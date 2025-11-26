Rapport Réduire les coûts liés à la complexité 2025

La complexité informatique est coûteuse et peut ralentir l’innovation. L’automatisation informatique est une question critique. Découvrez où vous vous situez.

La recherche de l’IBM Institute for Business Value montre que les entreprises hautement automatisées, c'est-à-dire celles qui ont largement mis en œuvre l’IA générative dans leurs processus informatiques, connaissent une meilleure croissance et créent de la valeur pour l’avenir. Avec les bonnes stratégies de données, de cloud et d’IA, les entreprises peuvent gérer la complexité IT et obtenir des résultats mesurables à l’échelle.
28 % de réduction des coûts informatiques dans les entreprises hautement automatisées¹

L’automatisation intelligente améliore l’efficacité informatique et optimise les investissements. 

 90 % de retour sur investissement attribué à la transformation numérique au niveau de l’entreprise¹

Lorsqu’elle est utilisée à grande échelle, l’informatique alimentée par l’IA peut apporter une valeur commerciale considérable.

 36 % de réduction des incidents de cybersécurité grâce à l’automatisation intelligente¹

La complexité de l’informatique se traduit par des manques d'efficacité, des risques de sécurité et des défis de gestion. 

 10 % de croissance des revenus directement liée aux investissements d’automatisation¹

L’automatisation informatique accélère l’innovation commerciale et la création de valeur à long terme.

Vente au détail

Vous souhaitez consacrer plus de temps à augmenter la taille de votre panier moyen et moins de temps à réfléchir aux coûts informatiques ?

Marchés bancaires et financiers

Vous voulez transformer votre portefeuille informatique en un actif à haut rendement plutôt qu’en une action à faible rotation ?

Fabrication de produits électroniques

Vous voulez savoir comment exploiter votre infrastructure informatique comme un circuit bien conçu ?

Avec l’aide d’IBM, Al Rajhi Capital a augmenté son volume de courtage de 40 % et son intégration de 1 000 %, grâce à des expériences en ligne unifiées. Selon le vice-président et responsable de l’IT DevOps, la société est passée de société de courtage numéro deux en Arabie saoudite à numéro un.
Lisez le rapport complet « Réduire les coûts liés à la complexité » de l’IBM Institute for Business Value pour découvrir comment tirer le meilleur parti de votre technologie grâce à l’automatisation informatique intelligente.

Notes de bas de page

¹Rapport Réduire les coûts liés à la complexité, IBM Institute for Business Value, novembre 2025.