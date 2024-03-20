Qu’est-ce que la surveillance de site web ?

Les entreprises utilisent la surveillance des sites web pour réduire ou éviter des problèmes tels que les temps d’arrêt, la latence et les violations de sécurité. Un site web rapide et accessible contribue à une expérience utilisateur plus fluide, tandis que des sites et des services lents ou peu réactifs peuvent nuire à l’expérience client. De mauvaises expériences sur un site web nuisent à la réputation de la marque d’une entreprise et peuvent avoir un impact significatif sur ses résultats.

La surveillance des sites web, également connue sous le nom de surveillance des performances des sites web, prend de l’importance, car les entreprises atteignent de plus en plus de clients via leurs sites web. Idéalement, ces pratiques doivent aller au-delà de la surveillance, vers l’observabilité : ou la capacité d’évaluer l’état interne d’un système en fonction de ses résultats.

Les fonctions des sites web sont devenues plus complexes avec l’émergence des nouvelles technologies. Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent désormais le machine learning et d’autres outils d’IA pour servir les clients, et des API pour interagir avec le contenu provenant de sources externes, et l’intégrer. En raison de cette complexité accrue, il y a plus de domaines dans lesquels les choses peuvent mal tourner, et les problèmes peuvent avoir un impact plus important.

En outre, les attaques de cybersécurité sont en augmentation, créant davantage de pièges potentiels à éviter pour les entreprises. Les entreprises modernes ont besoin d’une visibilité en temps réel sur les performances de leur site web pour garantir une expérience rapide et sécurisée à leurs clients. Une visibilité approfondie permet également de résoudre correctement les incidents et les problèmes avant qu’ils n’aient un impact plus important.

