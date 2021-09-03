Balises
Cloud

ESB et microservices : quelle est la différence ?

Vue aérienne d’une ville avec superposition de points

Points communs, différences et la manière dont l’ESB et les microservices se rapportent à leurs modèles d’architecture respectifs.

Les entreprises utilisent l’Enterprise Service Bus (ESB) depuis des décennies pour connecter les applications entre elles. Généralement, ces applications étaient monolithiques, c’est-à-dire qu’elles étaient construites de manière exhaustive pour inclure tous les services nécessaires dans l’application. Puis les services cloud et les microservices distincts et enfichables ont connu leur expansion. Parce que les microservices représentent un changement fondamental dans la manière dont les entreprises gèrent leurs ressources, il est utile de connaître le rôle que jouent l’ESB et les microservices, ainsi que les avantages de l’un par rapport à l’autre.

 

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Qu’est-ce qu’un Enterprise Service Bus ?

Un ESB, ou Enterprise Service Bus, est une approche de l’intégration qui consiste à utiliser un composant logiciel centralisé pour créer des intégrations entre les applications. Pour créer un ESB, les développeurs créent un bus de communication entre les différentes applications. Ensuite, ils permettent à chaque application de communiquer avec le bus, afin de pouvoir partager des données et des communications entre les applications connectées. Grâce à cette approche standardisée de l’intégration, les équipes DevOps n’ont pas à créer des intégrations point à point personnalisées pour chaque application.

Il est utile de voir comment l’ESB est utilisé dans l’architecture informatique globale. Les ESB sont les éléments constitutifs de la SOA, ou architecture orientée services, une approche architecturale pensée pour favoriser la communication entre les services grâce à un couplage lâche. La SOA est l’approche globale de l’architecture du système, tandis que l’ESB est l’outil de communication qui rend cette approche possible.

Pour en savoir plus sur la place de l’ESB dans l’architecture SOA, lire « ESB et SOA ».

microservices

Que sont les microservices ?

Dans cette vidéo, Dan Bettinger donne un aperçu général des microservices. En comparant l’architecture des applications de microservices au type traditionnel d’architecture monolithique à travers l’exemple d’une application de billetterie, Dan décrit les innombrables avantages des microservices et les solutions qu’ils apportent aux défis posés par les monolithes.
Découvrir les solutions cloud

Que sont les microservices ?

Les microservices sont une approche architecturale cloud native selon laquelle une seule et même application est constituée de nombreux composants ou services déployables indépendamment. Contrairement à l’approche monolithique traditionnelle impliquant des applications volumineuses et étroitement couplées, les microservices utilisent des conteneurs. L’utilisation de conteneurs favorise un système évolutif et distribué qui évite les goulots d’étranglement présents dans une base de données centrale.

Les microservices sont séparés selon leur fonctionnalité métier. Par exemple, le panier d’une application, les données client et les informations produit sont tous stockés dans sa propre base de données et communiquent en temps réel via des API, des événements en continu ou des protocoles de messagerie pour créer la fonctionnalité globale de l’application.

La principale différence entre l’ESB et les microservices

La principale distinction entre l’ESB et les microservices est le fait que le premier est un outil d’intégration, tandis que les microservices sont, comme leur nom l’indique, de petits composants de service qui sont combinés pour créer une application.

Un ESB est un hub centralisé et standardisé qui assure l’entrée, la transformation et la sortie des données afin que les différentes applications et services puissent communiquer facilement. Les microservices sont indépendants les uns des autres. Ils peuvent être branchés et débranchés selon les besoins. Bien qu’ils adoptent des approches différentes, l’ESB et les microservices poursuivent le même objectif : rendre le développement et l’exploitation des applications cloud plus faciles et plus efficaces.

Pour bien comprendre la différence entre ESB et microservices, il convient non seulement de les comparer, mais aussi de savoir comment ils se rapportent à leurs modèles d’architecture respectifs.

Une architecture de type microservices est composée de nombreux services hautement spécialisés, que les équipes de développement connectent pour développer les fonctionnalités d’une application. À mesure que la conception de microservices progresse, les avantages du découplage des services augmentent ; ils sont plus agiles, plus évolutifs et plus adaptés aux besoins des entreprises d’aujourd’hui.

