GMAO vs EAM : deux outils de gestion des actifs qui fonctionnent ensemble à merveille

La plupart des entreprises ne peuvent pas fonctionner sans actifs physiques. Les machines, les équipements, les installations et les véhicules apportent une valeur économique ou facilitent les opérations. Dans la plupart des cas, ils sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisation, qu'il s'agisse de petits portefeuilles d'ordinateurs portables ou de vastes réseaux de transport. Les entreprises énergétiques dépendent d'une alimentation électrique ininterrompue, les compagnies aériennes visent à assurer la sécurité des passagers, les hôpitaux doivent fournir des soins de qualité aux patients, les entreprises de transport ont besoin de données actualisées sur les pièces de rechange pour maintenir leurs niveaux de service.
Les entreprises ne peuvent pas travailler de manière efficace si elles n’investissent pas pour assurer la rentabilité de leurs actifs tout au long de leur cycle de vie. Pour ce faire, les techniciens, les responsables des installations, les équipes de maintenance, les ingénieurs en fiabilité et les chefs de projet ont besoin d’informations précises et en temps réel.
La gestion des actifs ne fait pas exception, car les organisations cherchent à aborder de manière stratégique la transformation numérique dans les solutions de gestion des actifs d’entreprise (EAM) dans l’optique d’une gestion du changement à long terme.
Deux solutions couramment utilisées pour la gestion et la maintenance des actifs sont les systèmes informatisés de gestion de la maintenance (CMMS) et la gestion des actifs d'entreprise (EAM) :
En fonction de variables telles que le type d'actif, la taille de l'entreprise et l'échelle des opérations, chaque solution offre des fonctionnalités et des avantages différents pour répondre aux exigences de maintenance d'une organisation. Découvrons tout cela plus en détail.
Un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est un type de logiciel de gestion de la maintenance qui centralise les informations relatives à la maintenance et facilite et documente les opérations de maintenance. Il automatise les workflows de gestion des actifs critiques, les rend accessibles et vérifiables.
Le système GMAO repose sur une base de données centrale qui organise et communique les informations sur les actifs et les tâches de maintenance aux services et aux équipes de maintenance pour les aider à faire leur travail plus efficacement. Ils comprennent généralement des modules pour le suivi des certifications des employés et des équipements (gestion des ressources et du personnel), le stockage de données sur les actifs individuels comme les numéros de série et les garanties (registre d'actif), et les activités liées aux tâches comme les numéros de commande et les calendriers de maintenance préventive (gestion de commande). D’autres fonctionnalités telles que la gestion des fournisseurs et des stocks, le reporting, l’analyse (par exemple, les tableaux de bord des KPI ou l’optimisation des stocks MRO) et les pistes d’audit sont également incluses dans les solutions logicielles de GMAO.
Le GMAO a évolué dans les années 1960 lorsque la complexité croissante des opérations dans les grandes entreprises a commencé à exposer les limites et les insuffisances de la gestion manuelle et papier. Les données étaient cloisonnées et cachées dans une multitude de feuilles de calcul et d’armoires à dossiers, et l’exécution manuelle des tâches prenait beaucoup de temps.
Dans les années 1980, 1990 et 2000, à mesure que la technologie devenait plus abordable et connectée, les fonctionnalités du GMAO s’étendaient à la gestion des bons de fabrication, où les entreprises attribuent, surveillent et exécutent les bons et les listes de contrôle d’inspection en un seul endroit. D’autres fonctionnalités, telles que la gestion de projet et l’achat de pièces de rechange, ont également été ajoutées à mesure que les solutions évoluaient. De nombreux secteurs dépendent du GMAO pour améliorer la visibilité des actifs et du workflow, rationaliser les opérations et la maintenance, gérer les personnels mobiles sur le terrain et assurer la conformité, par exemple en matière d’audit et de reporting sur la santé, la sécurité et l’environnement.
Les logiciels de gestion des actifs d'entreprise (EAM) offrent une vue d'ensemble complète et holistique des actifs physiques d'une entreprise. Ils sont utilisés pour entretenir et contrôler les actifs opérationnels et les équipements tout au long de leur cycle de vie, quel que soit leur emplacement.
