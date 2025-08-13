Transformer des données complexes en informations exploitables, renforcer la surveillance de la performance du mainframe en temps réel et mieux planifier la capacité
Le groupe Colruyt est une entreprise de vente au détail qui dispose d’un portefeuille diversifié, allant des magasins de vêtements à l’énergie verte, avec les supermarchés comme cœur de métier. Chez Colruyt Lowest Prices, la chaîne de supermarchés du groupe Colruyt, le slogan est « Les meilleurs prix, pour chaque produit, à chaque instant ». Pour que ce slogan soit vrai, il est nécessaire de comparer et d’ajuster les prix en permanence. Les étiquettes de prix numériques permettent à Colruyt d’ajuster les prix en magasin à tout moment de la journée. Afin d’optimiser ce processus, Colruyt a consacré d’importants efforts à l’amélioration de ses processus informatiques qui dépendent d’un traitement efficace des données sur le mainframe. Le groupe Colruyt avait besoin d’un outil capable de produire des informations quotidiennes en ce sens, ainsi que sur divers autres processus et problèmes de performance du mainframe.
Colruyt Group dispose de deux centres de données équipés de mainframes IBM Z et de systèmes de stockage sur disque IBM DS8950F. Sa capacité actuelle de stockage flash est de 300 téraoctets par centre de données. En outre, Colruyt Group dispose d’un robot de sauvegarde sur bande IBM dans chaque centre de données, avec une capacité de 600 téraoctets par boîte. Les données sur bande et sur disque sont répliquées entre les deux centres de données.
À la suite d’une procédure RFI (demande d’information) approfondie, lors de laquelle IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS a été étudié en termes de fonctionnalité, de sécurité et de support, Colruyt Group a choisi la version cloud de la solution. L’entreprise a également opté pour IBM z/OS Disk, virtual tape, systems, IBM Db2, IBM CICS, MQ et TCP/IP.
Pieter Rogge, ingénieur système de plateforme mainframe chez Colruyt, explique : « Colruyt Group avait besoin de rapports prêts à l’emploi avec des connaissances intégrées dans le domaine des performances et des capacités. En tant qu’ingénieurs systèmes, nous sommes des spécialistes dans notre domaine, mais nous ne sommes pas tous experts en matière de performance. De plus, il n’existe pas d’équipe spécifique chargée de la planification des capacités, mais cette tâche fait partie des attributions des ingénieurs système mainframe. Nous avons extrêmement peu de temps pour écrire des programmes et créer des rapports. Les rapports prêts à l’emploi d’IntelliMagic Vision ont donc été un atout de taille. »
La connaissance fine du produit dont faisait preuve l’équipe IBM a également fait pencher la balance en faveur d’IntelliMagic Vision for z/OS. « Connaissant parfaitement l’importance des indicateurs de mainframe, les experts derrière IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS ont choisi de les intégrer au produit », ajoute M. Rogge. « Les rapports sont expliqués. Par exemple, dans l’un des rapports, l’indicateur X affiche la valeur Y ; si le seuil est dépassé, il peut y avoir des conséquences. Les autres fournisseurs disposent eux aussi d’équipes très compétentes, mais l’outil même ne fournit pas beaucoup d’explications. » Selon M. Rogge, cet aspect est très important pour les nouveaux membres de l’équipe. « IntelliMagic Vision intègre des connaissances auxquelles on ne pense pas toujours au départ, mais qui peuvent s’avérer particulièrement utiles aux ingénieurs système. Un nouveau membre de l’équipe CICS (Customer Information Control System), par exemple, peut immédiatement apprendre beaucoup de choses en consultant les rapports CICS disponibles dans IntelliMagic Vision », explique-t-il.
Les ingénieurs système utilisent IntelliMagic Vision for z/OS au quotidien pour consulter les chiffres et identifier les tendances. M. Rogge : « Avec l’ancien outil, c’était très statique : les programmes SAS écrivaient des rapports HTML assortis de graphiques statiques. Si nous voulions changer la moindre chose, il nous fallait tout d’abord modifier le programme, ce qui est tout sauf pratique. »
M. Rogge salue la facilité d’utilisation de IntelliMagic Vision for z/OS : « Le tout est facile à décomposer, et les rapports peuvent être modifiés de manière interactive. On peut, par exemple, choisir un autre type de graphique, ajouter un autre indicateur ou l’exprimer dans une autre unité. Si nécessaire, on peut également choisir de recréer un nouveau rapport, qui est rendu immédiatement disponible, en même temps que l’historique. En outre, l’échange d’informations au sein de l’équipe est grandement facilité, puisqu’il suffit de copier l’URL du rapport et de l’envoyer à votre collègue, qui verra la même chose que vous. C’est très pratique ! Les collègues partagent des graphiques entre eux tous les jours.
