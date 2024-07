IBM® IMS™ Recovery Solution Pack for z/OS® adalah rangkaian perangkat lunak yang membantu mengurangi kerumitan operasional dan dampak pencadangan dan pemulihan database pada sumber daya sistem. Perangkat ini menggabungkan serangkaian produk IBM yang memungkinkan pencadangan dan pemulihan secara simultan dari beberapa set data dan area Fast Path (dalam lingkungan Parallel Sysplex® dan non-Parallel Sysplex). IBM IMS Recovery Solution Pack for z/OS termasuk: IMS Database Recovery Facility for z/OS; IMS High Performance Change Accumulation for z/OS; IMS Index Builder for z/OS, dan IMS High Performance Image Copy for z/OS.