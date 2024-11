Qu’est-ce que l’analytique augmentée ?

Interactions en langage naturel



L’un des principaux obstacles à l’entrée pour les utilisateurs qui ne détiennent pas de connaissances techniques mais qui sont intéressés par l’analyse de données est l’étendue des connaissances spécialisées requises pour l’analyse traditionnelle des données. Pour de nombreuses personnes, apprendre à coder ou à utiliser un langage de requête structuré (SQL) est extrêmement difficile et peut demander beaucoup de temps. Cela inclut l’apprentissage des techniques statistiques, de la nomenclature et des bonnes pratiques nécessaires pour interpréter et valider efficacement les résultats.

L’alliance de l’analyse des données et du traitement automatique du langage naturel (NLP) semble être le moyen le plus percutant et le plus intuitif par lequel l’analytique augmentée peut élargir l’accès aux informations fondées sur les données. Les utilisateurs peuvent interroger les données en utilisant un langage clair et simple : « Quels produits ont les taux de retour les plus élevés dans les 30 jours qui suivent les fêtes de fin d’année ? », et recevoir des réponses dans un langage tout aussi simple.

En back-end, un LLM doit interpréter cette requête en langage naturel, la traduire en une requête structurée et émettre des suppositions pour compléter les informations manquantes en fonction de sa compréhension du contexte de la question de l’utilisateur. Un ou plusieurs modèles doivent être sélectionnés pour traiter la demande. Le modèle doit puiser dans la source de données (ou les sources) la plus pertinente pour l’objet. Enfin, le LLM doit interpréter les résultats mathématiques et les articuler de manière à centrer les détails pertinents.

Toutefois, du point de vue de l’utilisateur, tout cela revient à poser une question et à recevoir une réponse.