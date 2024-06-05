Au lieu d’utiliser des programmes de codage ou de devoir maîtriser des outils cloisonnés par la technologie pour accéder à différents types de données SMF, une interface utilisateur commune et intuitive rend l’exploration de données inutile et libère le personnel pour se concentrer sur des analyses à forte valeur. Cette interface unique, utilisée sur l’ensemble de la plateforme, améliore l’apprentissage, la collaboration et l’efficacité analytique.