Le ML et l’apprentissage profond sont très répandus dans le secteur bancaire, par exemple pour la détection des fraudes. Les banques et autres institutions financières entraînent des modèles de ML pour reconnaître les transactions en ligne suspectes et d’autres transactions atypiques qui exigent un examen plus approfondi. Les banques et autres prêteurs utilisent des algorithmes de classification ML et des modèles prédictifs pour décider à qui ils proposeront des prêts.

De nombreuses transactions boursières font appel au ML. L’IA et le ML s’appuient sur des décennies de données boursières pour prévoir les tendances et suggérer d’acheter ou de vendre. L’intelligence artificielle peut également effectuer des transactions algorithmiques sans intervention humaine. Environ 60 à 73 % des transactions boursières (lien externe à ibm.com) sont réalisées par des algorithmes capables de traiter des volumes importants et à grande vitesse. Les algorithmes de ML peuvent prédire des modèles, améliorer la précision, diminuer les coûts et réduire le risque d’erreur humaine.

Change Machine, une organisation technologique à but non lucratif, a collaboré avec IBM pour créer un moteur de recommandation alimenté par l’IA à l’aide d’IBM Cloud Pak for Data, qui aide les conseillers financiers à trouver les produits fintech les mieux adaptés aux objectifs de leurs clients. « La collaboration avec IBM nous a appris à exploiter nos données sous un angle nouveau et à mettre en place un cadre pour créer et gérer des modèles de machine learning », a déclaré David Bautista, directeur du développement de produits chez Change Machine.