Gestion automatisée des patchs

IBM Concert automatise la gestion des correctifs de bout en bout, en intégrant la détection continue des vulnérabilités, la hiérarchisation risques pilotée par l’IA et le déploiement orchestré des correctifs sur les environnements hybrides et multicloud. Concert prend déjà en charge les correctifs des systèmes d’exploitation. Le support des environnements conteneurisés et des langages applicatifs est prévu dans la feuille de route produit afin d’étendre encore la couverture.

En remplaçant la gestion manuelle des patchs par une automatisation intelligente, Concert permet aux entreprises de déployer les correctifs jusqu’à dix fois plus rapidement, de réduire le temps moyen d’application et de diminuer les coûts opérationnels. Cette efficacité libère les équipes IT pour qu’elles se consacrent à des initiatives à plus forte valeur ajoutée, tout en renforçant la sécurité globale de l’environnement informatique.