En règle générale, les solutions EAM couvrent les bons de fabrication, la gestion des contrats et de la main-d'œuvre, la maintenance des actifs, la planification et la programmation, la surveillance des conditions, l'analyse de la fiabilité, l'optimisation des performances des actifs, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les applications liées à l'environnement, la santé et la sécurité (EHS). Elles stockent de grandes quantités de données qui peuvent être analysées et suivies, les organisations personnalisant leurs indicateurs clés de performance (KPI) et leurs indicateurs en fonction de leurs besoins spécifiques. Les solutions EAM peuvent également être reliées à d'autres systèmes de gestion d'entreprise et workflows tels que la planification des ressources d'entreprise (ERP), offrant ainsi une source unique d'informations sur les actifs.
L'EAM est apparu au début des années 1990, à partir de la GMAO, en réunissant la planification et l'exécution de la maintenance avec les compétences, les matériaux et d'autres informations allant de la conception des actifs à leur mise hors service. Cet élargissement du champ d'application a particulièrement profité aux industries qui dépendent fortement d'actifs physiques ou qui disposent d'infrastructures complexes, où l'efficacité de la gestion des actifs et le retour sur investissement contribuent de manière significative au résultat net.
Dans les secteurs du pétrole et du gaz ou des mines, par exemple, il y a un fort besoin d'intégrer des informations sur la sécurité, la fiabilité et la conformité dans les workflows. Dans le domaine de la défense, il existe des réglementations strictes concernant le suivi des actifs potentiellement dangereux, et la sécurité des opérations militaires dépend de la préparation opérationnelle de multiples actifs dans des emplacements disparates.
Les organisations utilisent l’EAM pour économiser de l’argent sur les problèmes évitables et les temps d’arrêt inutiles et pour améliorer l’efficacité, la performance et la durée de vie des actifs. Grâce à une combinaison de stratégies de maintenance, d'automatisation et de technologies telles que l'IdO et l'intelligence artificielle (IA), l'EAM peut utiliser la maintenance préventive et prédictive pour surveiller et résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent, optimiser l'utilisation des actifs, consolider les applications opérationnelles et fournir des analyses de coûts approfondies. Ainsi, les professionnels de la gestion des actifs prennent de meilleures décisions, travaillent plus efficacement et optimisent les investissements en actifs physiques.
Les logiciels GMAO et les logiciels EAM ont un objectif similaire : prolonger et améliorer la performance des actifs, stimuler l'efficacité opérationnelle et la fiabilité et réduire les coûts grâce à des temps de fonctionnement plus productifs, moins de temps d’arrêt et une durée de vie plus longue des actifs. Malgré certains points communs, ils ne sont pas identiques et présentent des différences clés en termes de fonctionnalités, d'approche et de contexte métier, offrant ainsi différents outils de gestion et ressources. En général, alors que la plupart des systèmes EAM disposent de capacités GMAO, seules les solutions GMAO les plus avancées en ont une fonctionnalité EAM. Certaines des principales différences sont décrites ci-dessous, mais l'étendue de celles-ci varie d'un fournisseur à l'autre.
La GMAO est dédiée à la MRO (maintenance, réparation et opérations) pour les actifs physiques et les équipements. Elle permet de suivre les activités de maintenance des actifs d’une entreprise, de planifier et de gérer les coûts une fois qu’un actif a été installé. L’EAM, quant à elle, permet de mieux comprendre le coût et la valeur du cycle de vie des actifs en gérant l’ensemble du cycle de vie des actifs, du début à la fin. En étant en mesure de suivre les actifs, de les évaluer et de les surveiller, de gérer et d'optimiser leur qualité et leur fiabilité et d'identifier les inefficacités, une entreprise peut tirer le meilleur parti de ses actifs et éviter les perturbations inutiles qui pourraient nuire au bon déroulement de ses opérations.
