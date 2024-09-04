Cas d'utilisation d'Apache Kafka : stimuler l'innovation dans divers secteurs

Apache Kafka est une plateforme de streaming open source et distribuée qui permet aux développeurs de créer des applications en temps réel et pilotées par des événements. Avec Apache Kafka, les développeurs peuvent créer des applications qui utilisent des enregistrements de données en continu et offrent des expériences en temps réel aux utilisateurs.

Qu'il s'agisse de vérifier le solde d'un compte, de regarder Netflix ou de naviguer sur LinkedIn, les utilisateurs d'aujourd'hui attendent des applications qu'elles leur offrent une expérience en temps quasi réel. L'architecture événementielle d'Apache Kafka a été conçue pour stocker des données et diffuser des événements en temps réel, ce qui en fait à la fois un courtier de messages et une unité de stockage qui permet d'offrir une expérience utilisateur en temps réel dans de nombreux types d'applications.

Apache Kafka est l’un des systèmes de traitement de données open source les plus populaires disponibles, avec près de 50 000 entreprises qui utilisent Kafka et possèdent une part de marché de 26,7 %.