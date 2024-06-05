Gérer les performances de disque et de réplication z/OS avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Surveiller les performances de disque et de réplication avec IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet aux analystes performance de gérer et d’optimiser leurs environnements de disque et de réplication z/OS de manière plus efficace.

 
Avantages
Analyser et prévenir les risques de manière proactive

Accédez aux health insights qui évaluent des centaines d’indicateurs critiques afin d’identifier de manière proactive les risques pour la santé et les performances de votre application. La détection des anomalies dérivée de l’IA met en évidence les changements statistiquement significatifs, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Gagner du temps et résoudre les problèmes rapidement

Utilisez des milliers de rapports prêts à l’emploi combinés à une interface graphique puissante et intuitive, ainsi qu’à des comparaisons et des modifications en temps réel. Les fonctionnalités d’analyse contextuelle vous permettent d’optimiser le temps consacré à la prévention et à la résolution des problèmes. Minimisez les temps d’arrêt sans nécessiter de codage personnalisé.
Accélérer l’apprentissage et renforcer l’expertise du domaine

Améliorez l’efficacité du personnel grâce à des tableaux de bord interactifs, personnalisables et partageables, à des explications intégrées et à des analyses approfondies. Utilisez l’IA comme un multiplicateur de force pour accélérer l’apprentissage, promouvoir la collaboration et améliorer l’efficacité analytique.

Ce qui est inclus

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS évalue en permanence l’état de santé de votre disque et de vos systèmes de réplication. Ainsi, en cas de dégradation progressive d’un aspect de votre système ou de changement soudain causé par une défaillance matérielle ou un changement dans l’utilisation des ressources ou le modèle de workload, vous le verrez immédiatement. 

Analyses approfondies de volumes, jeux de données ou espaces d’adressage spécifiques Suivi des indicateurs pour la réplication synchrone et asynchrone Analyse des tendances pour vos principales mesures d’E/S AIOps via la livraison dans le cloud
Ressources Total Economic Impact sur IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting a mené une étude Total Economic Impact (TEI) qui expose les avantages d’IBM Z Intellimagic Vision for z/OS pour les organisations en termes de réduction des risques, de matériel, de productivité et d’économies de coûts, ainsi que d’amélioration de la gestion des performances.
Résolution des problèmes liés aux pics de RPO de Global Mirror
Découvrez comment IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS peut fournir une visibilité sur l’état de la réplication Global Mirror dans un environnement Parallel Sysplex distribué globalement.
Comment savoir si mes lecteurs back-end sont surchargés ?
Cette étude de cas montre comment IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS permet de trouver facilement la cause racine d’un problème de performance z/OS lié à des disques back-end surchargés.
Temps de connexion élevé pour le disque z/OS
Découvrez comment IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS aide à résoudre les problèmes de performance causés par des changements de logiciels. Il identifie et corrige efficacement une augmentation soudaine du temps de connexion attribuée à une nouvelle requête SQL.
Centre de données du système de stockage sur disque : pourquoi le temps de réponse de mon E/S n’est pas deux fois plus rapide ?
Découvrez la technologie flash dans l’informatique. Malgré les promesses de rapidité, de nombreux centres de données ne constatent aucun changement significatif dans les temps de réponse. Découvrez son impact potentiel sur les performances de votre centre de données.
Performances de lecture zHyperLink et enseignements tirés
Suivez Joe Hyde pendant qu’il partage des données de production Db2 récentes, qui mettent en évidence la vitesse des E/S de lecture de zHyperLink et d’autres leçons tirées.