L’ESB, quant à lui, est un produit initialement conçu pour l’ère des systèmes hérités, antérieure au cloud. Les intégrations sont plus longues à développer et moins flexibles qu’avec une architecture de type microservices. Le hub d’intégration centralisé de l’ESB peut faciliter la résolution des problèmes, beaucoup plus que lorsque l’on tente d’identifier la cause au sein de vos microservices. Cependant, sans tolérance aux pannes, l’ESB peut également être un point de défaillance unique pour l’ensemble de l’entreprise, ce qui entraîne globalement un problème plus complexe à résoudre.

Pour en savoir plus sur la distinction entre l’architecture ESB et SOA et l’architecture de type microservices, lire « SOA et microservices : quelle est la différence ? »

Avantages et inconvénients de l’ESB

Voici quelques avantages et inconvénients de l’ESB :

  • Avantage : vous pouvez facilement réutiliser les services. Une fois qu’un service est connecté via l’ESB, il peut être connecté à d’autres services avec un effort minimal. 
  • Avantage : permet une meilleure gouvernance et un meilleur suivi. Parce que l’ESB est un hub centralisé pour l’intégration des applications, il peut également servir de point central pour régir l’utilisation des services et surveiller les statistiques.
  • Avantage : le déploiement d’applications est plus simple. Toutes les capacités de routage et d’orchestration des services sont intégrées à l’ESB, ce qui facilite le déploiement.
  • Inconvénient : risque d’indisponibilité. Le bus peut être un point de défaillance unique en raison du rôle central de l’ESB dans l’orchestration des systèmes du réseau.

Avantages et inconvénients des microservices

Voici quelques avantages et inconvénients des microservices :

  • Avantage : une plus grande flexibilité pour les équipes DevOps. Elles peuvent utiliser différentes piles et différents langages de programmation pour différents composants.
  • Avantage : les microservices favorisent un développement Agile en permettant l’ajout de nouvelles fonctionnalités sans modifier l’ensemble de l’application.
  • Avantage : la faible dépendance entre les services favorise la livraison continue et permet aux équipes de déployer plus rapidement.
  • Avantage : les composants peuvent être dimensionnés de manière indépendante, sans avoir à dimensionner des applications entières.
  • Inconvénient : les microservices sont extrêmement flexibles et agiles, mais ils apportent plus de complexité. Les services indépendants étant déployés à plusieurs endroits, les problèmes liés à un service peuvent affecter plusieurs applications.

L’architecture de type microservices remplacera-t-elle l’ESB ?

Pour simplifier, la réponse est non. Un ESB peut connecter tant les petits services Web spécialisés que les services et applications plus anciens, à l’échelle de l’entreprise. Cela en fait la meilleure solution pour intégrer des solutions d’envergure sur site avec des solutions SaaS et d’autres environnements cloud.

Pourtant, ces dernières années, les microservices sont devenus le modèle d’architecture privilégié par de nombreuses entreprises. On préfère aujourd’hui les microservices à l’ESB et à la SOA pour plusieurs raisons :

  • Ils peuvent être modifiés de façon indépendante pour gagner en agilité.
  • Ils peuvent être mis à l’échelle de façon indépendante pour une meilleure utilisation de l’infrastructure cloud native.
  • Ils peuvent assurer la résilience nécessaire aux opérations en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

Voici quelques cas où l’approche architecturale des microservices est préférable :

  • Services de streaming : la capacité à s’adapter rapidement est essentielle pour faire face aux fortes fluctuations de données et de trafic inhérentes aux applications de streaming vidéo et audio.
  • Flexibilité lors de l’ajout de nouvelles fonctionnalités : les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des mises à jour et une personnalisation constantes. Les microservices facilitent l’ajout de nouvelles fonctionnalités car ils permettent aux équipes DevOps de choisir le langage qui correspond le mieux à l’ensemble de compétences et la technologie de mise en œuvre qui répond le mieux aux exigences de performance.
  • Internet des objets (IdO) : un produit IdO peut avoir des millions de points de terminaison qui collectent des données 24 h sur 24/7 j sur 7. Les microservices, grâce à leur architecture découplée et à leur évolutivité, aident à gérer les demandes de données volumineuses qui accompagnent l’IdO.
  • Sécurisation des données : l’utilisation de services cloud pour l’intégration et le stockage des données peut s’avérer compliquée en raison des réglementations et des exigences de conformité. Avec les microservices, les données sont exécutées de manière isolée. Les équipes de développement conservent un contrôle total sur les données, ce qui facilite la mise en conformité avec la loi HIPAA et le RGPD.

