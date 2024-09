Comme le savent pertinemment les services informatiques et les entreprises, les applications sont essentielles à l’activité de l’entreprise. Pourtant, les services informatiques manquent de visibilité sur les processus métier spécifiques que ces applications mettent en œuvre, ainsi que sur le contexte dans lequel ces processus sont connectés et liés aux systèmes sous-jacents. Le fait de s’appuyer sur des outils et des équipes cloisonnés, ainsi que sur des connaissances institutionnelles, entrave la communication et le partage d’informations pertinentes entre les analystes commerciaux et les ingénieurs de fiabilité des sites (SRE). Les équipes sont forcées d’adopter un mode de fonctionnement très réactif, ne prenant conscience de l’impact sur l’activité que lorsqu’il est signalé par l’équipe commerciale.

Le suivi de l’activité métier avec IBM Instana Observability apporte un contexte critique qui comble le fossé entre les événements métier et les événements informatiques. Il permet aux équipes de comprendre comment des processus métier spécifiques sont connectés à leurs dépendances logiques et physiques (mobile, Web, applications et infrastructure) et comment ils en subissent l’impact, ce qui facilite la hiérarchisation des problèmes en fonction de l’impact sur l’activité. L’approche unique d’Instana en fait le seul produit d’observabilité du marché à prendre en compte les processus métier.