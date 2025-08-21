Enquêtez et résolvez les incidents informatiques jusqu’à 80 % plus rapidement grâce à l’IA agentique
La première étape pour résoudre un problème informatique consiste à comprendre la nature et l’ampleur de l’incident, notamment en identifiant la cause racine probable. Toutefois, cette enquête nécessite du temps et une expertise qui peuvent réduire considérablement le temps moyen de réparation (MTTR), en particulier pour les problèmes plus complexes. IBM Instana Observability fournit une analyse intelligente des incidents, optimisée par l’IA agentique, pour une analyse plus rapide, plus complète et plus précise des causes racines.
Lancez une enquête complète d’IA agentique sur un incident en un clic pour identifier les détails de l’incident, où il s’est produit et son impact.
Exploitez l’IA générative pour élaborer un dossier d’actions par étapes visant à résoudre l’incident, et générez automatiquement un script Bash pour chaque étape afin d’accélérer le développement.
Générez un résumé instantané de l’incident, y compris la cause racine probable, l’impact sur l’activité et les mesures prises, afin de le partager avec les parties prenantes.
Utilisez l’assistant de chat d’IA pour demander une analyse plus approfondie, explorer les données sans quitter la page de l’incident ou générer des graphiques et des diagrammes afin de mieux comprendre le problème.
Décuplez les performances des applications cloud natives grâce à l’observabilité automatisée pilotée par l’IA.