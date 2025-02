Les dirigeants d'entreprise sont soumis à une forte pression pour implémenter l'intelligence artificielle générative (IA générative) en raison de son potentiel significatif d'impact sur les résultats financiers : l'IA générative devrait augmenter le PIB mondial de 7 % au cours des 10 prochaines années. Gartner prévoit que d'ici 2026, 80 % des entreprises auront déployé ou prévoient de déployer des modèles de fondation et d'adopter l'IA générative. Dans ce contexte, le soutien aux initiatives d'intelligence artificielle est plus crucial que jamais.

Cependant, la mise à l'échelle de l'IA au sein des entreprises est confrontée à des défis importants, notamment liés à la qualité des données. Malgré la nécessité de données de haute qualité pour développer une IA performante, les organisations sont confrontées à des défis sans précédent liés à la gestion des données dans le contexte actuel, ce qui freine considérablement les initiatives d'IA. Gartner prévoit que 30 % des projets d'IA générative seront abandonnés d'ici fin 2025, principalement en raison de problèmes de qualité des données.

La qualité des données est primordiale pour maximiser le retour sur investissement de l'IA. Des données propres, cohérentes et fiables sont indispensables, d'autant plus que les données se multiplient dans différents formats et emplacements. L'accélération de la préparation des données pour l'IA peut être favorisée par une approche d'entreprise utilisant une architecture de data fabric. Cette approche démocratise l'accès aux données au sein de l'organisation, garantissant ainsi la disponibilité en temps opportun de données fiables et exploitables par l'ensemble de l'entreprise. L'intégration de données joue un rôle crucial dans la mise en place d'une architecture de data fabric efficace.