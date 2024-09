Peu importe qui sont vos utilisateurs finaux, il est essentiel de leur offrir la meilleure expérience possible sur votre site Web. Le problème de l’utilisation d’un ensemble de solutions de surveillance ponctuelles axées sur des domaines spécifiques de l’expérience utilisateur, c’est qu’elles ne vous offrent qu’une visibilité limitée. Si vous ne pouvez pas relier les données entre elles, impossible pour vous d’identifier rapidement la cause première du problème et d’éliminer les points de friction rencontrés par les utilisateurs.

Avec IBM Instana Observability, la surveillance vous permet de voir ce que voient vos utilisateurs, en temps réel et sans zone d’ombre. Tous les détails importants de chaque requête du navigateur Web sont automatiquement collectés et contextualisés pour les performances. La solution de surveillance de site Web d’Instana fonctionne à l’aide d’un agent JavaScript léger et intégré au site Web surveillé.