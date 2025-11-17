IBM Z IntelliMagic Vision pour z/OS

Obtenez une visibilité intuitive et corrélée des données d’évaluation de l’infrastructure z/OS grâce à des vues spécifiques aux applications segmentées à partir des ressources partagées de l’infrastructure z/OS. Contrairement aux approches actuelles qui exigent le codage de rapports ou la maîtrise de différents ensembles d’outils axés sur des domaines différents et isolés de l’infrastructure, l’interface unique d’IntelliMagic Vision utilisée sur l’ensemble de la plateforme z/OS accélère considérablement l’apprentissage, favorise la collaboration et améliore l’efficacité de l’analyse.