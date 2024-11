Les SLA comportent différents termes en fonction du fournisseur, du type de service fourni, des exigences du client, des normes de conformité et autres, et les indicateurs varient en fonction du secteur d’activité et des cas d’utilisation. Toutefois, certains indicateurs de performance des SLA, tels que la disponibilité, le temps moyen de récupération, le temps de réponse, les taux d’erreur et les mesures de sécurité et de conformité, sont communs à l’ensemble des services et des secteurs d’activité. Ces indicateurs servent de référence pour les opérations et la qualité des services fournis.

En définissant clairement les indicateurs clés de performance (KPI) destinés à mesurer les performances et la manière dont ces informations seront communiquées, les équipes de gestion des services informatiques (ITSM) identifient les données à collecter et à surveiller. Avec les bonnes données, les équipes peuvent mieux respecter les SLA et s’assurer que les clients savent exactement à quoi s’attendre.



Idéalement, les équipes ITSM contribuent à la rédaction des SLA et surveillent les indicateurs liés à leur exécution. L’implication des équipes ITSM dès le début du processus permet de garantir que les équipes commerciales ne concluent pas avec les clients des accords que les équipes informatiques ne sont pas en mesure d’atteindre.

Les indicateurs de SLA que les responsables informatiques et ITSM doivent impérativement surveiller sont les suivants :

1. Disponibilité

Les interruptions de service, ou temps d’arrêt, sont coûteuses, peuvent nuire à la crédibilité de l’entreprise et entraîner des problèmes de conformité. Le SLA entre une organisation et un client dicte le niveau attendu de disponibilité du service ou de temps de fonctionnement et est un indicateur de la fonctionnalité du système.

La disponibilité est souvent mesurée en « neuf sur la voie des 100 % » : 90 %, 99 %, 99,9 %, etc. De nombreux fournisseurs de services cloud et SaaS visent une norme industrielle de « cinq neuf » ou 99,999 % de temps de fonctionnement.

Pour certaines entreprises, même une heure de temps d’arrêt peut entraîner des pertes considérables. Si un site d’e-commerce subit une panne pendant une période de forte affluence, comme le Black Friday, ou pendant des soldes importantes, cela peut nuire à la réputation de l’entreprise et à son chiffre d’affaires annuel. Les interruptions de service ont également un impact négatif sur l’expérience client. Les services qui ne sont pas toujours disponibles incitent souvent les utilisateurs à chercher d’autres solutions. Les besoins des entreprises varient, mais la nécessité de fournir aux utilisateurs des produits et des services rapides et efficaces est universelle.

En général, il est préférable d’avoir un temps de fonctionnement maximal. Toutefois, dans certains secteurs, les fournisseurs peuvent estimer qu’il est plus rentable d’offrir un taux légèrement inférieur si cela permet de répondre aux besoins des clients.

2. Temps moyen de récupération

Le temps moyen de récupération mesure le temps moyen qu’il faut pour restaurer un produit en cas de panne ou de défaillance. Aucun système ou service n’est à l’abri d’un problème ou d’une panne occasionnelle, mais les entreprises qui peuvent rapidement rétablir leurs services ont plus de chances de préserver leur rentabilité, de répondre aux besoins de leurs clients et de respecter leurs SLA.

3. Temps de réponse et temps de résolution

Les accords de niveau de service précisent souvent le délai dans lequel un fournisseur de services doit réagir après qu’un problème a été signalé ou consigné. Lorsqu’un problème est signalé ou qu’une demande de service est formulée, le temps de réponse indique le temps qu’il faut à un fournisseur pour répondre et traiter le problème. Le temps de résolution indique le temps qu’il faut pour résoudre le problème. Il est essentiel de réduire ces délais pour garantir la performance des services.



