IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS

Une intelligence de niveau supérieur

IntelliMagic Vision for z/OS est un logiciel avancé d’analyse des performances pour IBM Z. Il fournit une analyse flexible des données grâce à des visualisations no-code personnalisées qui permettent aux analystes d’identifier les risques et de régler les workloads. Il modernise l’analyse des performances des mainframes grâce à une intelligence de niveau supérieur.

Contrôlez votre environnement mainframe

Les analystes peuvent prendre le contrôle de leur environnement mainframe de bout en bout grâce à des informations interactives et des rapports personnalisables afin de prévenir les risques de disponibilité.
Améliorez les capacités du personnel 

Augmentez les capacités du personnel nouveau et existant grâce à un accès simplifié à l’analyse et à la résolution des problèmes.
Intégration des nouveaux employés

Accélérez l’apprentissage des nouveaux employés grâce à une navigation et à des connexions d’infrastructure faciles à comprendre.
Livraison SaaS

L’interface intuitive et interactive avec des seuils et des recommandations de bonnes pratiques intégrés accélère également la formation des nouveaux employés et la formation multiplateforme.

Fonctionnalités

Détection des risques avec IntelliMagic Vision Health Insights

Prévenez les risques potentiels pour la disponibilité de l’infrastructure et des applications grâce à une intelligence artificielle explicable et intégrée qui évalue et note automatiquement plus de 700 indicateurs z/OS clés à l’aide de seuils contextuels basés sur la connaissance approfondie et intégrée du domaine.
Vues de détection de changement IntelliMagic Vision

La détection automatisée et flexible des anomalies z/OS à l’aide d’une analyse statistique qui met en évidence les changements statistiquement significatifs dans les indicateurs clés accélère la résolution des problèmes en identifiant rapidement ce qui a changé dans les domaines concernés. Elle peut également vous permettre d’anticiper les changements susceptibles d’avoir un impact négatif.
Une interface graphique moderne et interactive

Obtenez une visibilité intuitive et corrélée des données d’évaluation de l’infrastructure z/OS grâce à des vues spécifiques aux applications segmentées à partir des ressources partagées de l’infrastructure z/OS. Contrairement aux approches actuelles qui exigent le codage de rapports ou la maîtrise de différents ensembles d’outils axés sur des domaines différents et isolés de l’infrastructure, l’interface unique d’IntelliMagic Vision utilisée sur l’ensemble de la plateforme z/OS accélère considérablement l’apprentissage, favorise la collaboration et améliore l’efficacité de l’analyse.
Des rapports dynamiques personnalisables

Les capacités avancées de personnalisation par clic permettent une analyse ad hoc sans nécessiter de programmation ou d’étapes complexes et permettent des visualisations mieux adaptées à la demande en cours.
Analyses approfondies contextuelles

Des explorations flexibles et contextuelles permettent à l’analyste d’identifier les pistes d’analyse alternatives les plus pertinentes en fonction de la vue actuelle, de sorte que chaque hypothèse peut être étudiée en quelques clics seulement. Cela accélère considérablement la résolution des problèmes en éliminant rapidement les voies « sans issue ». Lorsqu’il s’agit de traiter des volumes massifs de données, cette capacité à focaliser l’analyse sur le sous-ensemble de données souhaité devient particulièrement précieuse.
Homme effectuant des travaux de maintenance dans un environnement industriel
Services

Notre équipe Technology Expert Labs propose une approche éprouvée pour l’implémentation d’IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, en vous aidant à prévenir les interruptions, à réduire les coûts et à garantir la disponibilité pour les workloads critiques.

