Gestion automatisée des patchs

Détecter. Définir les priorités. Corriger. Automatiser de bout en bout.
De nombreuses organisations font face à une complexité croissante dans la gestion des correctifs et doivent maintenant superviser des milliers d’actifs et un flux continu de mises à jour fournisseurs qui exigent une coordination entre plusieurs équipes : responsables d’applications, développeurs, sécurité et opérations. Ce processus, impliquant de multiples parties prenantes et très gourmand en ressources, entraîne des retards et devient pratiquement impossible à gérer manuellement. Avec la multiplication des applications, le volume des correctifs à appliquer augmente de façon exponentielle, ce qui rend les méthodes manuelles de plus en plus difficiles à soutenir.
Les entreprises gèrent des milliers d’actifs et doivent appliquer des mises à jour constantes de la part de leurs fournisseurs. Ce chaos rend la gestion manuelle des correctifs tout simplement ingérable.
Les failles sont souvent exploitées en quelques jours, alors que les entreprises mettent des semaines, voire des mois, à appliquer les correctifs.
Les workflows de patching encore largement manuels – de la préparation à l’exécution en passant par la documentation – augmentent considérablement les risques d’erreurs. Autrement dit, les équipes informatiques sont surchargées et les processus ralentissent.
Les réglementations (PCI DSS, HIPAA, NIST et autres) exigent une application rapide des correctifs, mais la conformité peine souvent à suivre le rythme.
IBM Concert automatise la gestion des correctifs de bout en bout, en intégrant la détection continue des vulnérabilités, la hiérarchisation risques pilotée par l’IA et le déploiement orchestré des correctifs sur les environnements hybrides et multicloud. Concert prend déjà en charge les correctifs des systèmes d’exploitation. Le support des environnements conteneurisés et des langages applicatifs est prévu dans la feuille de route produit afin d’étendre encore la couverture.
En remplaçant la gestion manuelle des patchs par une automatisation intelligente, Concert permet aux entreprises de déployer les correctifs jusqu’à dix fois plus rapidement, de réduire le temps moyen d’application et de diminuer les coûts opérationnels. Cette efficacité libère les équipes IT pour qu’elles se consacrent à des initiatives à plus forte valeur ajoutée, tout en renforçant la sécurité globale de l’environnement informatique.
Concert agrège les données des applications issues de multiples sources – scanners de vulnérabilités, outils de supervision IT, inventaires d’applications et base de données CVE – pour cartographier automatiquement la topologie de votre environnement. Les équipes bénéficient ainsi d’une vue d’ensemble claire sur les correctifs à appliquer, les actifs concernés et le niveau de gravité de chaque vulnérabilité.
Concert exploite l’intelligence artificielle générative pour évaluer les risques dans leur contexte métier et attribuer un score de criticité. Parmi les facteurs pris en compte : la cartographie des dépendances, la topologie du système, la criticité des services, les fenêtres de maintenance et les priorités de l’organisation. Plutôt qu’une approche générique du type « appliquer tous les correctifs », le moteur d’IA de Concert génère des plans d’action optimisés qui équilibrent rapidité, risque et disponibilité.
Concert prend en charge la gestion des correctifs pour les systèmes d’exploitation Windows Server, Red Hat et d’autres distributions Linux. La solution peut s’appuyer sur des outils tels qu’Ansible Playbooks – dans AWS ou d’autres environnements – pour exécuter les déploiements pendant les fenêtres de maintenance planifiées, garantissant une application fiable, un temps d’arrêt minimal et une parfaite synchronisation avec les impératifs métier.
Prochainement, de nouvelles fonctionnalités viendront étendre les capacités de gestion des correctifs de Concert aux conteneurs et aux environnements de langages modernes, assurant une couverture complète des infrastructures informatiques évolutives.
Conçu pour s’adapter à des environnements clients de toute taille et complexité, Concert automatise non seulement l’application des correctifs, mais l’ensemble du processus de gestion – de la détection à la mise en production. En éliminant les tâches manuelles, Concert réduit la charge administrative et le risque d’erreur humaine, tout en diminuant le temps et le coût global lié à la correction. Les équipes IT gagnent ainsi du temps pour se consacrer à l’innovation et à d’autres initiatives stratégiques à forte valeur ajoutée.
« Nous recherchions une solution autonome capable de réunir tous les aspects complexes de la gestion des correctifs et de les automatiser de manière fiable. »
Dr Peter Leukert, DSI du groupe Deutsche Telekom
