Résolvez les incidents plus rapidement grâce à IBM Instana Intelligent Incident Investigation, optimisé par l’IA agentique

Annonce de la dernière fonctionnalité d’IA d’IBM Instana, Intelligent Incident Investigation alimentée par l’IA agentique, désormais disponible en avant-première. Instana utilise déjà l’IA causale pour identifier la cause racine probable d’un incident. Désormais, d’un simple clic, les utilisateurs peuvent lancer l’investigation complète par IA agentique d’un incident pour qu’Instana élabore immédiatement une hypothèse afin d’identifier les détails du problème, l’endroit où il s’est produit et son impact. Les équipes pourront ainsi obtenir tous les détails de l’incident en seulement quelques secondes.

Avec des coûts de temps d'arrêt dépassant 300 000 USD par heure pour les moyennes et grandes entreprises selon l'ITIC, les secondes comptent. Associés aux environnements dynamiques et distribués qu'exploitent de nombreuses entreprises, notamment l'utilisation de microservices, conteneurisation, modèles cloud natif, et les architectures hybrides et multi-cloud, les systèmes informatiques sont aujourd'hui incroyablement vastes et complexes. De plus, ces environnements génèrent une énorme quantité de données opérationnelles, ce qui rend difficile l’identification des signaux par le bruit.

Les outils d’observabilité de bout en bout de la pile complète, comme IBM Instana, incluent des fonctionnalités d’automatisation et d’IA qui accélèrent l’identification, le traçage et la résolution des problèmes et contribuent à réduire le temps moyen de résolution (MTTR). Mais il faut encore du temps et de l'expertise pour suivre le fil d'un problème, le rechercher et le résoudre dans l'ensemble de vos applications et de votre infrastructure.