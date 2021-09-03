ESB et microservices : quelle est la différence ?

La principale distinction entre l’ESB et les microservices est le fait que le premier est un outil d’intégration, tandis que les microservices sont, comme leur nom l’indique, de petits composants de service qui sont combinés pour créer une application.

Un ESB est un hub centralisé et standardisé qui assure l’entrée, la transformation et la sortie des données afin que les différentes applications et services puissent communiquer facilement. Les microservices sont indépendants les uns des autres. Ils peuvent être branchés et débranchés selon les besoins. Bien qu’ils adoptent des approches différentes, l’ESB et les microservices poursuivent le même objectif : rendre le développement et l’exploitation des applications cloud plus faciles et plus efficaces.

Pour bien comprendre la différence entre ESB et microservices, il convient non seulement de les comparer, mais aussi de savoir comment ils se rapportent à leurs modèles d’architecture respectifs.

Une architecture de type microservices est composée de nombreux services hautement spécialisés, que les équipes de développement connectent pour développer les fonctionnalités d’une application. À mesure que la conception de microservices progresse, les avantages du découplage des services augmentent ; ils sont plus agiles, plus évolutifs et plus adaptés aux besoins des entreprises d’aujourd’hui.

L’ESB, quant à lui, est un produit initialement conçu pour l’ère des systèmes hérités, antérieure au cloud. Les intégrations sont plus longues à développer et moins flexibles qu’avec une architecture de type microservices. Le hub d’intégration centralisé de l’ESB peut faciliter la résolution des problèmes, beaucoup plus que lorsque l’on tente d’identifier la cause au sein de vos microservices. Cependant, sans tolérance aux pannes, l’ESB peut également être un point de défaillance unique pour l’ensemble de l’entreprise, ce qui entraîne globalement un problème plus complexe à résoudre.

Pour en savoir plus sur la distinction entre l’architecture ESB et SOA et l’architecture de type microservices, lire « SOA et microservices : quelle est la différence ? »