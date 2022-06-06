Travailleurs numériques, agents conversationnels, bots : quelle différence ?

Un chatbot est un programme logiciel automatisé qui utilise l’intelligence artificielle et le traitement automatique du langage naturel pour simuler un chat (généralement via un site Web, un e-mail, un SMS ou une autre application de messagerie) en comprenant d’abord les questions d’un utilisateur et en lui fournissant les bonnes réponses. En traitant et en simulant la conversation humaine, écrite ou parlée, l’IA conversationnelle offre une expérience qui peut donner l’impression que deux personnes communiquent. Les chatbots sont utilisés pour les clients internes et externes.

De nombreuses entreprises disposent de chatbots d’IA, composés de logiciels et de codes, qui apparaissent dans le coin inférieur de leur site afin de venir en aide aux visiteurs.

Les chatbots simples (ou basés sur des règles) répondent aux mots clés ou aux questions pré-rédigés et programmés dans le système. Les chatbots avancés ou IA utilisent le traitement automatique du langage naturel et le machine learning. Ils comprennent le langage et la communication de base, peuvent comprendre les différentes façons dont un client peut poser la même question et peuvent aider à accomplir des tâches beaucoup plus complexes. Ils peuvent comprendre différentes façons de poser une question, répondre avec de multiples suggestions et offrir une conversation qui donne l’impression à un client de discuter en temps réel avec un employé humain.

Envisagez un chatbot lorsque vos clients souhaitent poser des questions à tout moment lorsqu’ils sont en ligne. Un site chatbot signifie que vos clients ne sont pas limités à l’obtention d’informations et de réponses uniquement lorsque votre centre d’appel est ouvert.

L’enquête Gartner sur les feuilles de route technologiques a révélé que les responsables du service client et du support investiront massivement dans les chatbots au cours des prochaines années. Si seulement une entreprise de services sur quatre déploie pleinement des chatbots et l’IA à l’heure actuelle, 37 % mènent des projets pilotes ou prévoient de déployer des chatbots d’ici 2023.

Gartner a souligné que la croissance des chatbots correspond à l’augmentation du nombre de milléniaux sur le marché du travail. « Les chatbots répondant à la demande des milléniaux en matière de connexions numériques instantanées qui leur permettent de rester informés à tout moment, ces derniers auront probablement une grande influence sur la manière dont les entreprises adopteront cette technologie et sur la rapidité avec laquelle elles le feront. »