L’EAM fournit également des données sur les coûts à vie, tels que l’achat, la maintenance, les réparations et l’entretien, ce qui permet aux entreprises de comprendre le coût total de possession de chaque actif. Bien que les solutions de GMAO deviennent de plus en plus sophistiquées, elles n’incluent généralement pas de fonctionnalités supplémentaires telles qu’une comptabilité financière de haut niveau ou des coûts associés à l’approvisionnement ou à la mise hors service.
L’EAM diffère également de la GMAO dans la mesure où elle fournit un support multi-site sur plusieurs sites de travail et zones géographiques. La plupart des solutions GMAO n’offrent qu’une assistance sur un seul site ou un support multi-site limité. Cela peut constituer un avantage considérable pour des secteurs tels que l'énergie ou les transports en commun, qui gèrent des portefeuilles d'actifs très dispersés.
L'EAM couvre un éventail plus large de fonctions commerciales que la GMAO ; des fonctionnalités telles que la gestion des contrats, la gestion de flotte, les schémas, le suivi des garanties, la surveillance énergétique et les applications spécifiques à l'industrie ne sont généralement pas couvertes par les systèmes GMAO. L'EAM peut également fonctionner avec une gamme plus large d'autres logiciels d'entreprise, tels que l'analyse financière, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les achats, les risques et la conformité, ainsi que la durabilité. La GMAO n’a tendance à s’intégrer à d’autres systèmes que pour automatiser les tâches répétitives, même si quelques-uns incluent des fonctionnalités d’achat.
Cela dit, l’EAM peut coûter plus cher que la GMAO dans la première instance, principalement en raison de sa plus grande complexité et des coûts d’installation supplémentaires liés à l’intégration avec d’autres fonctions métier. Les modèles SaaS changent la donne en rapprochant les coûts de la GMAO et de l’EAM, ce qui, associé aux avantages supplémentaires de l’EAM, en fait une option de plus en plus rentable.
Bien que les systèmes GMAO modernes puissent offrir plus qu’une simple maintenance et que la frontière entre la GMAO et l’EAM s’estompe, ces solutions restent distinctes. La GMAO peut être considérée comme un sous-ensemble de l'EAM et potentiellement comme une voie vers une gestion des actifs à grande échelle et plus robuste. Les deux sont souvent utilisés ensemble, ou la GMAO peut suffire pour les entreprises disposant de petits portefeuilles d’actifs et de petites équipes de maintenance. Cependant, lorsque les entreprises cherchent à étendre et à consolider leurs systèmes dans plusieurs services, les limites de la GMAO peuvent avoir un impact sur sa valeur globale.
En fin de compte, le choix du logiciel dépend de nombreux facteurs, mais en général, si vous cherchez à comprendre et à gérer un grand nombre d'actifs dans plusieurs emplacements tout au long de leur cycle de vie et à intégrer d'autres fonctions métier comme les RH et la finance, l'EAM est probablement la solution.
Ne cherchez pas plus loin. IBM Maximo Application Suite combine le système de gestion des actifs d’entreprise leader mondial du marché avec tous les avantages de la GMAO.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite. Il s’agit d’une plateforme cloud unique et intégrée, leader sur le marché, qui utilise l’IA, l’IdO et l’analytique pour optimiser les performances, étendre les cycles de vie des actifs et réduire les temps d’arrêt comme les coûts opérationnels. Elle vous offre des applications configurables de GMAO et d'EAM qui peuvent vous aider à gérer les actifs, les processus et les personnes de votre entreprise.
Exploitez des procédés prédictifs alimentés par l’IA pour augmenter la production des usines, réduire les stocks de pièces détachées et rationaliser les services de gestion des actifs.
Découvrez comment donner à vos équipes opérationnelles les moyens d’agir grâce à une gestion intelligente des actifs et des performances.
Grâce à l’IA et aux données de l’IdO, les actifs connectés et intelligents peuvent optimiser les performances, s’adapter aux changements et assurer la continuité des activités.
Optimisez les calendriers, les ressources et les performances des actifs avec IBM Maximo Application Suite.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.