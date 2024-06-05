Optimisez la gestion des performances des systèmes z/OS en vous appuyant sur les analyses pilotées par l’IA pour surveiller et gérer de manière proactive votre environnement z/OS. Prévenez les interruptions, réduisez les coûts et préservez la fiabilité et la disponibilité qui font la réputation des mainframes.
Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS améliore les données RMF/SMF et applique ses connaissances intégrées pour comprendre comment l’architecture z/OS gère vos workloads. Vous pouvez ainsi régler z/OS de façon à améliorer les performances et protéger la disponibilité. Vous pouvez également l’utiliser pour régler la configuration de votre processeur afin d’augmenter le nombre de MIPS que vous obtenez de votre matériel mainframe.
Prévenez les risques pour la disponibilité et les performances grâce à une intelligence artificielle intégrée qui évalue plus de 700 indicateurs clés z/OS et utilise des seuils issus de connaissances expertes du domaine.
Les topologies z/OS (FICON et LPAR) sont complexes et difficiles à visualiser. Les méthodes traditionnelles de visualisation impliquaient une impression manuelle. Les visionneuses interactives des topologies LPAR et FICON d’IntelliMagic Vision permettent aux analystes d’interagir, de se concentrer sur un point précis et de comparer les intervalles de temps pour repérer les erreurs et les changements coûteux.
L’exploration contextuelle permet aux analystes d’identifier des pistes d’analyse alternatives basées sur les données affichées et d’étudier rapidement chaque hypothèse, ce qui épargne le temps perdu à explorer des chemins « sans issue ». La possibilité de se concentrer sur un sous-ensemble de données est particulièrement précieuse lorsqu’il s’agit de traiter des volumes massifs de données SMF.
Au lieu d’utiliser des programmes de codage ou de devoir maîtriser des outils cloisonnés par la technologie pour accéder à différents types de données SMF, une interface utilisateur commune et intuitive rend l’exploration de données inutile et libère le personnel pour se concentrer sur des analyses à forte valeur. Cette interface unique, utilisée sur l’ensemble de la plateforme, améliore l’apprentissage, la collaboration et l’efficacité analytique.
Les fonctionnalités avancées de personnalisation des rapports facilitent et accélèrent l’analyse, sans nécessiter de programmation ni d’étapes compliquées. Les options de personnalisation intuitives portent sur le type de rapport, le niveau de synthèse, le filtrage et les comparaisons d’intervalles.
Les changements significatifs dans les indicateurs clés sont mis en évidence dans les vues de détection des changements, montrant les variations avec plus ou moins 2 écarts types entre le jour actuel et les 30 jours précédents. Soyez alerté rapidement des changements susceptibles d’avoir un impact durable, comme dans cet exemple d’augmentation de l’utilisation CPU.
Des tableaux de bord personnalisables permettent de collecter et d’afficher en temps réel des vues d’ensemble des collections d’indicateurs qui vous intéressent. Lorsqu’ils sont partagés, ils favorisent la collaboration et fournissent une source de vérité commune à l’ensemble de l’organisation. Les utilisateurs peuvent développer n’importe quel rapport et utiliser les fonctionnalités d’exploration pour approfondir l’analyse des indicateurs qui les intéressent.
L’adoption du modèle cloud présente un certain nombre d’avantages : implémentation rapide (pas de délai pour installer et configurer le produit localement), configuration minimale (uniquement pour la transmission des données SMF), déchargement des ressources humaines et accès aux services de conseil IntelliMagic pour compléter les compétences locales.
Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.