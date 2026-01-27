Les environnements cloud natifs sont en constante évolution. Les microservices sont redéployés, les conteneurs sont actualisés et les plateformes cloud poussent des mises à jour qui restructurent silencieusement les dépendances. Ce qui devrait être observable se fragmente et les équipes DevOps perdent le contexte dont elles ont besoin pour garder une longueur d'avance.

Cela vous semble familier ? Allez à l’essentiel et regagnez en clarté dans les systèmes modernes à évolution rapide grâce à l'observabilité de la pile complète.