Qu’est-ce que l’évaluation des modèles ?

Certains modèles résolvent des « problèmes de classification », c’est-à-dire qu’ils divisent le monde en catégories. Les indicateurs de classification sont tout aussi approximatifs. La précision du modèle est assez intuitive : elle se calcule en divisant le nombre de prédictions correctes par le nombre total de prédictions. (En machine learning, le terme « prédiction » désigne les estimations éclairées que font les modèles, même si ces estimations portent sur un événement actuel, et non futur.)

Le problème de la précision des modèles est qu’un nombre élevé peut donner aux parties prenantes un faux sentiment de sécurité. Un modèle destiné à détecter un événement rare, mais catastrophique (par exemple, un certain type de cancer), pourrait par réflexe classer chaque examen comme négatif. La précision du modèle serait élevée, car 99,99 % de ces relevés négatifs seraient corrects. Mais cette précision ne serait pas d’un grand réconfort pour le pauvre patient ayant reçu ce rare faux négatif. Le modèle était précis d’un point de vue technique, mais il n’a pas rempli sa fonction.

Il devient utile de décomposer la performance d’un modèle de classification en types de prédictions, ou suppositions informées, qu’il émet. Dans une tâche de classification binaire, comme la détection d’un cancer, il existe quatre résultats possibles (lorsqu’ils sont présentés dans une grille de 2 x 2, ce cadre est souvent appelé « matrice de confusion ») :

Vrais positifs (cancer détecté avec précision) Vrais négatifs (cancer exclu avec précision) Faux positifs (cancer détecté, mais c’était inexact) Faux négatifs (cancer non détecté, ce qui était inexact)

On peut d’ores et déjà comprendre pourquoi il vaut la peine de distinguer ces catégories. Un diagnostic de cancer faussement positif serait sans aucun doute traumatisant, jusqu’à ce que des tests plus poussés révèlent qu’il s’agissait d’une fausse alerte. Cependant, un faux négatif peut être fatal.

Les spécialistes de la science des données ont développé une série de sous-indicateurs pour sonder la performance des classificateurs et évaluer les relations entre les quadrants de la matrice de confusion.

L’indicateur appelé précision demande : « parmi toutes les prédictions positives faites par un classificateur, combien étaient correctes ? »

Un algorithme de reconnaissance d’image monté sur une voiture franchit 10 intersections lors d’un parcours d’essai, dont six sont équipées de panneaux d’arrêt. Or, dire qu’un modèle « a détecté les six panneaux d’arrêt » reviendrait à ignorer les principales différences potentielles en termes de précision. S’il signalait les six avec précision et ne produisait pas de faux positif, il aurait une précision de 6/6, soit 100 %. Cependant, s’il signalait ces six panneaux et hallucinait en signalant quatre panneaux d’arrêt qui n’étaient pas là, sa précision ne serait que de 6/10, soit à peine 60 %.

L’indicateur appelé rappel (ou « taux de vrais positifs ») mesure quelque chose de subtilement différent. Le rappel pose la question suivante : parmi tous les panneaux d’arrêt qui étaient effectivement présents, combien le modèle en a-t-il détecté ?

Imaginez un autre parcours d’essai comportant 100 intersections, dont 50 avec des panneaux d’arrêt. Un modèle détectant 30 de ces panneaux d’arrêt aurait un taux de rappel de 60 % ; 40 d’entre eux, 80 % ; et ainsi de suite. (Le rappel ne se préoccupe pas des fausses alertes. En théorie, on peut donc « jouer » avec le rappel 100 % en apprenant à un modèle à voir des panneaux d’arrêt partout).

Ces deux indicateurs, la précision et le rappel, sont en tension. Un ingénieur cherchant à améliorer le rappel pourrait viser trop haut, créant ainsi un modèle qui donne trop souvent des faux positifs. Souvent, régler un modèle revient à gérer des compromis entre un rappel plus élevé (capter tous les phénomènes que vous cherchez à détecter) et une précision plus faible (viser plus haut et détecter également les faux positifs).

Pour gérer ce compromis, les spécialistes du machine learning utilisent souvent un indicateur appelé score F1, qui est une « moyenne harmonique » de la précision et du rappel. (La moyenne harmonique diffère de la moyenne plus traditionnelle en ce qu’elle est affectée de manière disproportionnée par les valeurs faibles. Le score F1 chute donc rapidement si la précision ou le rappel sont faibles.

Le score F1 parfait est de 1,0, mais malheureusement, il n’existe pas de critères universels pour déterminer ce qui constitue un score F1 suffisamment élevé, le contexte étant primordial.2 Ce qui est clair, c’est qu’un score F1 élevé est préférable. Plus la valeur est proche de 1,0, plus ce modèle est capable de détecter efficacement ce qu’il est censé détecter, tout en minimisant les faux positifs et les faux négatifs.3