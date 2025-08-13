M. Rogge salue la facilité d’utilisation de IntelliMagic Vision for z/OS : « Le tout est facile à décomposer, et les rapports peuvent être modifiés de manière interactive. On peut, par exemple, choisir un autre type de graphique, ajouter un autre indicateur ou l’exprimer dans une autre unité. Si nécessaire, on peut également choisir de recréer un nouveau rapport, qui est rendu immédiatement disponible, en même temps que l’historique. En outre, l’échange d’informations au sein de l’équipe est grandement facilité, puisqu’il suffit de copier l’URL du rapport et de l’envoyer à votre collègue, qui verra la même chose que vous. C’est très pratique ! Les collègues partagent des graphiques entre eux tous les jours.

Roger est spécialisé dans les performances de z/OS. « Pour moi, les rapports sur la consommation sont particulièrement intéressants. Ceux-ci sont regroupés dans Workload Manager (WLM), qui contient les classes de rapport, les tâches et les tâches démarrées. Je peux rapidement voir le volume du processeur et la quantité de ressources zIIP consommés. Ce qui est très utile, c’est la capacité d’exploration en aval. Par exemple, si je constate une utilisation élevée dans la plateforme Db2, je zoome sur les classes de rapport. Dans la classe de rapport, vous pouvez voir quel logiciel, quelle tâche démarrée ou quel travail est à l’origine de ce pic. » Une autre fonctionnalité principale est la vue d’ensemble descendante pour identifier une utilisation élevée de l’unité centrale. Les ingénieurs système commencent au niveau du workload, en utilisant des regroupements personnalisés de classes de rapport, et explorent des classes de rapport, puis des espaces d’adresse spécifiques. Cette méthode structurée permet une analyse rapide de la cause racine et une optimisation de la performance.

Pour les équipes d’autres domaines, d’autres rapports sont importants. Les spécialistes CICS accordent la plus grande importance aux temps de réponse et au nombre de transactions dans les régions CICS. Dans le domaine MQ, ils se concentrent principalement sur la surveillance des files d’attente, le nombre de messages qu’elles contiennent ou le nombre d’achats et de ventes effectués. Dans les autres domaines, tels que le stockage et Db2, de nombreux rapports sont consultés quotidiennement. Colruyt Group a déployé IntelliMagic Vision for z/OS dans la majorité de ses domaines mainframe et l’outil est utilisé quotidiennement pour l’analyse et la surveillance des utilisations.

L’équipe utilise également des tableaux de bord pour les avis mensuels des WLM, qui permettent de vérifier les tâches non classifiées, d’analyser la distribution des priorités et d’identifier les opportunités d’optimisation. Ce qui était auparavant une tâche manuelle et chronophage est désormais rationalisé grâce à IntelliMagic Vision for z/OS, ce qui permet de gagner un temps précieux. Bien que l’utilisation actuelle d’IntelliMagic Vision for z/OS soit axée sur l’optimisation des performances et l’analyse des tendances, elle joue un rôle critique en garantissant l’optimisation continue de l’environnement mainframe en termes d’utilisation du processeur, de configuration WLM et d’efficacité globale du système.

Plus récemment, Colruyt Group a travaillé sur le regroupement personnalisé au sein d’IntelliMagic Vision for z/OS afin de corréler les transactions CICS avec les équipes d’application correspondantes. En fusionnant les indicateurs SMF d’IntelliMagic Vision for z/OS avec les métadonnées de leur outil de gestion de logiciels interne, ils sont désormais en mesure de proposer IntelliMagic Vision for z/OS en tant qu’outil de création de rapports d’application pour les ingénieurs logiciels et les gestionnaires d’application. Cela remplace leurs anciens rapports SAS/MXG et améliore le suivi des performances entre les équipes.

IntelliMagic Vision pour z/OS joue un rôle crucial dans le suivi des tendances en matière d’utilisation de l’installation Distributed Data Facility (DDF), en particulier pour les processus Java qui se connectent à Db2 sur le mainframe. Chacun de ces processus possède un ID de corrélation unique, ce qui permet aux ingénieurs système de retracer les problèmes de performance jusqu’au processus spécifique et à son propriétaire, améliorant ainsi la responsabilité et la visibilité. « C’est devenu indispensable pour ce contrôle. Si quelqu’un suggérait de cesser d’utiliser IntelliMagic Vision, je pense que de nombreux collègues me diraient : « Nous avons un problème, car nous n’avons plus de visibilité dans plusieurs domaines. Et nous aurions à rédiger tout un tas de rapports supplémentaires », explique M. Roger.

M. Rogge a été impressionné par le nombre de rapports disponibles dans IntelliMagic Vision pour z/OS. « D’autres fournisseurs affirment souvent qu’ils peuvent créer n’importe quel rapport. Le fait est que nous ne savions pas à l’avance ce que nous souhaitions voir. Ce qui est appréciable, c’est que de nombreux rapports sont déjà standard dans IntelliMagic Vision et que l’historique est créé dès le premier jour. Si nous avons besoin d’un rapport, il est immédiatement à notre disposition, avec l’historique en plus. C’est souvent ce qui manque chez d’autres fournisseurs. »

De plus, Colruyt Group est très satisfait de la prise en charge disponible pour IntelliMagic Vision for z/OS. Ils préfèrent ne pas avoir à demander de l’aide, mais si quelque chose arrive, ils sont convaincus de pouvoir résoudre rapidement le problème avec l’aide de l’équipe d’assistance d’IBM, qui connaît la configuration et le flux de données. Et comme IntelliMagic est dans le cloud, les experts IBM peuvent y accéder directement et collaborer facilement avec l’équipe de Colruyt.

« Avec IntelliMagic Vision, nous avons non seulement un produit de qualité supérieure, mais aussi des personnes compétentes qui peuvent nous aider en cas de problème, conclut M. Rogge. C’est une excellente association ! »