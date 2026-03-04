Les modifications manuelles dans le cloud, la dérive de l’environnement et l’incohérence des modèles fragilisent les opérations, la sécurité, la conformité, et augmentent coûts. Choisissez une solution IaC axée sur les politiques comme système d’enregistrement, pour appliquer des garde-fous de type politique en tant que code. Standardisez et assurez-vous que chaque changement apporté aux environnements hybrides est versionné, validé et conforme.

