Accélérez et sécurisez le déploiement de votre code avec l’IA au cœur d’une solution qui allie automatisation pilotée par les politiques, sécurité shift left et observabilité en temps réel.
Intégrez sécurité, conformité, gestion des vulnérabilités et des risques à chaque étape de votre pipeline DevOps, du provisionnement de l’infrastructure à l’exécution ; associez vérification, analyse et validation automatisées en temps réel.
Détection des risques au niveau du code, définitions validées de l’infrastructure, application automatisée des politiques, observabilité continue et résolution gouvernée pour une sécurité assurée par défaut, et non après coup.
Cessez de courir après les alertes de faible valeur : hiérarchisez avec l’IA pour permettre aux équipes de se concentrer sur les vulnérabilités et les problèmes les plus critiques, susceptibles d’interrompre la production et de bloquer les publications.
Les contrôles de sécurité et de politique sont intégrés dans le code, l’infrastructure en tant que code et les workflows de développement, afin que les équipes puissent détecter les problèmes pendant la construction, et non une fois les pipelines interrompus.
Associez tests automatisés, analyses en temps réel et processus de sécurité rationalisés pour réduire le besoin de remaniement, ainsi que les retards, et permettre aux équipes d’accélérer et de sécuriser la livraison de vos applications.
Les vulnérabilités apparaissent souvent une fois la construction terminée, déclenchant des remaniements et retardant la livraison. Les contrôles automatisés et précoces permettent de détecter rapidement les vulnérabilités, de prioriser les problèmes les plus critiques et de rationaliser la résolution. Cela réduit les frictions et empêche la progression du code à risque.
Les outils de surveillance traditionnels sont difficiles et longs à configurer, et requièrent une solide expérience en codage et en scripting. Ils sont, en plus, susceptibles de déclencher de fausses alertes pour des raisons telles qu’une modification mineure apportée à l’interface utilisateur.
Les équipes informatiques peuvent avoir du mal à hiérarchiser les alertes, faute de contexte, ce qui engendre du bruit et ralentit le triage des incidents. La corrélation intelligente des signaux d’application et le classement des alertes par niveau d’impact permettent de réduire le bruit et d’accélérer l’identification des causes racines.
Les modifications manuelles dans le cloud, la dérive de l’environnement et l’incohérence des modèles fragilisent les opérations, la sécurité, la conformité, et augmentent coûts. Choisissez une solution IaC axée sur les politiques comme système d’enregistrement, pour appliquer des garde-fous de type politique en tant que code. Standardisez et assurez-vous que chaque changement apporté aux environnements hybrides est versionné, validé et conforme.
Les entreprises jonglent avec des milliers d’actifs et de mises à jour régulières, ce qui rend la correction manuelle lente et sujette aux erreurs. Risque élevé, documentation lourde, contraintes de conformité... Autant de facteurs qui retardent l’application des correctifs.
