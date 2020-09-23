La migration vers un environnement cloud peut contribuer à améliorer la performance et l'agilité opérationnelles, l'évolutivité de la Workload et la sécurité. Depuis pratiquement toutes les sources, les entreprises peuvent migrer les Workloads et commencer rapidement à tirer parti des avantages suivants du cloud hybride :

Une plus grande agilité avec des Ressources informatiques à la demande, qui permet aux entreprises de dimensionner pendant des pics inattendus ou des modèles d’utilisation saisonniers.

La réduction des dépenses d’investissement devient possible en passant d’un modèle basé sur les dépenses d’exploitation à une approche de paiement à la carte.

Sécurité renforcée grâce à de nombreuses options dans toute la pile — qu'il s'agisse de matériel physique, de réseau, de logiciels ou de personnes.

Avant de vous lancer dans le processus de migration vers le cloud, suivez les étapes ci-dessous pour bien comprendre ce que cela implique.

1. Élaborer une stratégie

Avant de vous lancer dans votre transition vers le cloud, déterminez clairement ce que vous voulez accomplir. Cela commence par la capture des indicateurs de votre infrastructure informatique afin de faire correspondre les workloads à vos actifs et applications. Une compréhension de base de votre situation vous aidera à établir des indicateurs clés de performance (KPI) de migration vers le cloud, tels que les temps de chargement des pages, les temps de réponse, la disponibilité, l’utilisation du processeur, l’utilisation de la mémoire et les taux de conversion.

L'élaboration de la Stratégie doit être effectuée tôt et de manière à privilégier les objectifs commerciaux par rapport à la Technologie, et ces indicateurs permettront une mesure dans un certain nombre de catégories.

2. Identifier les applications appropriées

Toutes les applications ne sont pas adaptées au cloud. Certains sont plus performants sur des nuages privés ou des clouds hybrides que sur un cloud public. Certaines peuvent nécessiter des ajustements mineurs, tandis que d'autres requièrent des modifications approfondies du code. Une analyse complète de l’architecture, de la complexité et de l’implémentation est plus facile à effectuer avant la migration qu’après.

Lorsque vous évaluez les applications à déplacer vers le cloud, gardez ces questions à l'esprit :

Quelles applications peuvent être déplacées en l’état et lesquelles nécessiteront une refonte ?

Si une refonte est nécessaire, quel est le niveau de complexité requis ?

Le fournisseur de cloud propose-t-il des services permettant la migration sans reconfigurer les workloads ?

Quel est le retour sur investissement de chaque application que vous allez déplacer et combien de temps faudra-t-il pour y parvenir ?

Pour les applications où le passage au cloud est jugé rentable et sécurisé, quel type d’environnement cloud est le mieux adapté — public, privé ou multicloud ?

Une analyse de votre architecture et un examen attentif de vos applications peuvent vous aider à déterminer ce qui est judicieux de migrer.

3. Choisissez le bon fournisseur de cloud

Un aspect clé de l'optimisation consistera à sélectionner un fournisseur de cloud qui pourra vous aider à guider le processus de migration cloud pendant la transition et au-delà. Voici quelques questions clés à poser :

De quels outils, y compris des tiers, dispose-t-elle pour faciliter le processus ?

Quel est son niveau d’expérience ?

Peut-il prendre en charge les environnements publics, privés et multicloud à n'importe quelle échelle ?

Comment peut-il vous aider à gérer des interdépendances complexes, des architectures rigides ou des technologies redondantes et dépassées ?

Quel niveau de support peut-il fournir tout au long du processus de migration ?

Passer au cloud n'est pas simple. Par conséquent, le fournisseur de services que vous sélectionnez doit avoir une expérience avérée dans sa capacité à gérer les tâches complexes nécessaires à la gestion d'une migration vers le cloud à l'échelle mondiale. Il s'agit notamment de fournir des accords de niveau de service qui incluent des progrès et des résultats basés sur des jalons.

4. Préserver l'intégrité des données et la continuité opérationnelle

La gestion des risques est critique, et des données sensibles peuvent être exposées lors d'une migration cloud. La validation des processus métier après la migration est cruciale pour garantir que les contrôles automatisés produisent les mêmes résultats sans perturber les opérations normales.

5. Adoptez une approche de bout en bout

Les prestataires de services doivent disposer d’une méthodologie solide et éprouvée pour aborder chaque aspect du processus de migration. Cela devrait inclure le cadre des exigences pour gérer les transactions complexes de manière cohérente et à l'échelle mondiale. Veillez à préciser tout cela dans l'accord de niveau de service (SLA), avec des étapes convenues pour les progrès et les résultats.

6. Exécutez votre migration vers le cloud

Si vous avez suivi attentivement les étapes précédentes, cette dernière étape devrait être relativement facile. Cependant, la manière dont vous migrez vers le cloud dépendra en partie de la complexité et de l'architecture de votre application et de l'architecture de vos données. Vous pouvez déplacer l'intégralité de votre application, effectuer un test pour vérifier son bon fonctionnement, puis basculer votre trafic sur site. Vous pouvez également adopter une approche plus morcelée, en déplaçant lentement les clients, en validant et en continuant ce processus jusqu'à ce que tous les clients soient déplacés dans le cloud.