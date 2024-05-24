Comme les données comptables Db2 (SMF 101) saisissent l’identifiant de la transaction CICS, le produit intègre de manière transparente les indicateurs clés de Db2 avec les données SMF CICS. Ces graphiques intègrent les indicateurs du point de vue de CICS sur la première ligne (en fonction de l’ID de transaction) et du point de vue de Db2 sur la dernière ligne (en utilisant l’ID de corrélation des données comptables).