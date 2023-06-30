GMAO vs EAM : deux outils de gestion des actifs qui fonctionnent ensemble à merveille

Les logiciels GMAO et les logiciels EAM ont un objectif similaire : prolonger et améliorer la performance des actifs, stimuler l'efficacité opérationnelle et la fiabilité et réduire les coûts grâce à des temps de fonctionnement plus productifs, moins de temps d’arrêt et une durée de vie plus longue des actifs. Malgré certains points communs, ils ne sont pas identiques et présentent des différences clés en termes de fonctionnalités, d'approche et de contexte métier, offrant ainsi différents outils de gestion et ressources. En général, alors que la plupart des systèmes EAM disposent de capacités GMAO, seules les solutions GMAO les plus avancées en ont une fonctionnalité EAM. Certaines des principales différences sont décrites ci-dessous, mais l'étendue de celles-ci varie d'un fournisseur à l'autre.

La GMAO est dédiée à la MRO (maintenance, réparation et opérations) pour les actifs physiques et les équipements. Elle permet de suivre les activités de maintenance des actifs d’une entreprise, de planifier et de gérer les coûts une fois qu’un actif a été installé. L’EAM, quant à elle, permet de mieux comprendre le coût et la valeur du cycle de vie des actifs en gérant l’ensemble du cycle de vie des actifs, du début à la fin. En étant en mesure de suivre les actifs, de les évaluer et de les surveiller, de gérer et d'optimiser leur qualité et leur fiabilité et d'identifier les inefficacités, une entreprise peut tirer le meilleur parti de ses actifs et éviter les perturbations inutiles qui pourraient nuire au bon déroulement de ses opérations.

L’EAM fournit également des données sur les coûts à vie, tels que l’achat, la maintenance, les réparations et l’entretien, ce qui permet aux entreprises de comprendre le coût total de possession de chaque actif. Bien que les solutions de GMAO deviennent de plus en plus sophistiquées, elles n’incluent généralement pas de fonctionnalités supplémentaires telles qu’une comptabilité financière de haut niveau ou des coûts associés à l’approvisionnement ou à la mise hors service.

L’EAM diffère également de la GMAO dans la mesure où elle fournit un support multi-site sur plusieurs sites de travail et zones géographiques. La plupart des solutions GMAO n’offrent qu’une assistance sur un seul site ou un support multi-site limité. Cela peut constituer un avantage considérable pour des secteurs tels que l'énergie ou les transports en commun, qui gèrent des portefeuilles d'actifs très dispersés.

L'EAM couvre un éventail plus large de fonctions commerciales que la GMAO ; des fonctionnalités telles que la gestion des contrats, la gestion de flotte, les schémas, le suivi des garanties, la surveillance énergétique et les applications spécifiques à l'industrie ne sont généralement pas couvertes par les systèmes GMAO. L'EAM peut également fonctionner avec une gamme plus large d'autres logiciels d'entreprise, tels que l'analyse financière, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les achats, les risques et la conformité, ainsi que la durabilité. La GMAO n’a tendance à s’intégrer à d’autres systèmes que pour automatiser les tâches répétitives, même si quelques-uns incluent des fonctionnalités d’achat.

Cela dit, l’EAM peut coûter plus cher que la GMAO dans la première instance, principalement en raison de sa plus grande complexité et des coûts d’installation supplémentaires liés à l’intégration avec d’autres fonctions métier. Les modèles SaaS changent la donne en rapprochant les coûts de la GMAO et de l’EAM, ce qui, associé aux avantages supplémentaires de l’EAM, en fait une option de plus en plus rentable.

Bien que les systèmes GMAO modernes puissent offrir plus qu’une simple maintenance et que la frontière entre la GMAO et l’EAM s’estompe, ces solutions restent distinctes. La GMAO peut être considérée comme un sous-ensemble de l'EAM et potentiellement comme une voie vers une gestion des actifs à grande échelle et plus robuste. Les deux sont souvent utilisés ensemble, ou la GMAO peut suffire pour les entreprises disposant de petits portefeuilles d’actifs et de petites équipes de maintenance. Cependant, lorsque les entreprises cherchent à étendre et à consolider leurs systèmes dans plusieurs services, les limites de la GMAO peuvent avoir un impact sur sa valeur globale.

En fin de compte, le choix du logiciel dépend de nombreux facteurs, mais en général, si vous cherchez à comprendre et à gérer un grand nombre d'actifs dans plusieurs emplacements tout au long de leur cycle de vie et à intégrer d'autres fonctions métier comme les RH et la finance, l'EAM est probablement la solution.