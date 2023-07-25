Les équipes DevOps, SRE, Plateforme, ITOps et Développement sont toutes sous pression pour maintenir la performance des applications tout en fonctionnant plus rapidement et plus intelligemment que jamais. Un domaine qui a connu des avancées significatives ces dernières années est l’observabilité. Il a révolutionné la façon dont les équipes informatiques abordent la prévention des incidents.

Certains concepts obsolètes persistent toutefois et limitent la productivité et la réussite des équipes d’ingénierie logicielle modernes.

Dans cet article de blog, nous discuterons d’un préjugé concernant l’observabilité : « Vous pouvez faire l’impasse sur la surveillance et vous fier aux journaux. »

Dans notre série de blogs, nous avons démystifié les idées reçues suivantes sur l’observabilité :