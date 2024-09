Grâce à l’observabilité et à une compréhension globale des opérations métier clés, les entreprises peuvent optimiser leurs performances métier en s’appuyant sur les données pour prendre des décisions éclairées. La surveillance des activités métier donne la priorité à l’analyse des indicateurs clés de performance (KPI) et des accords de niveau de service (SLA) pour aider les équipes à obtenir des informations exploitables à partir de leurs données.

Le système BAM peut être utilisé pour collecter des données relatives aux opérations métier et pour peindre une image dynamique de la façon dont les fonctions métier peuvent être améliorées pour atténuer les risques, augmenter la rentabilité et optimiser l’expérience utilisateur. La surveillance des activités métier permet de connecter les départements métier et informatiques en alignant les équipes autour des mêmes objectifs métier et en fournissant des informations en temps réel sur les performances de l’entreprise.

Les outils de surveillance donnent aux équipes une compréhension plus complète des opérations métier et une vue des performances en temps réel, ce qui leur permet d’améliorer de manière proactive les fonctions métier au lieu de se contenter de réagir aux problèmes lorsqu’ils surviennent. Pour ce faire, les chefs d’entreprise peuvent surveiller les données historiques à l’aide d’un logiciel de business intelligence (BI) et améliorer les workflows grâce à des outils de business process management (BPM).