahan objek dan skema IBM Db2 for z/OS sepanjang siklus proses aplikasi. Jelajahi dan edit data Db2 for z/OS dan data yang disimpan di IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS dengan mudah untuk memfasilitasi tugas-tugas administrasi database. Gunakan navigasi tingkat atas untuk menjelajahi objek Db2 di seluruh perusahaan, dan terapkan perubahan sederhana atau perubahan versi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan percaya diri.