ESB et microservices : quelle est la différence ?

Les entreprises utilisent l’Enterprise Service Bus (ESB) depuis des décennies pour connecter les applications entre elles. Généralement, ces applications étaient monolithiques, c’est-à-dire qu’elles étaient construites de manière exhaustive pour inclure tous les services nécessaires dans l’application. Puis les services cloud et les microservices distincts et enfichables ont connu leur expansion. Parce que les microservices représentent un changement fondamental dans la manière dont les entreprises gèrent leurs ressources, il est utile de connaître le rôle que jouent l’ESB et les microservices, ainsi que les avantages de l’un par rapport à l’autre.
Un ESB, ou Enterprise Service Bus, est une approche de l’intégration qui consiste à utiliser un composant logiciel centralisé pour créer des intégrations entre les applications. Pour créer un ESB, les développeurs créent un bus de communication entre les différentes applications. Ensuite, ils permettent à chaque application de communiquer avec le bus, afin de pouvoir partager des données et des communications entre les applications connectées. Grâce à cette approche standardisée de l’intégration, les équipes DevOps n’ont pas à créer des intégrations point à point personnalisées pour chaque application.
Il est utile de voir comment l’ESB est utilisé dans l’architecture informatique globale. Les ESB sont les éléments constitutifs de la SOA, ou architecture orientée services, une approche architecturale pensée pour favoriser la communication entre les services grâce à un couplage lâche. La SOA est l’approche globale de l’architecture du système, tandis que l’ESB est l’outil de communication qui rend cette approche possible.
Pour en savoir plus sur la place de l’ESB dans l’architecture SOA, lire « ESB et SOA ».
Les microservices sont une approche architecturale cloud native selon laquelle une seule et même application est constituée de nombreux composants ou services déployables indépendamment. Contrairement à l’approche monolithique traditionnelle impliquant des applications volumineuses et étroitement couplées, les microservices utilisent des conteneurs. L’utilisation de conteneurs favorise un système évolutif et distribué qui évite les goulots d’étranglement présents dans une base de données centrale.
Les microservices sont séparés selon leur fonctionnalité métier. Par exemple, le panier d’une application, les données client et les informations produit sont tous stockés dans sa propre base de données et communiquent en temps réel via des API, des événements en continu ou des protocoles de messagerie pour créer la fonctionnalité globale de l’application.
La principale distinction entre l’ESB et les microservices est le fait que le premier est un outil d’intégration, tandis que les microservices sont, comme leur nom l’indique, de petits composants de service qui sont combinés pour créer une application.
Un ESB est un hub centralisé et standardisé qui assure l’entrée, la transformation et la sortie des données afin que les différentes applications et services puissent communiquer facilement. Les microservices sont indépendants les uns des autres. Ils peuvent être branchés et débranchés selon les besoins. Bien qu’ils adoptent des approches différentes, l’ESB et les microservices poursuivent le même objectif : rendre le développement et l’exploitation des applications cloud plus faciles et plus efficaces.
Pour bien comprendre la différence entre ESB et microservices, il convient non seulement de les comparer, mais aussi de savoir comment ils se rapportent à leurs modèles d’architecture respectifs.
Une architecture de type microservices est composée de nombreux services hautement spécialisés, que les équipes de développement connectent pour développer les fonctionnalités d’une application. À mesure que la conception de microservices progresse, les avantages du découplage des services augmentent ; ils sont plus agiles, plus évolutifs et plus adaptés aux besoins des entreprises d’aujourd’hui.
L’ESB, quant à lui, est un produit initialement conçu pour l’ère des systèmes hérités, antérieure au cloud. Les intégrations sont plus longues à développer et moins flexibles qu’avec une architecture de type microservices. Le hub d’intégration centralisé de l’ESB peut faciliter la résolution des problèmes, beaucoup plus que lorsque l’on tente d’identifier la cause au sein de vos microservices. Cependant, sans tolérance aux pannes, l’ESB peut également être un point de défaillance unique pour l’ensemble de l’entreprise, ce qui entraîne globalement un problème plus complexe à résoudre.
Pour en savoir plus sur la distinction entre l’architecture ESB et SOA et l’architecture de type microservices, lire « SOA et microservices : quelle est la différence ? »
Voici quelques avantages et inconvénients de l’ESB :
Voici quelques avantages et inconvénients des microservices :
Pour simplifier, la réponse est non. Un ESB peut connecter tant les petits services Web spécialisés que les services et applications plus anciens, à l’échelle de l’entreprise. Cela en fait la meilleure solution pour intégrer des solutions d’envergure sur site avec des solutions SaaS et d’autres environnements cloud.
Pourtant, ces dernières années, les microservices sont devenus le modèle d’architecture privilégié par de nombreuses entreprises. On préfère aujourd’hui les microservices à l’ESB et à la SOA pour plusieurs raisons :
Voici quelques cas où l’approche architecturale des microservices est préférable :
Si les microservices ont aujourd’hui la cote, l’ESB est susceptible d’adapter les aspects architecturaux des microservices pour répondre à la demande. L’essor de la technologie des conteneurs et la nécessité d’intégrer de multiples environnements cloud influenceront la manière dont l’architecture ESB sera utilisée et la manière dont elle évoluera et se modernisera.
Alors que les entreprises recherchent une solution non perturbatrice pour faire évoluer leur infrastructure informatique vers le cloud hybride, elles ont besoin d’une approche moderne de l’intégration. Pour bon nombre d’entre elles, il s’agira notamment de transformer les workloads basées sur les schémas SOA et ESB pour obtenir un modèle plus léger et plus souple.
Les entreprises peuvent tirer parti de l’évolutivité et de la flexibilité du cloud en déployant des microservices indépendants, tout en veillant à ce que les systèmes hérités restent pertinents face à l’évolution des offres ESB. L’automatisation permet de standardiser le processus, quelle que soit l’approche, et de rendre la transition plus rapide et plus efficace. IBM vous propose des capacités d’automatisation alimentées par l’IA, notamment des workflows préconfigurées, pour vous aider à accélérer l’innovation et la transformation numérique.
