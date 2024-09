Patricia et son fils faisaient partie des centaines de personnes non logées qui vivent dans des véhicules, des camping-cars, des tentes et d'autres abris de fortune qui jalonnent le comté de Sonoma, un endroit plus connu pour la beauté de ses paysages, ses vignobles et son opulence. Cependant, comme tant d'autres communautés en Californie, le comté de Sonoma est confronté au problème des sans-abri. À un moment donné, le taux de sans-abri par habitant était le troisième plus élevé de tous les comtés des Etats-Unis.

Les causes justifiant le nombre de sans-abri sont complexes : manque de logements abordables, pauvreté, problèmes de santé mentale et toxicomanie en sont quelques exemples. Le nombre de sans-abri dans le comté de Sonoma est cependant renforcé par d'autres facteurs. « Nous avons été confrontés à une série de catastrophes naturelles dévastatrices. Nous avons connu cinq incendies, puis une série d'inondations, de sécheresses et une pandémie, » explique James Gore, superviseur du 4e district du comté de Sonoma. « Et, dans ce contexte, nous avons aussi une croissance du nombre de sans-abri. »

Au fil des ans, le comté de Sonoma a mobilisé d'importantes ressources pour lutter contre ce problème de mal-logement. « Cependant, nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés, les gens continuaient de se retrouver à la rue et ne recevaient pas l'aide à long terme dont ils avaient besoin, » explique Tina Rivera, directrice du département des services de santé du comté de Sonoma. « Il était nécessaire de repenser, redéfinir et trouver une meilleure solution, de meilleures prestations en faveur de ces personnes, des gens comme Patricia et son fils. »