Si les microservices ont aujourd’hui la cote, l’ESB est susceptible d’adapter les aspects architecturaux des microservices pour répondre à la demande. L’essor de la technologie des conteneurs et la nécessité d’intégrer de multiples environnements cloud influenceront la manière dont l’architecture ESB sera utilisée et la manière dont elle évoluera et se modernisera.

ESB, microservices et IBM

Alors que les entreprises recherchent une solution non perturbatrice pour faire évoluer leur infrastructure informatique vers le cloud hybride, elles ont besoin d’une approche moderne de l’intégration. Pour bon nombre d’entre elles, il s’agira notamment de transformer les workloads basées sur les schémas SOA et ESB pour obtenir un modèle plus léger et plus souple.

Les entreprises peuvent tirer parti de l’évolutivité et de la flexibilité du cloud en déployant des microservices indépendants, tout en veillant à ce que les systèmes hérités restent pertinents face à l’évolution des offres ESB. L’automatisation permet de standardiser le processus, quelle que soit l’approche, et de rendre la transition plus rapide et plus efficace. IBM vous propose des capacités d’automatisation alimentées par l’IA, notamment des workflows préconfigurées, pour vous aider à accélérer l’innovation et la transformation numérique.

Passer à l’étape suivante

Découvrez comment accélérer le développement d’intégrations jusqu’à 300 %, réduire les coûts de plus de 33 % et augmenter l’efficacité opérationnelle globale avec IBM Cloud Integration Solutions.

Modernisez vos intégrations et optimisez vos investissements en middleware avec IBM® Cloud Pak for Integration. Cette plateforme d’intégration hybride utilise une approche automatisée en boucle fermée, qui prend en charge plusieurs styles d’intégration au sein d’une expérience unifiée.

Découvrez les mesures que votre entreprise devra prendre pour faire progresser sa technologie d’intégration. L’évaluation de la maturité d’intégration d’IBM offre un regard critique sur la maturité de votre entreprise en matière d’intégration et sur les mesures à prendre pour passer au niveau supérieur.

Ressources

Découvrir les solutions DevOps

Exploitez le potentiel du DevOps pour créer, tester et déployer des applications cloud natives sécurisées avec une intégration et une livraison continues.
Exploiter les conteneurs : la puissance derrière les applications modernes

Explorez comment les conteneurs révolutionnent la façon dont les entreprises développent, déploient et gèrent leurs applications. Découvrez en quoi cette technologie change la donne sur le plan de l’évolutivité, de la sécurité et de l’efficacité dans l’environnement informatique actuel.
Exploiter la puissance de Kubernetes : simplifier la gestion des conteneurs

Explorez comment Kubernetes permet aux entreprises de gérer des applications à grande échelle, d’améliorer l’efficacité des ressources et d’accélérer les cycles de livraison des logiciels. Découvrez comment l’adoption de Kubernetes peut optimiser votre infrastructure informatique et booster votre efficacité opérationnelle.
Découvrir l’évolution des microservices : un bref historique

Découvrez comment les microservices ont évolué par rapport aux modèles de conception traditionnels et apprenez-en plus sur les principes essentiels qui sous-tendent le développement logiciel actuel. Découvrez comment les architectures d’applications modernes optimisent les performances, l’évolutivité et l’agilité.
Résilience cloud native : améliorer IBM z/OS avec Kubernetes et les microservices

Découvrez comment les approches cloud natives, telles que Kubernetes et les microservices, améliorent la résilience des applications IBM z/OS. Explorez les modèles et stratégies d’intégration qui optimisent les performances de z/OS pour les environnements de cloud hybride.
Bénéficier de la transformation numérique avec la modernisation stratégique des applications

Augmentez votre chiffre d’affaires annuel de 14 % et réduisez les coûts de maintenance jusqu’à 50 % grâce à des stratégies ciblées de modernisation des applications.
Solutions connexes
IBM Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift on IBM Cloud est une plateforme de conteneurs OpenShift entièrement gérée.

 Découvrir Red Hat OpenShift
Solutions DevOps

Utilisez les logiciels et outils DevOps pour créer, déployer et gérer des applications cloud natives sur de nombreux appareils et environnements.

 Découvrir les solutions DevOps
Services de conseil cloud 

Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.

 Services cloud
Passer à l’étape suivante

Déverrouillez de nouvelles capacités et stimulez l’agilité métier grâce aux services de conseil d’IBM Cloud.

 Découvrir les services de conseil IBM Cloud Créer votre compte IBM Cloud gratuit