IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs environnements de disque et de réplication z/OS de manière plus efficace.
Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS évalue en permanence l’état de santé de votre disque et de vos systèmes de réplication. Ainsi, en cas de dégradation progressive d’un aspect de votre système ou de changement soudain causé par une défaillance matérielle ou un changement dans l’utilisation des ressources ou le modèle de workload, vous le verrez immédiatement.
Les Health Insights et les rapports d’exception vous alertent lorsque vos systèmes de stockage exigent une attention particulière. Les indicateurs sont automatiquement évalués pour chaque intervalle de temps et sont mis en évidence s’ils ne se situent pas dans des limites acceptables. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS recommande également les actions à entreprendre en fonction de l’alerte rencontrée.
Les visualiseurs de topologie interactifs permettent aux analystes d’interagir, d’explorer et de comparer les intervalles de temps pour leurs topologies Sysplex, FICON, LPAR et sous-système, ce qui est essentiel pour repérer les erreurs et les changements susceptibles d’avoir un impact sur les coûts.
À partir des rapports d’exception, vous pouvez facilement explorer un graphique temporel détaillé de l’indicateur signalé. Vous pouvez alors préciser la période à laquelle le comportement s’est produit et établir une corrélation avec les impacts sur les applications qui en ont résulté.
Les graphiques de comparaison permettent de déterminer quand un comportement particulier a commencé et s’il s’agit d’une anomalie ponctuelle ou d’une tendance permanente.
À partir d’un graphique temporel, vous pouvez effectuer de nombreuses analyses approfondies afin d’obtenir un niveau de granularité plus détaillé de l’indicateur. Pour une évaluation encore plus poussée, d’autres analyses descendantes sont disponibles. Plutôt que des rapports statiques, les données affichées sont basées sur les données d’intervalle des enregistrements RMF/SMF en temps quasi réel.
La nécessité d’une disponibilité continue a fait de la réplication un aspect essentiel du stockage sur disque. La surveillance de la santé de la réplication des données est essentielle pour répondre aux exigences commerciales et réglementaires. IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS assure le suivi des indicateurs clés pour les méthodes de réplication synchrone et asynchrone.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS fournit de nombreux graphiques de tendance pour vous aider à déterminer l’orientation de vos opérations. Cet exemple montre une légère augmentation du taux d’E/S et une diminution du temps de réponse, ce qui peut être utile pour décider si une mise à niveau du matériel de stockage est nécessaire ou peut être reportée.
L’adoption d’un modèle cloud présente un certain nombre d’avantages : implémentation rapide (pas de délai d’installation et de configuration du produit localement), configuration minimale (uniquement pour la transmission des données SMF), déchargement des ressources en personnel et accès aux services de conseil IntelliMagic pour compléter les compétences locales.
Que vous effectuiez des recherches sur des produits, que vous ayez besoin de services en urgence ou que vous souhaitiez discuter de la manière dont les produits et services IBM peuvent vous aider, nos experts sont là pour vous assister.