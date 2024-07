IBM® IMS Fast Path Solution Pack for z/OS® menyediakan utilitas yang luas dan mudah digunakan untuk membantu administrator basis data (DBA) menganalisis, memelihara, dan men-tuning basis data IMS Fast Path, termasuk fitur-fitur yang membantu meningkatkan ketersediaan sistem. Beberapa alat bantu IMS — termasuk IMS High Performance Image Copy, IMS Library Integrity Utilities, IMS HP Fast Path Utilities, dan IMS DB Repair Facility — terintegrasi ke dalam satu solusi konsolidasi tunggal untuk mengelola basis data IMS Fast Path. Direktur Otonomi membantu menjaga kesehatan, kinerja dan kemampuan pemulihan basis data. Integrasi dengan IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS menyediakan antarmuka web untuk tugas-tugas administrator basis data.