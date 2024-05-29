Gérer les performances de Db2 avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Prévenir les risques de disponibilité et optimiser les performances de Db2
En raison de la grande complexité des données statistiques et comptables de Db2, il est difficile de tirer parti de la richesse des indicateurs disponibles. Une visibilité claire des indicateurs Db2 grâce aux enregistrements SMF vous aide à prévenir les risques de disponibilité et à gérer et optimiser les performances.

 
Avantages
Analyser et prévenir les risques de manière proactive

Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

Le volume et la complexité des données statistiques (SMF 100) et comptables (SMF 101) de Db2 sont difficiles à analyser. Une visibilité simplifiée des indicateurs clés de Db2 par le biais des enregistrements SMF est essentielle pour prévenir de manière proactive les risques de disponibilité et pour gérer et optimiser les performances de manière efficace.

Évaluations de santé à l’échelle de l’entreprise Health Insights des vues détaillées Évaluations de santé des graphiques temporels Pool de mémoire tampon et indicateurs E/S Intégration des données statistiques et comptables

 

Statistiques d’E/S de Db2 par pool de mémoire tampon et par base de données Profils de temps écoulé de Db2 Analyses approfondies des ID de transaction CICS Intégrations des données SMF CICS et Db2 AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilise les connaissances expertes et détaillées de z/OS pour générer automatiquement des centaines d’informations et améliorer considérablement la visibilité des opérations de l’infrastructure z/OS.
Cela va au-delà des pools de mémoire tampon : les enseignements de SMF
Découvrez les informations clés que les données statistiques Db2 peuvent apporter à la gestion des performances, autres que le réglage des pools de mémoire tampon.
Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting a mené une étude Total Economic Impact (TEI) qui expose les avantages d’IBM Z Intellimagic Vision for z/OS pour les organisations en termes de réduction des risques, de matériel, de productivité et d’économies de coûts, ainsi que d’amélioration de la gestion des performances.
Imaginez tout ce que vous pouvez apprendre en explorant vos données de statistiques Db2
Au cours de cette session, vous découvrirez les fonctionnalités à considérer lorsque vous cherchez à moderniser la façon dont vous accédez et analysez vos données SMF Db2, à la fois pour promouvoir un apprentissage rapide et pour augmenter la valeur dérivée de vos données.
Imaginez tout ce que vous pouvez apprendre en explorant vos données comptables Db2
Ce webinaire présente les informations tirées des données SMF de Db2, notamment les profils de travail, la visibilité grâce aux ID de corrélation, la gestion des workloads avec les ID d’autorisation et l’intégration des données Db2 avec d’autres types de données comme les transactions CICS (SMF 110.1).
Implémentation du duplexage asynchrone dans une expérience utilisateur de la structure de verrouillage Db2 en production
Dans ce webinaire, vous pouvez découvrir l’impact sur les performances de l’implémentation du duplexage asynchrone pour la structure de verrouillage Db2 dans un environnement de partage de données Db2 à haut volume.
Passer à l’étape suivante

Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.

