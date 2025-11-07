Gestion automatisée des patchs

Détecter. Définir les priorités. Corriger. Automatiser de bout en bout.

Défi

De nombreuses organisations font face à une complexité croissante dans la gestion des correctifs et doivent maintenant superviser des milliers d’actifs et un flux continu de mises à jour fournisseurs qui exigent une coordination entre plusieurs équipes : responsables d’applications, développeurs, sécurité et opérations. Ce processus, impliquant de multiples parties prenantes et très gourmand en ressources, entraîne des retards et devient pratiquement impossible à gérer manuellement. Avec la multiplication des applications, le volume des correctifs à appliquer augmente de façon exponentielle, ce qui rend les méthodes manuelles de plus en plus difficiles à soutenir.
Surcharge et complexité des patchs

Les entreprises gèrent des milliers d’actifs et doivent appliquer des mises à jour constantes de la part de leurs fournisseurs. Ce chaos rend la gestion manuelle des correctifs tout simplement ingérable.
Lenteur des déploiements face à la rapidité des exploits

Les failles sont souvent exploitées en quelques jours, alors que les entreprises mettent des semaines, voire des mois, à appliquer les correctifs.
Poids des processus manuels et risques d’erreur

Les workflows de patching encore largement manuels – de la préparation à l’exécution en passant par la documentation – augmentent considérablement les risques d’erreurs. Autrement dit, les équipes informatiques sont surchargées et les processus ralentissent.
Pression réglementaire et exigences d’audit

Les réglementations (PCI DSS, HIPAA, NIST et autres) exigent une application rapide des correctifs, mais la conformité peine souvent à suivre le rythme.

IBM relève le défi

IBM Concert automatise la gestion des correctifs de bout en bout, en intégrant la détection continue des vulnérabilités, la hiérarchisation risques pilotée par l’IA et le déploiement orchestré des correctifs sur les environnements hybrides et multicloud. Concert prend déjà en charge les correctifs des systèmes d’exploitation. Le support des environnements conteneurisés et des langages applicatifs est prévu dans la feuille de route produit afin d’étendre encore la couverture.

En remplaçant la gestion manuelle des patchs par une automatisation intelligente, Concert permet aux entreprises de déployer les correctifs jusqu’à dix fois plus rapidement, de réduire le temps moyen d’application et de diminuer les coûts opérationnels. Cette efficacité libère les équipes IT pour qu’elles se consacrent à des initiatives à plus forte valeur ajoutée, tout en renforçant la sécurité globale de l’environnement informatique.
Intégration de données et analyse (détection) Hiérarchisation pilotée par l’IA (Définir les priorités) Orchestration automatisée des correctifs (Corriger) Automatisation des workflows (Automatiser)

Cas concret

Deutsche Telekom choisit IBM Concert pour accélérer ses processus informatiques grâce à l’automatisation pilotée par l’IA.

« Nous recherchions une solution autonome capable de réunir tous les aspects complexes de la gestion des correctifs et de les automatiser de manière fiable. »

Dr Peter Leukert, DSI du groupe Deutsche Telekom

 

Employé portant un casque, travaillant sur plusieurs écrans dans une salle sombre.

Cas d’utilisation

Posture de résilience

Évaluez votre posture de résilience et automatisez la résolution grâce à des actions pilotées par l’IA.

Gestion des vulnérabilités des applications

Bénéficiez d’une visibilité unifiée sur les vulnérabilités des applications et de l’infrastructure grâce à la hiérarchisation des risques pilotée par l’IA.
Gestion de la conformité des applications

Tirez parti des agents d’IA pour assurer une conformité continue et en temps réel sur les politiques standard et personnalisées.
Gestion des certificats SSL/TSL

Centralisez et automatisez la surveillance de la santé des certificats grâce à des informations alimentées par l’IA.
Analyse de la composition des logiciels

Donnez aux équipes d’application les moyens de réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement logicielle et d’améliorer la productivité des développeurs.

Ressources

Annonces IBM® Concert

Suivez les annonces de produits et de clients liées à IBM® Concert.

 Documentation

Découvrir la documentation officielle d’IBM® Concert.

 Études de cas

Découvrir les études de cas IBM® Concert.

 Communauté

Découvrir la communauté d’utilisateurs IBM® Concert.