Roger est spécialisé dans les performances de z/OS. « Pour moi, les rapports sur la consommation sont particulièrement intéressants. Ceux-ci sont regroupés dans Workload Manager (WLM), qui contient les classes de rapport, les tâches et les tâches démarrées. Je peux rapidement voir le volume du processeur et la quantité de ressources zIIP consommés. Ce qui est très utile, c’est la capacité d’exploration en aval. Par exemple, si je constate une utilisation élevée dans la plateforme Db2, je zoome sur les classes de rapport. Dans la classe de rapport, vous pouvez voir quel logiciel, quelle tâche démarrée ou quel travail est à l’origine de ce pic. » Une autre fonctionnalité principale est la vue d’ensemble descendante pour identifier une utilisation élevée de l’unité centrale. Les ingénieurs système commencent au niveau du workload, en utilisant des regroupements personnalisés de classes de rapport, et explorent des classes de rapport, puis des espaces d’adresse spécifiques. Cette méthode structurée permet une analyse rapide de la cause racine et une optimisation de la performance.
Pour les équipes d’autres domaines, d’autres rapports sont importants. Les spécialistes CICS accordent la plus grande importance aux temps de réponse et au nombre de transactions dans les régions CICS. Dans le domaine MQ, ils se concentrent principalement sur la surveillance des files d’attente, le nombre de messages qu’elles contiennent ou le nombre d’achats et de ventes effectués. Dans les autres domaines, tels que le stockage et Db2, de nombreux rapports sont consultés quotidiennement. Colruyt Group a déployé IntelliMagic Vision for z/OS dans la majorité de ses domaines mainframe et l’outil est utilisé quotidiennement pour l’analyse et la surveillance des utilisations.
L’équipe utilise également des tableaux de bord pour les avis mensuels des WLM, qui permettent de vérifier les tâches non classifiées, d’analyser la distribution des priorités et d’identifier les opportunités d’optimisation. Ce qui était auparavant une tâche manuelle et chronophage est désormais rationalisé grâce à IntelliMagic Vision for z/OS, ce qui permet de gagner un temps précieux. Bien que l’utilisation actuelle d’IntelliMagic Vision for z/OS soit axée sur l’optimisation des performances et l’analyse des tendances, elle joue un rôle critique en garantissant l’optimisation continue de l’environnement mainframe en termes d’utilisation du processeur, de configuration WLM et d’efficacité globale du système.
Plus récemment, Colruyt Group a travaillé sur le regroupement personnalisé au sein d’IntelliMagic Vision for z/OS afin de corréler les transactions CICS avec les équipes d’application correspondantes. En fusionnant les indicateurs SMF d’IntelliMagic Vision for z/OS avec les métadonnées de leur outil de gestion de logiciels interne, ils sont désormais en mesure de proposer IntelliMagic Vision for z/OS en tant qu’outil de création de rapports d’application pour les ingénieurs logiciels et les gestionnaires d’application. Cela remplace leurs anciens rapports SAS/MXG et améliore le suivi des performances entre les équipes.
IntelliMagic Vision pour z/OS joue un rôle crucial dans le suivi des tendances en matière d’utilisation de l’installation Distributed Data Facility (DDF), en particulier pour les processus Java qui se connectent à Db2 sur le mainframe. Chacun de ces processus possède un ID de corrélation unique, ce qui permet aux ingénieurs système de retracer les problèmes de performance jusqu’au processus spécifique et à son propriétaire, améliorant ainsi la responsabilité et la visibilité. « C’est devenu indispensable pour ce contrôle. Si quelqu’un suggérait de cesser d’utiliser IntelliMagic Vision, je pense que de nombreux collègues me diraient : « Nous avons un problème, car nous n’avons plus de visibilité dans plusieurs domaines. Et nous aurions à rédiger tout un tas de rapports supplémentaires », explique M. Roger.
M. Rogge a été impressionné par le nombre de rapports disponibles dans IntelliMagic Vision pour z/OS. « D’autres fournisseurs affirment souvent qu’ils peuvent créer n’importe quel rapport. Le fait est que nous ne savions pas à l’avance ce que nous souhaitions voir. Ce qui est appréciable, c’est que de nombreux rapports sont déjà standard dans IntelliMagic Vision et que l’historique est créé dès le premier jour. Si nous avons besoin d’un rapport, il est immédiatement à notre disposition, avec l’historique en plus. C’est souvent ce qui manque chez d’autres fournisseurs. »
De plus, Colruyt Group est très satisfait de la prise en charge disponible pour IntelliMagic Vision for z/OS. Ils préfèrent ne pas avoir à demander de l’aide, mais si quelque chose arrive, ils sont convaincus de pouvoir résoudre rapidement le problème avec l’aide de l’équipe d’assistance d’IBM, qui connaît la configuration et le flux de données. Et comme IntelliMagic est dans le cloud, les experts IBM peuvent y accéder directement et collaborer facilement avec l’équipe de Colruyt.
« Avec IntelliMagic Vision, nous avons non seulement un produit de qualité supérieure, mais aussi des personnes compétentes qui peuvent nous aider en cas de problème, conclut M. Rogge. C’est une excellente association ! »
Colruyt Group est une entreprise familiale belge de troisième génération qui dispose d’un vaste réseau de magasins de vente au détail en Belgique, en France et au Luxembourg. Le groupe est un actionnaire majoritaire de The Fashion Society et possède plusieurs filiales, notamment dans les domaines de la fourniture d’énergie et de la gestion de documents. Le groupe exerce ses activités dans la distribution alimentaire et non alimentaire, ainsi qu’en ligne. Fondé il y a près d’un siècle et basé à Halle, le groupe compte plus de 33 000 employés.
Analyse de bout en bout des performances z/OS pour l’optimisation des coûts et la détection proactive des problèmes
