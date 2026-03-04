Solutions DevSecOps

Accélérez et sécurisez le déploiement de votre code avec l’IA au cœur d’une solution qui allie automatisation pilotée par les politiques, sécurité shift left et observabilité en temps réel.

Bénéficier d’une sécurité shift left

Une sécurité qui accélère le déploiement et la livraison d’applications

Intégrez sécurité, conformité, gestion des vulnérabilités et des risques à chaque étape de votre pipeline DevOps, du provisionnement de l’infrastructure à l’exécution ; associez vérification, analyse et validation automatisées en temps réel.
La sécurité par défaut

Détection des risques au niveau du code, définitions validées de l’infrastructure, application automatisée des politiques, observabilité continue et résolution gouvernée pour une sécurité assurée par défaut, et non après coup.
Renseignement piloté par l’IA pour hiérarchiser les risques

Cessez de courir après les alertes de faible valeur : hiérarchisez avec l’IA pour permettre aux équipes de se concentrer sur les vulnérabilités et les problèmes les plus critiques, susceptibles d’interrompre la production et de bloquer les publications.
Intégrer des garde-fous dans le code et l’infrastructure

Les contrôles de sécurité et de politique sont intégrés dans le code, l’infrastructure en tant que code et les workflows de développement, afin que les équipes puissent détecter les problèmes pendant la construction, et non une fois les pipelines interrompus.
Accélérer et sécuriser la livraison de code

Associez tests automatisés, analyses en temps réel et processus de sécurité rationalisés pour réduire le besoin de remaniement, ainsi que les retards, et permettre aux équipes d’accélérer et de sécuriser la livraison de vos applications.

Défis de sécurité du pipeline DevOps

Vulnérabilité découverte trop tard

Les vulnérabilités apparaissent souvent une fois la construction terminée, déclenchant des remaniements et retardant la livraison. Les contrôles automatisés et précoces permettent de détecter rapidement les vulnérabilités, de prioriser les problèmes les plus critiques et de rationaliser la résolution. Cela réduit les frictions et empêche la progression du code à risque.

Configuration CI/CD lente et manuelle

Les outils de surveillance traditionnels sont difficiles et longs à configurer, et requièrent une solide expérience en codage et en scripting. Ils sont, en plus, susceptibles de déclencher de fausses alertes pour des raisons telles qu’une modification mineure apportée à l’interface utilisateur. 

Fausses alertes et triage inefficace

Les équipes informatiques peuvent avoir du mal à hiérarchiser les alertes, faute de contexte, ce qui engendre du bruit et ralentit le triage des incidents. La corrélation intelligente des signaux d’application et le classement des alertes par niveau d’impact permettent de réduire le bruit et d’accélérer l’identification des causes racines.

Changements d’infrastructure incohérents et non gouvernés

Les modifications manuelles dans le cloud, la dérive de l’environnement et l’incohérence des modèles fragilisent les opérations, la sécurité, la conformité, et augmentent coûts. Choisissez une solution IaC axée sur les politiques comme système d’enregistrement, pour appliquer des garde-fous de type politique en tant que code. Standardisez et assurez-vous que chaque changement apporté aux environnements hybrides est versionné, validé et conforme.

 

Surcharge de correctifs et workflows sujets aux erreurs

Les entreprises jonglent avec des milliers d’actifs et de mises à jour régulières, ce qui rend la correction manuelle lente et sujette aux erreurs. Risque élevé, documentation lourde, contraintes de conformité... Autant de facteurs qui retardent l’application des correctifs.

DevSecOps alimenté par l’IA, zéro prolifération d’outils

IBM Instana
Détectez les problèmes à un stade précoce et accélérez les pipelines CI/CD grâce à des informations en temps réel
IBM Concert
Visibilité continue des risques et résolution automatisée
IBM Terraform
Construire une infrastructure pilotée par les politiques pour sécuriser la mise à l’échelle en tant que code
