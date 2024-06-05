Gérer les performances des systèmes z/OS avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Utilisez IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS pour optimiser la gestion des performances des systèmes z/OS
Infographie combinant trois écrans d’évaluation de la santé du système, l’indice de performance et la topologie du sous-système

Optimisez la gestion des performances des systèmes z/OS en vous appuyant sur les analyses pilotées par l’IA pour surveiller et gérer de manière proactive votre environnement z/OS. Prévenez les interruptions, réduisez les coûts et préservez la fiabilité et la disponibilité qui font la réputation des mainframes.

 
Avantages
Analyser et prévenir les risques de manière proactive

Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS améliore les données RMF/SMF et applique ses connaissances intégrées pour comprendre comment l’architecture z/OS gère vos workloads. Vous pouvez ainsi régler z/OS de façon à améliorer les performances et protéger la disponibilité. Vous pouvez également l’utiliser pour régler la configuration de votre processeur afin d’augmenter le nombre de MIPS que vous obtenez de votre matériel mainframe.

Health insights Visualisation interactive des topologies LPAR et FICON Analyses contextuelles Visibilité intuitive

 

Personnalisation dynamique des rapports Détection des anomalies et analyse statistique Tableau de bord partagé personnalisé AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilise les connaissances expertes et détaillées de z/OS pour générer automatiquement des centaines d’informations et améliorer considérablement la visibilité des opérations de l’infrastructure z/OS.
Gestion des performances pour les systèmes z/OS
Découvrez la gestion proactive des performances des systèmes z/OS avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. Utilisez l’analyse pilotée par l’IA pour identifier les risques et optimiser la disponibilité du système.
Rapport sur la santé et les performances des unités de couplage
Découvrez comment contrôler efficacement les unités de couplage dans votre environnement et mettre automatiquement en évidence les problèmes en cours.
Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting a mené une étude Total Economic Impact (TEI) qui expose les avantages de IBM Z Intellimagic Vision for z/OS pour les organisations en termes de réduction des risques, de matériel, de productivité et d’économies de coûts, ainsi que d’amélioration de la gestion des performances.
Imaginez tout ce que vous pouvez apprendre de vos données SMF
Découvrez à quelle vitesse vous pouvez utiliser la visibilité des données RMF et SMF pour mieux comprendre le fonctionnement de l’écosystème z/OS.
Trop long correspond à combien de temps ? Classes de service multipériodes
Découvrez la complexité des mesures de durée dans ce webinaire. Découvrez les unités de service pondérées, les variables fixes dans z/OS 2.5, et l’importance de vérifier les durées après une mise à niveau. Découvrez la puissance et les risques des périodes multiples dans l’analyse performance.
Passer à l’étape suivante

Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.

