Résolvez les incidents plus rapidement grâce à IBM Instana Intelligent Incident Investigation, optimisé par l’IA agentique

29 juin 2025
Annonce de la dernière fonctionnalité d’IA d’IBM Instana, Intelligent Incident Investigation alimentée par l’IA agentique, désormais disponible en avant-première. Instana utilise déjà l’IA causale pour identifier la cause racine probable d’un incident. Désormais, d’un simple clic, les utilisateurs peuvent lancer l’investigation complète par IA agentique d’un incident pour qu’Instana élabore immédiatement une hypothèse afin d’identifier les détails du problème, l’endroit où il s’est produit et son impact. Les équipes pourront ainsi obtenir tous les détails de l’incident en seulement quelques secondes.
Avec des coûts de temps d'arrêt dépassant 300 000 USD par heure pour les moyennes et grandes entreprises selon l'ITIC, les secondes comptent. Associés aux environnements dynamiques et distribués qu'exploitent de nombreuses entreprises, notamment l'utilisation de microservices, conteneurisation, modèles cloud natif, et les architectures hybrides et multi-cloud, les systèmes informatiques sont aujourd'hui incroyablement vastes et complexes. De plus, ces environnements génèrent une énorme quantité de données opérationnelles, ce qui rend difficile l’identification des signaux par le bruit.
Les outils d’observabilité de bout en bout de la pile complète, comme IBM Instana, incluent des fonctionnalités d’automatisation et d’IA qui accélèrent l’identification, le traçage et la résolution des problèmes et contribuent à réduire le temps moyen de résolution (MTTR). Mais il faut encore du temps et de l'expertise pour suivre le fil d'un problème, le rechercher et le résoudre dans l'ensemble de vos applications et de votre infrastructure.
Il est 2 heures et votre outil d’observabilité vient de détecter un incident ayant un impact sur l’activité. Votre SRE d'astreinte est bipé et ouvre son ordinateur portable. Sa mission : déterminer quel est le problème spécifique, ce qui l’a causé, puis le résoudre le plus rapidement possible. Au lieu de passer d’un tableau de bord à l’autre en suivant le fil de l’incident sur les applications et l’infrastructure, que se passerait-il si notre SRE (ingénierie de fiabilité des sites) pouvait utiliser rapidement et facilement l’IA agentique pour effectuer le travail d’investigation à sa place ?
Dans Instana, le raisonnement et les actions de l'agent d'IA chargé de l'enquête sur l'incident sont affichés en temps réel, ce qui permet au SRE de guider son raisonnement et de valider les résultats. Les premiers utilisateurs d'Intelligent Incident Investigation d'Instana ont signalé une baisse du temps nécessaire pour enquêter sur les incidents, jusqu'à 80 % plus rapidement.
« Nous sommes ravis d'utiliser la nouvelle fonctionnalité Intelligent Incident Investigation d'Instana », a déclaré Mahesh Billa à l'entreprise client zéro IBM CIO. « Cela permet à notre équipe opérationnelle de passer de la détection d'un incident à l'enquête et à la résolution en un temps record. »
Après avoir enquêté sur l’incident et vérifié l’hypothèse d’Instana, il est temps de procéder à la résolution. Instana utilise l'IA agentique ici également : en utilisant les résultats de l'enquête sur les incidents, le SRE peut évaluer un dossier d'exploitation étape par étape créé pour remédier à l'incident. Maintenant, le SRE se concentre sur l'action pour résoudre le problème, tout en gardant un contrôle total sur les actions mises en œuvre.
Vous avez impossible de vous souvenir des arguments et des paramètres à 2 heures du matin pour une action donnée ? Vous n’êtes pas seul. Instana est également utile à cet égard. En quelques clics, un script Bash est créé pour chaque étape, qui peut ensuite être exporté vers GitHub pour révision, test et déploiement.
Après un incident, une tâche critique mais fastidieuse consiste à documenter exactement ce qui s’est passé et à le partager avec les parties prenantes. Instana s’en charge également : cliquez sur « Générer un résumé » et Instana résumera l’incident, y compris les informations clés telles que la cause racine, l’impact métier et les actions effectuées.
L'IA agentique intégrée fournit une identification plus rapide, plus complète et plus précise de la cause racine, ce qui vous permet d'obtenir une connaissance complète de l'incident en quelques secondes. Grâce à l’investigation et à la résolution intelligentes des incidents, vous pouvez :
IBM Instana offre une visibilité complète sur les applications, les services et l’infrastructure pour accélérer la détection et la résolution des problèmes. Pourquoi choisir Instana plutôt que d’autres outils d’observabilité et d’APM ?
IBM Instana Intelligent Incident Investigation est désormais en version d’essai. Pour le tester par vous-même, inscrivez-vous ici. Ou pour une présentation complète et pour obtenir des réponses à vos questions, réservez une démo live.