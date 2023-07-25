Les équipes DevOps, SRE, Plateforme, ITOps et Développement sont toutes sous pression pour maintenir la performance des applications tout en fonctionnant plus rapidement et plus intelligemment que jamais. Un domaine qui a connu des avancées significatives ces dernières années est l’observabilité. Il a révolutionné la façon dont les équipes informatiques abordent la prévention des incidents.
Certains concepts obsolètes persistent toutefois et limitent la productivité et la réussite des équipes d’ingénierie logicielle modernes.
Dans cet article de blog, nous discuterons d’un préjugé concernant l’observabilité : « Vous pouvez faire l’impasse sur la surveillance et vous fier aux journaux. »
Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :
Réponse rapide : les journaux peuvent être fastidieux, sujets à des erreurs et chronophages en raison de l’approche manuelle qu’ils impliquent. Bien que les journaux soient depuis longtemps utilisés pour comprendre le comportement du système, ils sont moins utiles lorsque les équipes doivent résoudre des problèmes ou effectuer des ajustements en temps réel. Par exemple, dans les environnements de production, d’assurance qualité ou de staging, l’exécution du mode débogage pose quelques problèmes avec les journaux. Il est impossible de modifier ou d’observer en temps réel sans instrumenter les points critiques avec les données nécessaires. Cela signifie un effort manuel important qui implique non seulement l’implémentation du code, mais aussi la reconstruction du contexte tout en examinant en simultané le code réel.
L’utilisation de journaux pour suivre des transactions individuelles (comme cela a été effectué avec les journaux de requêtes de serveurs web monolithiques) signifie généralement que vous devez prendre en compte les dépenses liées aux taux de transaction d’application, à tous les microservices, au réseau et au stockage, et aux semaines de rétention des données. Tout cela représente bien-sûr un investissement trop important.
Il n'est pas nécessaire de regarder des journaux lorsqu'il existe des solutions d'observabilité avancées qui fournissent une feuille de route exacte pour résoudre les problèmes.
L’utilisation exclusive de journaux signifie que vous allez trop lentement. La surveillance de vos systèmes est critique, et il existe désormais des solutions avancées avec des capacités de surveillance en temps réel qui intègrent le mélange parfait de données de surveillance, de traces de transactions et d’informations de journalisation. Ces solutions ingèrent non seulement toutes les informations critiques, mais capturent également toutes les autres données nécessaires de façon automatique. L’observabilité en temps réel élimine la nécessité d’une journalisation, qui présentait divers défis comme le débogage et l’identification des causes racines des problèmes. En outre, le coût du stockage des journaux transactionnels nécessite des efforts analytiques approfondis pour comprendre toutes les données.
Alors que les outils de surveillance étaient autrefois considérés comme essentiels pour suivre les transactions individuelles, ils sont confrontés à des défis importants dans un environnement de microservices. Chris Farrell, vice-président des Automation Value Services chez IBM, a récemment décrit comment le paysage de l’observabilité a évolué dans son article publié sur LinkedIn, « Logging is the New Floppy Disk ».
L’observabilité en temps réel apparaît comme un facteur essentiel pour favoriser un développement efficace, une résolution proactive des problèmes et une surveillance sans faille. En passant d’une dépendance étendue aux journaux à l’observation en temps réel, les entreprises peuvent bénéficier d’avantages considérables. Les plateformes d’observabilité avancées ingèrent des données critiques de façon sélective, en exploitant des indicateurs de performance, des données de configuration et des événements directement à partir des systèmes surveillés.
La surveillance en temps réel permet d’obtenir des informations précises que l’analyse traditionnelle des journaux ne fournit pas. La mise en œuvre de solutions de streaming et d’analyse en temps réel contribue à améliorer l’observabilité en permettant une surveillance et des alertes proactives.
Le temps réel fait référence à la capacité de capturer et de traiter les données instantanément, en fournissant des informations et une visualisation immédiates. Dans le contexte de l’observabilité, les capacités en temps réel offrent une approche plus moderne qui présente de nombreux avantages.
Bien que les indicateurs, les journaux et les traces de transactions soient des composants importants, ils ne sont que des détails d’implémentation au sein d’une stratégie plus large. D’où la nécessité de porter notre attention sur l’utilisation efficace des différents types de données et sur la découverte de nouvelles dimensions de l’observabilité. L’observabilité en temps réel peut considérablement améliorer les processus de développement et les résultats opérationnels. En adoptant cette approche, les entreprises peuvent obtenir les résultats suivants :
Il est temps de redéfinir l’observabilité et d’exploiter la puissance des informations en temps réel pour stimuler l’innovation et l’excellence opérationnelle.
IBM Instana, la solution d’observabilité d’IBM, est conçue pour le cloud natif. Elle fournit automatiquement et de façon continue des données à haute fidélité (par exemple, une granularité à la seconde près et des traces de transactions de bout en bout) accompagnées du contexte des dépendances logiques et physiques entre les appareils mobiles, le Web, les applications et l’infrastructure d’IBM. Avec l’observabilité en temps réel, nos clients ont obtenu des résultats tangibles.
Ne manquez pas notre prochain article de blog, dans lequel nous aborderons un autre préjugé répandu concernant l’observabilité. Nous remettrons cette fois en question l’idée selon laquelle l’observabilité n’a d’intérêt que pour les équipes SRE (ingénierie de la fiabilité des sites). Vous y découvrirez en outre des avantages et des applications plus larges.
