Alors que les entreprises continuent d'augmenter leurs investissements dans le cloud pour faire avancer leurs activités, l'adoption du cloud fait désormais partie intégrante de l'optimisation informatique. La migration vers le cloud permet aux entreprises d'être plus agiles, de réduire leurs inefficacités et de proposer une meilleure expérience client. Aujourd'hui, le besoin de stabilité et de flexibilité n'a jamais été aussi nécessaire.
Une infrastructure informatique optimisée est différente pour chaque Entreprise, mais elle consiste souvent en une combinaison de cloud public et d'environnements informatiques traditionnels. Dans une enquête menée par IDG sur le cloud computing, 73 % des principaux décideurs informatiques ont déclaré avoir déjà adopté cette combinaison de technologies cloud, et 17 % avaient l'intention de le faire dans les 12 prochains mois.
Cependant, pour les entreprises qui craignent de perturber leurs Opérations, l'adoption d'une infrastructure cloud ne doit pas être une solution tout ou rien. Les entreprises peuvent commencer à tirer avantage des technologies cloud tout en continuant à exploiter des actifs sur des environnements sur site existants en intégrant des applications dans un modèle de cloud hybride.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
La migration vers un environnement cloud peut contribuer à améliorer la performance et l'agilité opérationnelles, l'évolutivité de la Workload et la sécurité. Depuis pratiquement toutes les sources, les entreprises peuvent migrer les Workloads et commencer rapidement à tirer parti des avantages suivants du cloud hybride :
Avant de vous lancer dans le processus de migration vers le cloud, suivez les étapes ci-dessous pour bien comprendre ce que cela implique.
Avant de vous lancer dans votre transition vers le cloud, déterminez clairement ce que vous voulez accomplir. Cela commence par la capture des indicateurs de votre infrastructure informatique afin de faire correspondre les workloads à vos actifs et applications. Une compréhension de base de votre situation vous aidera à établir des indicateurs clés de performance (KPI) de migration vers le cloud, tels que les temps de chargement des pages, les temps de réponse, la disponibilité, l’utilisation du processeur, l’utilisation de la mémoire et les taux de conversion.
L'élaboration de la Stratégie doit être effectuée tôt et de manière à privilégier les objectifs commerciaux par rapport à la Technologie, et ces indicateurs permettront une mesure dans un certain nombre de catégories.
Toutes les applications ne sont pas adaptées au cloud. Certains sont plus performants sur des nuages privés ou des clouds hybrides que sur un cloud public. Certaines peuvent nécessiter des ajustements mineurs, tandis que d'autres requièrent des modifications approfondies du code. Une analyse complète de l’architecture, de la complexité et de l’implémentation est plus facile à effectuer avant la migration qu’après.
Lorsque vous évaluez les applications à déplacer vers le cloud, gardez ces questions à l'esprit :
Une analyse de votre architecture et un examen attentif de vos applications peuvent vous aider à déterminer ce qui est judicieux de migrer.
Un aspect clé de l'optimisation consistera à sélectionner un fournisseur de cloud qui pourra vous aider à guider le processus de migration cloud pendant la transition et au-delà. Voici quelques questions clés à poser :
Passer au cloud n'est pas simple. Par conséquent, le fournisseur de services que vous sélectionnez doit avoir une expérience avérée dans sa capacité à gérer les tâches complexes nécessaires à la gestion d'une migration vers le cloud à l'échelle mondiale. Il s'agit notamment de fournir des accords de niveau de service qui incluent des progrès et des résultats basés sur des jalons.
La gestion des risques est critique, et des données sensibles peuvent être exposées lors d'une migration cloud. La validation des processus métier après la migration est cruciale pour garantir que les contrôles automatisés produisent les mêmes résultats sans perturber les opérations normales.
Les prestataires de services doivent disposer d’une méthodologie solide et éprouvée pour aborder chaque aspect du processus de migration. Cela devrait inclure le cadre des exigences pour gérer les transactions complexes de manière cohérente et à l'échelle mondiale. Veillez à préciser tout cela dans l'accord de niveau de service (SLA), avec des étapes convenues pour les progrès et les résultats.
Si vous avez suivi attentivement les étapes précédentes, cette dernière étape devrait être relativement facile. Cependant, la manière dont vous migrez vers le cloud dépendra en partie de la complexité et de l'architecture de votre application et de l'architecture de vos données. Vous pouvez déplacer l'intégralité de votre application, effectuer un test pour vérifier son bon fonctionnement, puis basculer votre trafic sur site. Vous pouvez également adopter une approche plus morcelée, en déplaçant lentement les clients, en validant et en continuant ce processus jusqu'à ce que tous les clients soient déplacés dans le cloud.
Les résultats de l'optimisation informatique - notamment l'accélération de l'adoption, la rentabilité et l'évolutivité - contribueront à stimuler l'innovation commerciale et la transformation numérique. Adopter le cloud par étapes, en réfléchissant soigneusement aux applications et aux workloads à migrer, peut aider les entreprises à obtenir ces avantages sans perturber leurs opérations.
En savoir plus sur l'amélioration de la flexibilité informatique et sur les services IBM pour l'extension des Workload vers le cloud en lisant le document intelligent « Optimisez l'informatique : Accélérez la transformation numérique. »
Le dernier rapport d’IBM vous apporte des informations essentielles sur la migration vers le cloud. Découvrez les 10 éléments clés que tout leader technologique doit connaître.
Apprenez les principales différences entre infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS). Découvrez comment chaque modèle cloud offre différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de gestion pour répondre aux différents besoins métier.
Découvrez le processus de migration des applications entre les plateformes ou les environnements tout en garantissant une perturbation minimale et des performances optimisées. Apprenez les stratégies, les cas d’utilisation et les étapes de la migration des applications héritées et modernes.
Apprenez à transférer rapidement vos applications vers le cloud grâce à la stratégie « lift-and-shift », afin de conserver votre infrastructure existante tout en bénéficiant des avantages du cloud. Découvrez les avantages, les workloads VMware et les cas d’utilisation qui font de cette approche le choix privilégié de nombreuses entreprises.
Migrez vos workloads VMware vSphere vers IBM Cloud avec RackWare Management Module (RMM), un outil en libre-service qui permet d’automatiser la migration.
Planifiez et accélérez efficacement vos projets de migration vers le cloud avec IBM Turbonomic. Obtenez des informations exploitables sur les workloads des applications, optimisez les performances et réduisez les coûts tout en garantissant une transition transparente vers le cloud.
Instana simplifie votre parcours de migration vers le cloud en offrant une surveillance complète et des informations exploitables.
Migrez vers IBM Cloud avec des solutions et des outils personnalisables pour accélérer votre parcours.
Les services de migration vers IBM Cloud vous aident à gérer la migration vers le cloud de votre entreprise, favorisant ainsi sa transformation numérique.
Accélérez votre migration vers le cloud grâce aux services de conseil d’IBM. Découvrez comment nos solutions peuvent vous aider à passer efficacement au cloud, ou réservez une démo en direct pour voir les atouts d’IBM Turbonomic en action.