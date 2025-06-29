Résolvez les incidents plus rapidement grâce à IBM Instana Intelligent Incident Investigation, optimisé par l’IA agentique

29 juin 2025

Auteur

Stephen Hussey

Instana Group Product Manager

IBM

Annonce de la dernière fonctionnalité d’IA d’IBM Instana, Intelligent Incident Investigation alimentée par l’IA agentique, désormais disponible en avant-première. Instana utilise déjà l’IA causale pour identifier la cause racine probable d’un incident. Désormais, d’un simple clic, les utilisateurs peuvent lancer l’investigation complète par IA agentique d’un incident pour qu’Instana élabore immédiatement une hypothèse afin d’identifier les détails du problème, l’endroit où il s’est produit et son impact. Les équipes pourront ainsi obtenir tous les détails de l’incident en seulement quelques secondes.

Avec des coûts de temps d'arrêt dépassant 300 000 USD par heure pour les moyennes et grandes entreprises selon l'ITIC, les secondes comptent. Associés aux environnements dynamiques et distribués qu'exploitent de nombreuses entreprises, notamment l'utilisation de microservices, conteneurisation, modèles cloud natif, et les architectures hybrides et multi-cloud, les systèmes informatiques sont aujourd'hui incroyablement vastes et complexes. De plus, ces environnements génèrent une énorme quantité de données opérationnelles, ce qui rend difficile l’identification des signaux par le bruit.

Les outils d’observabilité de bout en bout de la pile complète, comme IBM Instana, incluent des fonctionnalités d’automatisation et d’IA qui accélèrent l’identification, le traçage et la résolution des problèmes et contribuent à réduire le temps moyen de résolution (MTTR). Mais il faut encore du temps et de l'expertise pour suivre le fil d'un problème, le rechercher et le résoudre dans l'ensemble de vos applications et de votre infrastructure.

Enquêter plus rapidement sur les incidents avec IBM Instana Intelligent Incident Investigation

Il est 2 heures et votre outil d’observabilité vient de détecter un incident ayant un impact sur l’activité. Votre SRE d'astreinte est bipé et ouvre son ordinateur portable. Sa mission : déterminer quel est le problème spécifique, ce qui l’a causé, puis le résoudre le plus rapidement possible. Au lieu de passer d’un tableau de bord à l’autre en suivant le fil de l’incident sur les applications et l’infrastructure, que se passerait-il si notre SRE (ingénierie de fiabilité des sites) pouvait utiliser rapidement et facilement l’IA agentique pour effectuer le travail d’investigation à sa place ?

Dans Instana, le raisonnement et les actions de l'agent d'IA chargé de l'enquête sur l'incident sont affichés en temps réel, ce qui permet au SRE de guider son raisonnement et de valider les résultats. Les premiers utilisateurs d'Intelligent Incident Investigation d'Instana ont signalé une baisse du temps nécessaire pour enquêter sur les incidents, jusqu'à 80 % plus rapidement.

« Nous sommes ravis d'utiliser la nouvelle fonctionnalité Intelligent Incident Investigation d'Instana », a déclaré Mahesh Billa à l'entreprise client zéro IBM CIO. « Cela permet à notre équipe opérationnelle de passer de la détection d'un incident à l'enquête et à la résolution en un temps record. »

Principaux avantages d'IBM Instana Intelligent Incident Investigation

1. Remédier plus rapidement

Après avoir enquêté sur l’incident et vérifié l’hypothèse d’Instana, il est temps de procéder à la résolution. Instana utilise l'IA agentique ici également : en utilisant les résultats de l'enquête sur les incidents, le SRE peut évaluer un dossier d'exploitation étape par étape créé pour remédier à l'incident. Maintenant, le SRE se concentre sur l'action pour résoudre le problème, tout en gardant un contrôle total sur les actions mises en œuvre.

2. Automatiser pour réduire davantage le MTTR

Vous avez impossible de vous souvenir des arguments et des paramètres à 2 heures du matin pour une action donnée ? Vous n’êtes pas seul.  Instana est également utile à cet égard. En quelques clics, un script Bash est créé pour chaque étape, qui peut ensuite être exporté vers GitHub pour révision, test et déploiement.

3. Laisser la documentation s’écrire elle-même

Après un incident, une tâche critique mais fastidieuse consiste à documenter exactement ce qui s’est passé et à le partager avec les parties prenantes. Instana s’en charge également : cliquez sur « Générer un résumé » et Instana résumera l’incident, y compris les informations clés telles que la cause racine, l’impact métier et les actions effectuées.

Instana Intelligent Incident Investigation change la donne

L'IA agentique intégrée fournit une identification plus rapide, plus complète et plus précise de la cause racine, ce qui vous permet d'obtenir une connaissance complète de l'incident en quelques secondes. Grâce à l’investigation et à la résolution intelligentes des incidents, vous pouvez :

  • Comprendre les incidents plus rapidement et de manière plus approfondie
  • Accélérer la réponse et la récupération
  • Automatiser la résolution des incidents et la récupération
  • Éliminer les tâches manuelles telles que la synthèse des incidents

IBM Instana offre une visibilité complète sur les applications, les services et l’infrastructure pour accélérer la détection et la résolution des problèmes. Pourquoi choisir Instana plutôt que d’autres outils d’observabilité et d’APM ?

  • Récompensé : Instana a reçu le prix TrustRadius 2025 Top Rated pour l'observabilité, la gestion de la performance des applications (APM), la surveillance de l'infrastructure et la surveillance de Kubernetes. Il a également été nommé Produit de l’année 2024 par CRN dans la catégorie APM et observabilité.
  • Intuitif et facile à utiliser : avec l’installation par agent unique et la reconnaissance automatique des applications, tout est prêt en quelques minutes. L’interface utilisateur intuitive, les tableaux de bord prêts à l’emploi, l’automatisation et l’IA présente sur l’ensemble de la plateforme réduisent la courbe d’apprentissage, les tâches manuelles et les temps d’arrêt.
  • Aucun angle mort : alors que d’autres fournisseurs de solutions d’observabilité échantillonnent et lissent les données, Instana capture l’intégralité des traçages en temps réel, garantissant une visibilité complète, une meilleure analyse des causes profondes et une récupération plus rapide.
  • Des tarifs simples, prévisibles et abordables : faites des économies par rapport à la concurrence grâce à des tarifs faciles à comprendre, sans frais cachés ou surprises.
  • Un déploiement flexible : contrairement aux fournisseurs SaaS, Instana est disponible à la fois en tant que SaaS et sur site, avec la parité des fonctionnalités, pour une véritable flexibilité de déploiement.

