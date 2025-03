Qu’est-ce qu’une IA sentiente ?

Au fur et à mesure que le machine learning progresse, les informaticiens ne cessent d’innover pour proposer des outils d’IA capables de mieux comprendre le comportement humain afin de garantir personnalisation et réponses pertinentes en temps réel, tout en réduisant les tâches chronophages de codage par l’humain. Cela a permis le développement de l’ informatique cognitive, qui consiste pour les systèmes à interagir naturellement avec les humains et à résoudre les problèmes grâce aux algorithmes d’auto-apprentissage. Les modèles GPT d’OpenAI et LaMDA de Google nous donnent une idée des projets actuellement menés par d’autres entreprises technologiques telles que Meta, Apple et Microsoft.

La sentience serait une prochaine étape. Il s’agit de la capacité à vivre des expériences subjectives, mais aussi d’avoir une conscience, une mémoire et des sentiments. La définition des notions de sentience, de cognition et de conscience varie souvent et fait encore l’objet de vifs débats 3 entre philosophes et spécialistes des sciences cognitives.

En théorie, une IA sentiente percevrait le monde qui l’entoure, traiterait les stimuli externes et s’en servirait pour prendre des décisions, réfléchir et sentir comme un être humain.

Si l’IA apprend comme les humains et est capable de raisonner dans une certaine mesure, son fonctionnement n’est pas aussi complexe que celui du cerveau humain, ni même celui de certains animaux. On ne sait pas encore très bien comment naît la conscience chez l’humain, mais il est certain que le phénomène ne se limite pas au nombre de cellules cérébrales connectées entre elles. On confond souvent sentience et intelligence, une autre caractéristique que la communauté scientifique tente toujours de quantifier dans les machines.