Visualisez les performances d’E/S disque et de cache par pool de mémoire tampon et base de données de Db2 en intégrant les données de performance d’E/S d’ensemble de données (à partir des enregistrements SMF 42) avec les statistiques d’E/S de jeu de données (IFCID 199) de Db2. Les indicateurs comprennent le temps de réponse du disque par composant (IOSQ, Pend, Disc, Conn) et les occurrences et absences du cache du disque par pool de mémoire tampon et base de données Db2.