IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS évalue en permanence l’état de santé de votre disque et de vos systèmes de réplication. Ainsi, en cas de dégradation progressive d’un aspect de votre système ou de changement soudain causé par une défaillance matérielle ou un changement dans l’utilisation des ressources ou le modèle de workload, vous le verrez immédiatement.

