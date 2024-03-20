Qu’est-ce que la surveillance de site web ?

Définition de la surveillance de site web

La surveillance des sites web consiste à suivre les performances des sites et des services web afin de garantir une disponibilité maximale et une expérience utilisateur optimale.

Les entreprises utilisent la surveillance des sites web pour réduire ou éviter des problèmes tels que les temps d’arrêt, la latence et les violations de sécurité. Un site web rapide et accessible contribue à une expérience utilisateur plus fluide, tandis que des sites et des services lents ou peu réactifs peuvent nuire à l’expérience client. De mauvaises expériences sur un site web nuisent à la réputation de la marque d’une entreprise et peuvent avoir un impact significatif sur ses résultats.

La surveillance des sites web, également connue sous le nom de surveillance des performances des sites web, prend de l’importance, car les entreprises atteignent de plus en plus de clients via leurs sites web. Idéalement, ces pratiques doivent aller au-delà de la surveillance, vers l’observabilité : ou la capacité d’évaluer l’état interne d’un système en fonction de ses résultats.

Les fonctions des sites web sont devenues plus complexes avec l’émergence des nouvelles technologies. Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent désormais le machine learning et d’autres outils d’IA pour servir les clients, et des API pour interagir avec le contenu provenant de sources externes, et l’intégrer. En raison de cette complexité accrue, il y a plus de domaines dans lesquels les choses peuvent mal tourner, et les problèmes peuvent avoir un impact plus important.

En outre, les attaques de cybersécurité sont en augmentation, créant davantage de pièges potentiels à éviter pour les entreprises. Les entreprises modernes ont besoin d’une visibilité en temps réel sur les performances de leur site web pour garantir une expérience rapide et sécurisée à leurs clients. Une visibilité approfondie permet également de résoudre correctement les incidents et les problèmes avant qu’ils n’aient un impact plus important.

Outils et technologies de surveillance des sites web

Les organisations peuvent utiliser plusieurs types de solutions et de technologies de surveillance de sites web pour optimiser leurs sites et s’assurer qu’elles fournissent les services appropriés aux points de terminaison appropriés. Grâce à ces fonctionnalités de surveillance, l’organisation peut identifier les problèmes à régler pendant ses fenêtres de maintenance, et ainsi éviter des perturbations inutiles pour les utilisateurs du site web.

La plupart des outils de surveillance de sites web utilisent l’automatisation et des alertes instantanées qui permettent aux équipes informatiques et DevOps de résoudre les problèmes immédiatement. En outre, de nombreux fournisseurs de solutions de surveillance utilisent des technologies basées sur le cloud qui facilitent l’extension des outils en fonction des besoins, ainsi que la surveillance globale des sites web.

Analyse des performances des applications (APM)

Les outils APM permettent aux entreprises de s’assurer que leurs applications fonctionnent de manière optimale, et d’offrir une expérience utilisateur de qualité. Ces outils sont particulièrement importants pour les entreprises qui utilisent des technologies interdépendantes telles que les conteneurs et les microservices indépendants. Dans ces environnements, la défaillance d’une application ou d’un service peut avoir un effet domino sur de nombreuses autres applications, entraînant des problèmes plus importants. Les outils APM peuvent améliorer les temps de réponse des sites web, optimiser les performances des applications et accélérer les pipelines CI/CD.

Surveillance de l’infrastructure

La surveillance de l’infrastructure implique le suivi, l’analyse et la gestion des performances, de la disponibilité et de l’intégrité des composants back-end d’une entreprise.

Surveillance des utilisateurs réels (RUM)

Les outils de surveillance des utilisateurs réels injectent du code dans les applications afin de suivre leurs performances lorsque les utilisateurs réels interagissent avec elles. Les outils RUM permettent aux équipes de mieux comprendre l’expérience utilisateur en ligne et d’identifier les problèmes dans les environnements en temps réel.

Surveillance synthétique (SM) :

La surveillance synthétique est similaire à la surveillance des utilisateurs réels, mais au lieu de surveiller les utilisateurs réels interagissant avec les applications, elle utilise un script qui imite le comportement potentiel de l’utilisateur pour déterminer le fonctionnement des applications. La surveillance synthétique, également appelée test synthétique, crée une simulation du comportement des clients afin de déterminer comment une application réagit dans diverses situations. Elle peut simuler les interactions des utilisateurs en fonction de facteurs tels que l’emplacement, le type de réseau, le type d’appareil, etc.

Surveillance du ping

Les outils de ping envoient des pings répétés, ou messages courts, à un domaine ou à une adresse IP pour mesurer les temps de réponse et la disponibilité du site web.

Webhook

Un webhook est une fonction de rappel qui permet une communication axée sur les événements entre deux API.Les webhooks sont utilisés pour déclencher automatiquement une action informatique spécifique lorsqu’un certain événement se produit.

