IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS

Analyse de bout en bout des performances z/OS pour l’optimisation des coûts et la détection proactive des problèmes
IntelliMagic Vision for z/OS est un logiciel avancé d’analyse des performances pour IBM Z. Il fournit une analyse flexible des données grâce à des visualisations no-code personnalisées qui permettent aux analystes d’identifier les risques et de régler les workloads. Il modernise l’analyse des performances des mainframes grâce à une intelligence de niveau supérieur.
Les analystes peuvent prendre le contrôle de leur environnement mainframe de bout en bout grâce à des informations interactives et des rapports personnalisables afin de prévenir les risques de disponibilité.
Augmentez les capacités du personnel nouveau et existant grâce à un accès simplifié à l’analyse et à la résolution des problèmes.
Accélérez l’apprentissage des nouveaux employés grâce à une navigation et à des connexions d’infrastructure faciles à comprendre.
L’interface intuitive et interactive avec des seuils et des recommandations de bonnes pratiques intégrés accélère également la formation des nouveaux employés et la formation multiplateforme.
Notre équipe Technology Expert Labs propose une approche éprouvée pour l’implémentation d’IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, en vous aidant à prévenir les interruptions, à réduire les coûts et à garantir la disponibilité pour les workloads critiques.