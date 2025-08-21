La première étape pour résoudre un problème informatique consiste à comprendre la nature et l’ampleur de l’incident, notamment en identifiant la cause racine probable. Toutefois, cette enquête nécessite du temps et une expertise qui peuvent réduire considérablement le temps moyen de réparation (MTTR), en particulier pour les problèmes plus complexes. IBM Instana Observability fournit une analyse intelligente des incidents, optimisée par l’IA agentique, pour une analyse plus rapide, plus complète et plus précise des causes racines.