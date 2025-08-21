Enquête intelligente sur les incidents

Enquêtez et résolvez les incidents informatiques jusqu’à 80 % plus rapidement grâce à l’IA agentique

Essayez Instana Sandbox Lire le rapport Magic Quadrant 2025 de Gartner
Représentation visuelle des graphiques de données connectés, des alertes et des indicateurs d’état dans un workflow.

Accélérez la réponse et la reprise

La première étape pour résoudre un problème informatique consiste à comprendre la nature et l’ampleur de l’incident, notamment en identifiant la cause racine probable. Toutefois, cette enquête nécessite du temps et une expertise qui peuvent réduire considérablement le temps moyen de réparation (MTTR), en particulier pour les problèmes plus complexes. IBM Instana Observability fournit une analyse intelligente des incidents, optimisée par l’IA agentique, pour une analyse plus rapide, plus complète et plus précise des causes racines.

Fonctions principales

Tableau de bord Instana montrant la surveillance complète des performances des applications
Enquêtez en profondeur en un seul clic
  • Lancez une enquête d’IA agentique sur un incident et Instana élaborera immédiatement une hypothèse pour identifier les détails de l’incident (où il s’est produit et son impact), fournissant ainsi une connaissance complète de l’incident en quelques secondes.

  • Instana affiche le raisonnement et les actions de l’agent d’IA en temps réel, vous permettant de superviser son raisonnement et de valider ses conclusions.
Tableau de bord Instana montrant la découverte automatique des applications et l’analyse des leurs performances
Corrigez les incidents plus vite
  • Après avoir vérifié l’hypothèse de la cause de l’incident déterminée par IBM Instana, il est temps de résoudre le problème. Instana utilise l’IA agentique pour créer un dossier d’actions par étapes.

  • Gardez un contrôle total sur les actions mises en œuvre.
Journaux dans une synthèse contextuelle montrant la période de conservation, le volume et le nombre de journaux
Automatisez pour réduire encore le MTTR
  • En quelques clics, Instana crée un script Bash ou un protocole Ansible pour chaque étape de résolution.
  • Exportez votre script vers GitHub ou Gitlab pour révision, test et déploiement.
Données de trace de Jaeger dans l’interface utilisateur d’Instana
Laissez l’IA faire le travail manuel
  • Cliquez sur « Générer un résumé » et Instana synthétisera l’incident, y compris les informations clés telles que la cause racine probable, l’impact sur l’activité et les mesures prises.
Tableau de bord Instana montrant la surveillance complète des performances des applications
Enquêtez en profondeur en un seul clic
  • Lancez une enquête d’IA agentique sur un incident et Instana élaborera immédiatement une hypothèse pour identifier les détails de l’incident (où il s’est produit et son impact), fournissant ainsi une connaissance complète de l’incident en quelques secondes.

  • Instana affiche le raisonnement et les actions de l’agent d’IA en temps réel, vous permettant de superviser son raisonnement et de valider ses conclusions.
Tableau de bord Instana montrant la découverte automatique des applications et l’analyse des leurs performances
Corrigez les incidents plus vite
  • Après avoir vérifié l’hypothèse de la cause de l’incident déterminée par IBM Instana, il est temps de résoudre le problème. Instana utilise l’IA agentique pour créer un dossier d’actions par étapes.

  • Gardez un contrôle total sur les actions mises en œuvre.
Journaux dans une synthèse contextuelle montrant la période de conservation, le volume et le nombre de journaux
Automatisez pour réduire encore le MTTR
  • En quelques clics, Instana crée un script Bash ou un protocole Ansible pour chaque étape de résolution.
  • Exportez votre script vers GitHub ou Gitlab pour révision, test et déploiement.
Données de trace de Jaeger dans l’interface utilisateur d’Instana
Laissez l’IA faire le travail manuel
  • Cliquez sur « Générer un résumé » et Instana synthétisera l’incident, y compris les informations clés telles que la cause racine probable, l’impact sur l’activité et les mesures prises.

Avantages

Comprenez les incidents plus rapidement

Lancez une enquête complète d’IA agentique sur un incident en un clic pour identifier les détails de l’incident, où il s’est produit et son impact.
Corrigez les incidents plus vite

Exploitez l’IA générative pour élaborer un dossier d’actions par étapes visant à résoudre l’incident, et générez automatiquement un script Bash pour chaque étape afin d’accélérer le développement.
Réduisez le travail manuel

Générez un résumé instantané de l’incident, y compris la cause racine probable, l’impact sur l’activité et les mesures prises, afin de le partager avec les parties prenantes.
Obtenez des réponses instantanées

Utilisez l’assistant de chat d’IA pour demander une analyse plus approfondie, explorer les données sans quitter la page de l’incident ou générer des graphiques et des diagrammes afin de mieux comprendre le problème.

Ressources

Résoudre plus rapidement les incidents avec IBM Instana Réduire le MTTR avec l’IA agentique Webinaire IDC : Comment l’IA agentique fait évoluer l’observabilité Consulter la documentation
Passez à l’étape suivante

Décuplez les performances des applications cloud natives grâce à l’observabilité automatisée pilotée par l’IA.

 Essayez Instana Sandbox Réserver une démo en direct