Qu’est-ce que le développement rapide d’applications ?

L’objectif de la phase de planification n’est pas de définir toutes les exigences en amont. L’équipe cherche plutôt à définir le problème à résoudre, les utilisateurs visés, les fonctionnalités qui compteront le plus pour eux et les principales contraintes de développement. Ces contraintes peuvent concerner le budget, le calendrier, les intégrations avec des environnements technologiques plus larges et les enjeux de conformité.

Plutôt que de produire de volumineux cahiers des charges, cette phase débouche sur des user stories, des wireframes, des listes de fonctionnalités, des décisions d’architecture, des objectifs de projet et des calendriers approximatifs. Ce niveau de planification reste minimal par rapport à d’autres approches, et c’est volontaire. La planification reste volontairement légère afin que les équipes puissent commencer rapidement à prototyper.

La méthode RAD part du principe que les exigences évoluent, car les utilisateurs ne savent souvent pas précisément ce qu’ils veulent tant qu’ils n’ont pas vu de prototype. Les enseignements tirés en temps réel pendant le développement permettent ensuite d’affiner le plan. Cette phase sert simplement de point de départ.