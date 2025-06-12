Qu’est-ce que LangSmith ?

LangChain et LangSmith sont des outils destinés à faciliter le développement de LLM, mais leurs objectifs respectifs diffèrent.

LangChain est un cadre Python open source qui simplifie la création et le déploiement d’applications LLM. Il relie plusieurs composants LLM au sein de workflows structurés à l’aide de blocs de construction modulaires tels que les chaînes, les agents et la mémoire. Ces composants permettent l’intégration des LLM avec les outils externes, les interfaces de programmation d’applications (API) et les sources de données pour créer des applications complexes. Au lieu de s’appuyer sur un modèle unique, il permet d’enchaîner les modèles pour des tâches telles que la compréhension des textes, la génération de réponses et le raisonnement, ce qui permet à chaque étape de s’appuyer sur la précédente. LangChain prend en charge le prompt engineering grâce aux templates réutilisables et s’intègre à LangGraph pour la conception visuelle des workflows. Cette capacité le rend particulièrement puissant pour créer des agents conversationnels et des systèmes d’IA qui requièrent une gestion du contexte et une progression logique.

De plus, LangSmith constitue la base opérationnelle des capacités de développement de LangChain. Alors que LangChain vous aide à construire des workflows, LangSmith veille à leur bon fonctionnement en proposant des outils pour le débogage, la surveillance et la gestion des systèmes d’IA complexes. LangSmith offre une visibilité optimale sur le comportement des modèles, ce qui facilite l’identification des problèmes de performance, le suivi des erreurs et l’optimisation des réponses en temps réel. Il facilite également l’orchestration à travers les modèles et les pipelines, permettant un déploiement et une coordination fluides. LangSmith offre une intégration fluide avec des outils externes tels que TensorFlow et Kubernetes. Il peut également être intégré aux principaux fournisseurs de cloud tels que AWS, GCP et Azure, tout en offrant une prise en charge solide des configurations hybrides et du déploiement sur site. LangSmith prend en charge le développement d’applications d’IA telles que les chatbots et d’autres systèmes interactifs comme les agents IA, les assistants virtuels et les interfaces conversationnelles. Cette fonctionnalité aide les développeurs à rationaliser leurs workflows.

Ensemble, LangChain et LangSmith simplifient le processus de développement, du prototypage à la production.