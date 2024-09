Rebendo AB

Au-delà de la visibilité centralisée des opérations informatiques et du réseau offerte par Rebendo Insight, les capacités de surveillance en temps réel de cette solution favorise une plus grande efficacité et accélère la résolution des problèmes. La granularité des informations fournies, qui sont mises à jour toutes les secondes, s’est révélée être un avantage clé par rapport aux plateformes concurrentes.

« Certains de nos concurrents ne génèrent des informations que toutes les 60 secondes », explique Michael Kling. Mais ce n’est pas ce que cherchent nos utilisateurs. Lorsque nous avons créé Rebendo Insight, nous avons interrogé nos clients sur ce niveau de granularité, et ils ont déclaré : « Pourquoi utiliser un produit incapable de « voir » pendant 59 secondes chaque minute ? Ce type de produit n’a aucune valeur pour nous. »

La nouvelle plateforme a déjà démontré son caractère intuitif auprès des utilisateurs. Michael Kling poursuit : « Nous avons une tradition, un objectif : être le conseiller stratégique de chaque client qui se concentre sur la prévisibilité. Grâce à Rebendo Insight et Instana, nous avons construit la plateforme pour la prochaine étape du parcours d’automatisation de nos clients avec AIOps, (acronyme en anglais pour « Artificial intelligence for IT operations »), l’IA pour les opérations informatiques d’IBM.Nous pouvons former le client, l’aider à configurer le tableau de bord, et ce n’est une charge ni pour lui ni pour nous. Ce tableau est très intuitif et facile à intégrer aux capacités de surveillance pour différents besoins ou différents services de l’entreprise. »

« C’est un service très efficace », conclut Slobodan Djurdjevic. « Nous pouvons tout installer et déployer rapidement. Dans le cadre d’un projet à Stockholm, nous avons pu montrer au client que nous lui avions fait gagner deux ans et quatre mois de mise en place, puisqu’il n’avait pas à faire de recherches et à tout élaborer lui-même. Et c’est notre raison d’être, faire en sorte que nos clients soient plus efficaces. »