Les organisations doivent chercher à résoudre les problèmes avant qu’ils ne deviennent des défaillances à l’échelle du système et n’entraînent des problèmes de sécurité ou de conformité. Les solutions logicielles qui offrent une observabilité de la pile complète des fonctions métier peuvent jouer un rôle important dans le maintien de systèmes optimisés et de la performance des services. Nombre de ces plateformes font appel à des outils d’automatisation et de machine learning (ML) pour automatiser le processus de résolution ou identifier les problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Par exemple, les systèmes de détection d’intrusion (IDS) alimentés par l’IA surveillent en permanence le trafic réseau à la recherche d’activités malveillantes, de violations des protocoles de sécurité ou de données anormales. Ces systèmes déploient des algorithmes de machine learning pour surveiller de vastes jeux de données et les utiliser pour identifier les données anormales. Les anomalies et les intrusions déclenchent des alertes qui avertissent les équipes informatiques. Sans l’IA et le machine learning, la surveillance manuelle de ces grands jeux de données ne serait pas possible.

4. Taux d’erreur

Les taux d’erreur mesurent les défaillances de service et le nombre de fois où les performances du service sont inférieures aux normes définies. Selon votre entreprise, les taux d’erreur peuvent être corrélés à un certain nombre de problèmes liés aux fonctions métier.

Ainsi, dans le secteur de la fabrication, les taux d’erreur sont liés au nombre de défauts ou de problèmes de qualité sur une ligne de produits spécifique, ou au nombre total d’erreurs détectées au cours d’un intervalle de temps donné. Ces taux d’erreur, ou taux de défaut, aident les entreprises à identifier la cause racine d’une erreur et à savoir si elle est liée aux matériaux employés ou à un problème plus global.



Il existe un sous-ensemble d’indicateurs basés sur les clients qui surveillent les interactions avec le service client et qui sont également liés aux taux d’erreur :

Taux de résolution au premier appel : dans le domaine du service client, les problèmes liés aux interactions avec le centre d’assistance peuvent être pris en compte dans les taux d’erreur. Évaluer les résultats des interactions avec les services client peut s’avérer difficile. Tous les clients ne répondent pas à une enquête ou ne déposent pas une réclamation si un problème n’est pas résolu ; certains chercheront simplement un autre service. Le taux de résolution au premier appel est un indicateur qui peut aider à mesurer les interactions avec le service client. Il indique si le problème d’un utilisateur a été résolu lors de la première interaction avec un centre d’assistance, un chatbot ou un représentant. Chaque remontée d’une demande faite au service client au-delà du contact initial implique des dépenses en ressources supplémentaires. Elle peut également avoir un impact sur l’expérience client.

dans le domaine du service client, les problèmes liés aux interactions avec le centre d’assistance peuvent être pris en compte dans les taux d’erreur. Évaluer les résultats des interactions avec les services client peut s’avérer difficile. Tous les clients ne répondent pas à une enquête ou ne déposent pas une réclamation si un problème n’est pas résolu ; certains chercheront simplement un autre service. Le taux de résolution au premier appel est un indicateur qui peut aider à mesurer les interactions avec le service client. Il indique si le problème d’un utilisateur a été résolu lors de la première interaction avec un centre d’assistance, un chatbot ou un représentant. Chaque remontée d’une demande faite au service client au-delà du contact initial implique des dépenses en ressources supplémentaires. Elle peut également avoir un impact sur l’expérience client. Taux d’abandon : ce taux reflète la fréquence à laquelle un client abandonne sa demande avant de trouver une solution. Le taux d’abandon peut également s’ajouter au taux d’erreur global et permet de mesurer l’efficacité d’un centre d’assistance, d’un chatbot ou du personnel humain.

5. Sécurité et conformité

Les gros volumes de données et l’utilisation de serveurs sur site, de serveurs cloud et d’un nombre croissant d’applications augmentent le risque de violations de données et de menaces pour la sécurité. Si elles ne sont pas suffisamment surveillées, les violations de la sécurité et les vulnérabilités peuvent exposer les fournisseurs de services à des répercussions juridiques et financières.

Ainsi, le secteur des soins de santé a des exigences spécifiques en matière de stockage, de transfert et d’élimination des données médicales d’un patient. Le non-respect de ces normes de conformité peut entraîner des amendes et une indemnisation pour les pertes subies par les clients.

S’il existe une multitude d’indicateurs spécifiques au secteur définis par les différents services fournis, nombre d’entre eux relèvent de cadres généraux plus vastes. Pour réussir, les équipes commerciales et de gestion des services informatiques doivent collaborer afin d’améliorer la fourniture des services et de répondre aux attentes des clients.