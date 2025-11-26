La recherche de l’IBM Institute for Business Value montre que les entreprises hautement automatisées, c'est-à-dire celles qui ont largement mis en œuvre l’IA générative dans leurs processus informatiques, connaissent une meilleure croissance et créent de la valeur pour l’avenir. Avec les bonnes stratégies de données, de cloud et d’IA, les entreprises peuvent gérer la complexité IT et obtenir des résultats mesurables à l’échelle.