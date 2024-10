Qu'est-ce que l'agriculture durable ?

Le sol contient les éléments nutritifs essentiels pour une bonne croissance et de bons rendements des cultures, en particulier l'azote, le phosphore et le potassium. Une mauvaise qualité du sol, l'érosion des sols et la surexploitation du sol peuvent contraindre les agriculteurs à utiliser davantage d'eau, d'engrais, de pesticides et d'énergie pour maintenir des rendements optimaux. Les cultures cultivées et récoltées épuisent certains nutriments du sol sain, et sans réapprovisionnement par des intrants comme les engrais ou la matière organique, la terre peut devenir impropre à l'agriculture.

Le ruissellement des nutriments est un autre problème lié au sol. En agriculture, cela se produit lorsque les nutriments excédentaires provenant des engrais sont entraînés par la pluie ou l'irrigation et pénètrent dans les cours d'eau. Ce ruissellement peut provoquer une pollution par les nutriments, qui se produit lorsque le lessivage agit comme un engrais, créant une croissance excessive d'algues et déséquilibrant la vie aquatique.