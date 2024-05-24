Gérer les performances de CICS avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Surveiller et établir le profil des transactions et régions CICS avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs régions et transactions z/OS CICS de manière plus efficace, et d’évaluer de manière proactive la santé de leurs régions CICS.
Avantages
Analyser et prévenir les risques de manière proactive

Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

Les données SMF de transactions CICS constituent une source riche de renseignements sur les performances, mais l’analyse avec une approche traditionnelle peut s’avérer difficile en raison de leur volume. L’évaluation proactive des indicateurs statistiques clés dans toutes les régions permet d’identifier les risques potentiels pour la disponibilité.

Évaluations des indicateurs CICS régionaux Exploration des données statistiques CICS Profils de temps de réponse des transactions Composants de temps de réponse principaux Profils de temps de réponse Comparer les intervalles de temps

 

Vue du temps de réponse Intégration des données CICS et Db2 Visibilité sur les données CICS et WLM Champs de données transactionnelles AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utilise les connaissances expertes et détaillées de z/OS pour générer automatiquement des centaines d’informations et améliorer considérablement la visibilité des opérations de l’infrastructure z/OS.
Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting a mené une étude Total Economic Impact (TEI) qui expose les avantages d’IBM Z Intellimagic Vision for z/OS pour les organisations en termes de réduction des risques, de matériel, de productivité et d’économies de coûts, ainsi que d’amélioration de la gestion des performances.
Transactions CICS : analyse du temps de réponse des transactions
Cette vidéo montre comment la navigation dynamique permet d’identifier rapidement le sous-ensemble limité d’intervalles de temps (dans ce cas, 4 sur 100) correspondant à une transaction spécifique.
Statistiques CICS : évaluer la santé du stockage CICS
Les évaluations automatisées des indicateurs clés de stockage des statistiques CICS facilitent l’analyse proactive et la prévention des pannes en identifiant les domaines qui peuvent justifier une enquête.
Comment optimiser la santé et les performances de vos statistiques CICS
Le reporting CICS généré par IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS fournit des informations sur les indicateurs de santé clés, résumés par groupe CICS, avec des analyses approfondies dans les régions CICS individuelles.
Apprendre en explorant les données de transaction et de statistiques CICS
Apprenez à détecter les risques liés à la disponibilité et aux performances CICS, à analyser les données de transaction et à explorer les indicateurs CICS détaillés.