Pare-feu d’application web

Cet outil de sécurité surveille le trafic HTTP et peut contrecarrer les activités malveillantes telles que les attaques par déni de service distribué (DDoS), les injections SQL et les tentatives de phishing.

Principaux domaines à surveiller

Les entreprises peuvent configurer les services et les outils de surveillance de site web et les définir pour des champs d’application plus ou moins restreints : suivi des performances sur l’ensemble du site web. Elles peuvent également se concentrer sur des domaines spécifiques ou des facteurs externes tels que les serveurs et les protocoles.

Serveurs et TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP est une suite de protocoles de communication qui permet la communication entre serveurs, et entre serveurs et clients, sur Internet. La surveillance des serveurs peut permettre de déterminer si la configuration du serveur est à l’origine d’un problème ou s’il existe un problème de communication entre les serveurs et d’autres appareils.

Pages web individuelles

Les problèmes de performance des sites web ne se retrouvent pas nécessairement tous à l’échelle du système. Les entreprises doivent être en mesure de suivre la performance au niveau des pages afin d’identifier des problèmes tels qu’un code incorrect. Elles doivent également surveiller des facteurs tels que l’excès de plug-ins et add-ons qui ralentissent la performance ou les conflits de scripts spécifiques à une page avec des scripts globaux.

Panier

Les organisations vendant directement en ligne aux consommateurs ont probablement un panier sur leur site web qui permet aux utilisateurs de saisir leurs informations de paiement et de finaliser la commande de produits ou services. Il est important pour les entreprises de surveiller les pages des paniers, car les problèmes de paiement peuvent avoir un impact négatif sur les ventes et les revenus.

En outre, les problèmes de sécurité de paiement peuvent entraîner d’autres problèmes majeurs pour les organisations et les consommateurs. Les acteurs malveillants ciblent souvent les services de traitement financier d’un site web pour voler les numéros de carte bancaire et d’autres informations.

Certificats SSL

Un certificat SSL authentifie l’identité d’un site web en utilisant un protocole de sécurité appelé Secure Sockets Layer (souvent appelé TLS, ou Transport Layer Security). Ce protocole établit un lien chiffré entre un serveur web et un navigateur web, assurant une communication sécurisée. Les certificats SSL confirment qu’un client communique avec un serveur authentifié pour le domaine, ce qui permet de prévenir les attaques par usurpation d’identité. Les certificats SSL permettent également aux entreprises d’utiliser le protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), une forme plus sécurisée du protocole HTTP.

Tous les certificats SSL ont une date d’expiration et les organisations doivent renouveler l’autorisation pour la repousser. Si le certificat SSL expire, les visiteurs risquent de ne pas pouvoir accéder à un site web ou de recevoir une notification leur indiquant que la connexion n’est pas sécurisée. Chacune de ses issues a un effet négatif sur le trafic du site web.

DNS (Domain Name System)

Le DNS permet aux utilisateurs d’accéder aux sites web en utilisant des noms de domaine lisibles par les humains plutôt que des adresses IP numériques complexes. Un DNS correctement configuré et sécurisé joue un rôle important dans les performances du site web et permet aux utilisateurs d’accéder rapidement au site recherché.

Surveillance des transactions

Les outils de surveillance des transactions permettent aux entreprises de comprendre les performances des fonctionnalités avancées de son site web du point de vue de l’utilisateur. Parmi les exemples de transactions, on peut citer les soumissions de formulaires, les transactions de e-commerce et l’authentification des utilisateurs. La surveillance des transactions implique à la fois la surveillance des temps de réponse, c’est-à-dire le temps nécessaire à l’exécution d’une action, et le suivi des transactions, qui permet de s’assurer que la transaction se déroule comme prévu.

Indicateurs de surveillance de site web

La surveillance des performances web génère plusieurs indicateurs que les organisations utilisent pour évaluer les performances de leurs sites web et optimiser leur présence en ligne. Les perturbations du service normal du site web peuvent être liées à un incident, autrement dit un problème indépendant qui a généralement une solution simple, ou à un véritable problème, qui est souvent associé à des incidents récurrents.

Dans les deux cas, l’organisation a besoin des bonnes informations et des bons outils pour identifier la cause profonde du problème. Grâce à ces informations, les équipes DevOps peuvent trouver des solutions à ces problèmes et des moyens de les éviter à l’avenir.

Temps de fonctionnement

Le temps de fonctionnement d’un site web reflète le pourcentage du temps de disponibilité du site pour les utilisateurs. Le suivi du temps de fonctionnement est un élément crucial de toute approche de surveillance des sites web. Si un site web est en panne, les entreprises peuvent informer les visiteurs en leur proposant une page de statut qui décrit la panne et fournit un délai estimé pour la résolution. Elles peuvent également offrir d’autres moyens d’en savoir plus sur l’entreprise et ses produits ou services. Cependant, maintenir un temps de fonctionnement maximal est préférable aux stratégies de communication même les plus claires.

