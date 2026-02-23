Les contrôles de sécurité hérités à la fin du pipeline créent des goulets d’étranglement qui ralentissent les lancements, augmentent les reprises et exposent aux risques. Ce guide montre comment les équipes DevOps modernes intègrent la sécurité et l’observabilité très tôt, en adoptant une sécurité de conception, un codage et des processus CI/CD « shift-left » pour briser ce cycle.

Vous apprendrez comment les pratiques proactives éliminent les vulnérabilités tardives, réduisent les retours en arrière imprévisibles et donnent aux équipes de développement et d’exploitation la confiance nécessaire pour développer des logiciels sécurisés plus rapidement et avec moins d’interruptions.

Points essentiels à retenir :