Vitesse de la page

Cet indicateur permet de suivre la vitesse de chargement d’une page. Une faible vitesse de chargement peut affecter le classement du site de l’entreprise dans les résultats de recherche : ce qui le rend plus difficile à trouver pour les utilisateurs. Les entreprises peuvent mettre en place des alertes de seuil lui indiquant quand la vitesse d’une page ralentit au point d’affecter l’expérience utilisateur. La vitesse de la page est un terme générique qui désigne plusieurs facteurs déterminants qui contribuent aux performances des pages web :

  • Temps de chargement du premier octet (TTFB) : Le TTFB représente le délai entre une requête du navigateur et le moment où il reçoit la première information du serveur qui y répond.

  • Temps de chargement de la page : les temps de chargement indiquent le temps de réponse d’une page web, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour qu’elle soit accessible aux utilisateurs. De nombreuses raisons peuvent expliquer les longs temps de chargement pour les utilisateurs. Certains problèmes surviennent côté utilisateur : une page peut être lente à se charger en raison d’une mauvaise connectivité Internet ou de problèmes matériels rencontrés par l’utilisateur. Mais des problèmes de serveur, de configuration ou de sécurité peuvent également ralentir le chargement des pages. Une entreprise qui peine avec les temps de chargement risque de perdre des clients au profit de concurrents qui sont en mesure de fournir une expérience web plus rapide (et cohérente).

  • Largest Contentful Paint (LCP) : Cet indicateur identifie la durée nécessaire au chargement du contenu principal d’une page, comme la plus grande image ou le plus grand fichier texte.

Taux d’erreur

Le taux d’erreur correspond au nombre d’erreurs qui se produisent par rapport au nombre de demandes faites au site web. Cet indicateur suit plusieurs problèmes tels que les erreurs 404 (page web introuvable) et les erreurs 500 (erreur de serveur interne).

Utilisation de la bande passante

Il s’agit de déterminer la quantité de données transférées par seconde entre le serveur d’une organisation et les appareils des utilisateurs. Une bande passante insuffisante entraîne des ralentissements notables des performances, mais payer pour une bande passante excessive entraîne des coûts inutiles. Une évaluation précise de l’utilisation de la bande passante permet aux organisations de trouver le bon équilibre.

Avantages de la surveillance de site web

Les organisations qui donnent la priorité à la surveillance des sites web et mettent en place un plan complet pour améliorer les performances de leur site peuvent en tirer plusieurs avantages :

Réduction des temps d’arrêt

Les équipes chargées des services informatiques et des services web qui reçoivent des alertes automatisées et instantanées lorsqu’un problème au niveau du site web a un impact sur la prestation globale des services sont mieux placées pour minimiser les temps d’arrêt. La minimisation des temps d’arrêt a un impact positif sur la satisfaction des clients et permet de garantir que l’entreprise respecte ses accords de niveau de service (SLA).
Renforcement de la sécurité et de l’intégrité des données

Les cyberattaques sont en hausse4, et la sécurisation des sites web nécessite une vigilance constante. Il est particulièrement important de renforcer les mesures de prévention des menaces compte tenu du nombre d’entreprises qui collectent les informations de paiement des clients en ligne, un échange qui génère plusieurs formes de données potentiellement lucratives pour les criminels. Les problèmes de sécurité et d’intégrité des données peuvent avoir d’énormes répercussions financières et nuire à la réputation. La protection des données des clients doit donc être une priorité absolue pour les entreprises.
Amélioration des résultats des moteurs de recherche

Grâce à l’optimisation des temps de chargement et de la vitesse des sites web, et à la réduction de la latence et des autres problèmes de performance, les sites web peuvent se classer en tête des résultats de recherche, augmentant le trafic vers ces derniers.
Amélioration des taux de conversion

Les entreprises qui surveillent leurs sites web sont plus susceptibles de remédier à la lenteur de chargement de leurs pages, aux problèmes de service et aux problèmes de paiement qui peuvent diminuer les taux de conversion. En traitant les problèmes de manière proactive (ou en les anticipant et en les prévenant), une entreprise peut augmenter ses taux de conversion.
Optimisation des performances

La surveillance des sites web fournit à une entreprise les informations nécessaires à l’identification et à l’élimination des goulots d’étranglement, et à la résolution des problèmes et des incidents de performance avant qu’ils ne prennent de l’ampleur. Cette technologie permet d’optimiser les performances et d’améliorer les interactions des utilisateurs avec le site web.
